Դոլարն ու ռուբլին թանկացել են․ տարադրամի փոխարժեքները հունվարի 30-ին

Rate.am-ը ներկայացրել է տարադրամի փոխարժեքները հունվարի 30-ին։

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեքն է 376,17 դրամ, վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 380,97 դրամ

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեքն է 446,79 րամ, վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 458,97 դրամ:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեքն է 4.85 դրամ, վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 5.14 դրամ։

