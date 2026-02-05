«Դիսկոմբոբուլյատոր». Թրամփը խոսել է Մադուրոյին բռնելու համար օգտագործված գաղտնի զենքի և այլնի մասին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ ինքն է հորինել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին բռնելու համար օգտագործված գաղտնի զենքի անունը։
«Դիսկոմբոբուլյատոր»,- ասել է նա՝ նշելով, որ շատ հպարտ է դրանով.
«Ինձ ընդհանրապես թույլատրված չէ խոսել դրա մասին, բացի այն, որ ամեն ինչ հանկարծ դադարեց աշխատել նրանց համար։ Ահա թե ինչ է կատարվում»։
– ԱՄՆ-ում հանցագործության մակարդակը նվազել է մինչև 125 տարվա ընթացքում չտեսնված ռեկորդային ցուցանիշ;
– ԱՄՆ դաշնային իշխանությունները լրջորեն քննարկում են ներգաղթի և մաքսային ծառայության (ICE) գործակալներ ուղարկելու հարցը ևս հինգ քաղաք;
– Անօրինական ներգաղթյալների համար ԱՄՆ-ում արտաքսման ծրագիրը կենտրոնանում է միայն ծանր հանցագործությունների համար դատապարտվածների վրա;
– Թրամփը հրաժարվել է պատասխանել ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում երրորդ ժամկետով զբաղեցնելու իր ցանկության կամ հնարավորության մասին հարցին։ «Չգիտեմ։ Դա հետաքրքիր կլիներ»։
– Ամերիկացի առաջնորդը նաև հրաժարվել է ասել, թե ում կնախընտրեր տեսնել որպես իր հաջորդ՝ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի՞ն, թե՞ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին։ «Ես չէի ցանկանա խառնվել։ Մենք դեռ երեք տարի ունենք։ Ես ունեմ երկու մարդ, որոնք հիանալի աշխատանք են կատարում»;
– Թրամփը կընդունի Հանրապետական կուսակցության պարտությունը նոյեմբերին կայանալիք միջանկյալ կոնգրեսական ընտրություններում, եթե դրանք արդար անցկացվեն։
