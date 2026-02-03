04/02/2026

Դերասանուհի Մարի Պետրոսյանի ամուսնու խափանման միջոցը փոխվել է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/02/2026 1 min read

Դերասանուհի Մարի Պետրոսյանի ամուսնու խափանման միջոցը փոխվել է։

«Հրապարակ»-ի տեղեկություններով՝ նրա նկատմամբ կիրառվել է որպես խափանման միջոց վարչական հսկողությունը, գործով նախաքննություն է հայտարարվել եւ գործն արդեն դատարանում է։ Մարի Պետրոսյանի նախկին ամուսինը Գեւորգ Անդրեասյան անունով անձն է։

Բացի սրանից, վարույթով անջատված մաս կա, որտեղ Գևորգ Անդրեասյանը ենթադրյալ տուժող է, նա հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին՝ հայտնելով, թե կինն իրեն ծեծի է ենթարկել։

Նշենք նաեւ, որ Գեւորգ Անդրեասյանը նախկինում եւս դատապարտված է եղել` ապօրինի կերպով ատրճանակ պահելու, նաեւ առանց վարորդական վկայանի մեքենա վարելու համար։

Հիշեցնենք, որ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում ֆիզիկական և հոգեկան ներգործություն կատարելու կասկածանքով:

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ «Ազիզյաններ» սիթքոմից հայտնի Մարի Պետրոսյանը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ ներկայացնում է, որ բռնության է ենթարկվել ամուսնու կողմից։

Մարին և արդեն նախկին ամուսինը 3 երեխա ունեն։

Մարի Պետրոսյանի ամուսինը կալանքից ազատվել է․ հայտնի է՝ ով է նա

