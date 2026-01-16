Դեսպան Քվինն ամփոփում է Հայաստանում պաշտոնավարման արդյունքները. Տեսանյութ

Դեսպան Քվինն ամփոփում է Հայաստանում պաշտոնավարման իր եռամյա շրջանը, որը նշանավորվեց Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև կապերի ամրապնդմամբ ու համագործակցության նոր հեռանկարներով, նշում են ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատնից.
«Այս ժամանակահատվածում երկկողմ հարաբերություններում կարևոր ձեռքբերումներ գրանցվեցին՝ ռազմավարական գործընկերության հաստատում, տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի ու արդյունաբերության ոլորտներում գործարար կապերի զարգացում, ինպես նաև օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովի ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունների, այդ թվում՝ ԹՐԻՓՓ-ի իրականացում ։ Դեսպան Քվինի ղեկավարության ներքո ԱՄՆ դեսպանությունը կյանքի է կոչել այնպիսի ծրագրեր ու գործընկերություններ, որոնք ի ցույց են դնում մեր երկու պետությունների ընդհանուր տեսլականը։
Հայաստանին ու հայ ժողովրդին իր երախտիքը հայտնելով՝ դեսպան Քվինն անդրադառնում է այս երեք բովանդակալի տարիներին և ակնկալում հետագա գործընկերություն, առաջընթաց և խաղաղություն»։
