ԱՄՆ դեսպանը խզում է կապերը Լեհաստանի խորհրդարանի խոսնակի հետ` Թրամփի Նոբելյան մրցանակի քննադատության պատճառով

Լեհաստանում ԱՄՆ դեսպան Թոմ Ռոուզը աննախադեպ քայլ է ձեռնարկել՝ անմիջապես խզելով դիվանագիտական հարաբերությունները Լեհաստանի խորհրդարանի խոսնակ Վլոձիմիժ Չարզաստիի հետ։
Լեհաստանում ԱՄՆ դեսպան Թոմ Ռոուզը աննախադեպ որոշում է կայացրել անմիջապես խզել դիվանագիտական կապերը Լեհաստանի Սեյմի խոսնակ Վլոձիմիժ Չարզաստիի հետ։
«Այսօրվանից մենք այլևս չենք պահպանի կապ կամ չենք շփվի Սեյմի մարշալ Չարզիստիի հետ», – հայտարարեց Լեհաստանում ԱՄՆ դեսպան Թոմ Ռոուզը։
Դեսպան Թոմ Ռոուզը չի մանրամասնել, թե ինչ են եղել այդ ենթադրյալ վիրավորանքները, սակայն Չարզաստին երկուշաբթի օրը հրապարակային հայտարարություն է արել, որում ասել է, որ չի աջակցի իր իսրայելցի և ամերիկացի գործընկերների նախաձեռնությանը՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Նոբելյան խաղաղության մրցանակի առաջադրելու վերաբերյալ։
Չարզաստին վարչապետ Դոնալդ Տուսկի գլխավորած լիբերալ կառավարության ձախակողմյան կուսակցության առաջնորդներից մեկն է։
Սոցիալական ցանցերում հրապարակված ամերիկացի դիվանագետի հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ «Նոր ձախերի» առաջնորդի հետ հարաբերությունները «լուրջ խոչընդոտ» են Վաշինգտոնի և Տուսկի գլխավորած կառավարության միջև գործընկերության համար։
Դեսպան Ռոուզի խոսքով՝ որոշումը անհապաղ է և վերաբերում է ինչպես պաշտոնական հանդիպումներին, այնպես էլ կողմերի միջև շփումներին։ Դիվանագետը կարծում է, որ Չարզաստիի Թրամփի հասցեին արված հայտարարությունները, որոնք որակվել են որպես «անհիմն և անհիմն վիրավորանքներ», խախտում են այն հարգանքի չափանիշները, որոնք իր երկիրը ակնկալում է դաշնակից երկրների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից։
Հաղորդագրության մեջ նաև կոչ է արվում հարգել ԱՄՆ պետության ղեկավարին և դիվանագիտական սկզբունքները, որոնք կարևոր են երկկողմ հարաբերությունների կայունության համար։
Չարզաստին քննադատել է Թրամփին Նոբելյան մրցանակ շնորհելու գաղափարը
Սրացումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Սեյմի խոսնակը բացահայտ հայտարարել է, որ չի աջակցի Թրամփին Նոբելյան խաղաղության մրցանակ շնորհելուն՝ չնայած ԱՄՆ Կոնգրեսի և Իսրայելի Քնեսեթի ներկայացուցիչների հրապարակված կոչին։
Չարզաստին պնդել է, որ իր կարծիքով Թրամփի քաղաքական գործողությունները չեն նպաստում խաղաղությանը և խաթարում են միջազգային իրավունքի գործող նորմերը։
Չարզաստին երկուշաբթի օրը չզսպեց իր խոսքերը, երբ ասաց, որ Թրամփը «արժանի չէ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի»։ Նա ասաց, որ Թրամփը «ներկայացնում է ուժի քաղաքականությունը և ուժի կիրառմամբ վարում է գործարքային քաղաքականություն»։ Սա հաճախ նշանակում է «միջազգային իրավունքի խախտում», հավելեց լեհ քաղաքական գործիչը։
Նա քննադատեց Թրամփին՝ ԱՄՆ ռազմական առաքելություններում լեհ զինվորների խաղացած դերը բավարար չափով չճանաչելու և այլ տարածքների, ինչպիսին է Գրենլանդիան, «գործիքային վերաբերմունքի» համար։
Թրամփի կողմից համաշխարհային դիվանագիտության վերաիմաստավորումը նույնպես քննադատության արժանացավ Չարզաստիի կողմից. «Միացյալ Նահանգների կողմից նոր հարթակների կառուցումը, ինչպիսին է Խաղաղության խորհուրդը, իմ կարծիքով՝ պատրանքային է։ Մենք պետք է ամրապնդենք Եվրոպական Միությունը, ՆԱՏՕ-ն, ՄԱԿ-ը, ԱՀԿ-ն և ինքներս մեզ»։
Լեհաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Վլոձիմիեժ Չարզաստին կանգնած է Գերմանիայի Բունդեսթագի այցելուների պատկերասրահում, Բեռլին, Գերմանիա, 2026 թվականի հունվարի 14-ին։
Չարզաստին հինգշաբթի երեկոյան հայտարարեց, որ չնայած ԱՄՆ-ի՝ որպես Լեհաստանի հիմնական դաշնակցի նկատմամբ իր հարգանքին, չի փոխի իր դիրքորոշումը։ Նա ընդգծեց, որ իր որոշումները հիմնված են միջազգային հարցերի անկախ գնահատման վրա, այլ ոչ թե լեհ-ամերիկյան հակամարտությունները սրելու ցանկության վրա։
Տուսկը շտապեց արձագանքել Ռոուզի հայտարարությանը
«Պարոն դեսպան Ռոուզ, դաշնակիցները պետք է հարգեն միմյանց, այլ ոչ թե դասախոսություններ կարդացնեն», – գրել է Տուսկը հինգշաբթի կեսօրին X-ում։
Ռոուզը, սակայն, չվախեցավ։ Նա պատասխանեց Տուսկին, որ չնայած Լեհաստանի վարչապետն ինքը «Միացյալ Նահանգների օրինակելի դաշնակից և մեծ բարեկամ» է, Չարզաստիի մեկնաբանությունները «հնարավոր է՝ վնասակար լինեն ձեր կառավարության համար»։
Ռոուզը զգուշացրեց, որ Թրամփին վիրավորելը, որ «Լեհաստանը երբևէ ունեցել է Սպիտակ տանը ամենամեծ ընկերը», «վերջին բանն» էր, որ պետք է աներ լեհ առաջնորդը։
Հետևանքները լեհ-ամերիկյան հարաբերությունների համար
Դիվանագիտության փորձագետները նշում են, որ ԱՄՆ դեսպանատան նման քայլը հազվադեպ է դաշնակցային հարաբերություններում, հատկապես Վարշավայի և Վաշինգտոնի միջև երկարատև գործընկերության համատեքստում։ Այս հարաբերությունները, որոնք հիմնված են ռազմական համագործակցության և ռազմավարական անվտանգության երկխոսության վրա, կարող են փորձության ենթարկվել, եթե բացասական հռետորաբանությունը սկսի գերիշխել պետական հիմնական ինստիտուտներում։
Շատ բան կախված կլինի նրանից, թե արդյոք լեհական կողմը կորոշի թուլացնել վեճը, թե՞ ճգնաժամը կտեղափոխվի խորհրդարանական ֆորում։ Քննադատները հիշեցնում են, որ նման հակամարտությունները ընդգծում են երկխոսության համար ընդհանուր հարթակ պահպանելու կարևորությունը, նույնիսկ հիմնական դաշնակից խաղացողների միջև քաղաքական տարաձայնությունների պայմաններում։
Թրամփի իշխանության գալուց ի վեր Լեհաստանը ստիպված է եղել նուրբ գիծ ընտրել՝ պաշտպանելով իր եվրոպացի դաշնակիցներին և չվրդովեցնելով իր ամենահզոր դաշնակից Միացյալ Նահանգներին, որից կախված է հարևան Ուկրաինայի խաղաղությունը։
Վարշավային մինչ այժմ հաջողվել է դա անել՝ թույլ տալով Տուսկին զբաղվել Եվրամիության հարցերով և թույլ տալով նախագահ Կարոլ Նավրոցկիին, որը իշխանության էր եկել «Օրենք և արդարադատություն» ազգային-պահպանողական ընդդիմադիր կուսակցության աջակցությամբ, կապ հաստատել Թրամփի հետ։
Նավրոցկին լավ հարաբերություններ ունի Թրամփի հետ, որը նրան աջակցել էր անցյալ տարվա նախագահական քարոզարշավի ժամանակ և հրավիրել էր Սպիտակ տուն լեհի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո։
Երբ երկու նախագահները սեպտեմբերին նստած էին կողք կողքի Սպիտակ տանը, Թրամփը հայտարարեց, որ չի մտադիրվում դուրս բերել ԱՄՆ զորքերը Լեհաստանից՝ նոր նախագահի և նրա նպատակների աջակցության նշան։ «Մենք այնտեղ ավելի շատ զորքեր կտեղակայենք, եթե նրանք ցանկանան», – նույնիսկ ասաց Թրամփը։
Այս շաբաթվա սկզբին Նավրոցկին ազգային անվտանգության մարմնի նիստ էր հրավիրել՝ քննարկելու, ի թիվս այլ հարցերի, թե արդյոք Լեհաստանը պետք է միանա Թրամփի Խաղաղության խորհրդին, ինչպես նաև պարզաբանելու Չարզաստիի ենթադրյալ «արևելյան գործարար և սոցիալական կապերը»։ Խորհրդարանի խոսնակը հերքեց Ռուսաստանում կամ Բելառուսում որևէ վատ հարաբերությունների առկայությունը։
«Իրավունք և արդարադատություն» կամ «ՊիՍ» կուսակցությունը, որը Լեհաստանի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցությունն է և աջակցել է Նավրոցկիի նախագահական թեկնածությանը, հույս ունի վերականգնել իշխանությունը հաջորդ տարի խորհրդարանական ընտրություններում։
Բաց մի թողեք
«Կարող է գոյատևել». Քիր Սթարմերի՝ հեղաշրջումը կանխելու ջանքերի ներածությունը. Լուսանկարներ
Հալվող սառույց, աճող ռիսկեր. Ինչու են Եվրոպան և ՆԱՏՕ-ն մրցում Արկտիկան պաշտպանելու համար
Ֆոն դեր Լեյենի քաղաքականության օրակարգի կենտրոնական մասը նրա երկրորդ մանդատի ընթացքում