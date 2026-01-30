Դոլարն ու ռուբլին թանկացել են․ տարադրամի փոխարժեքները հունվարի 30-ին

Rate.am-ը ներկայացրել է տարադրամի փոխարժեքները հունվարի 30-ին։
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեքն է 376,17 դրամ, վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 380,97 դրամ
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեքն է 446,79 րամ, վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 458,97 դրամ:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեքն է 4.85 դրամ, վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 5.14 դրամ։
