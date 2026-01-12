12/01/2026

Դոնալդ Թրամփն ինքն իրեն հռչակել է Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իրեն հայտարարել է Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատար։

Նա Truth Social սոցիալական ցանցում հրապարակել է լուսանկար՝ նշելով երկրորդ տիտղոսը։

