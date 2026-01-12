Եթե ԱՄՆ-ն չվերահսկի Գրենլանդիան, Ռուսաստանը կամ Չինաստանը կարող են դա անել․ Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին կոշտ հայտարարություններ է արել Գրենլանդիայի վերաբերյալ՝ կղզին անվանելով Վաշինգտոնի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածք։
Նրա խոսքով, եթե ԱՄՆ-ն չվերահսկի Գրենլանդիան, Ռուսաստանը կամ Չինաստանը կարող են դա անել։ «Ես թույլ չեմ տա, որ դա տեղի ունենա», – հայտարարել է Թրամփը և հավելել՝ «Այսպես թե այնպես, Գրենլանդիան մերը կլինի»։
Խոսելով համաշխարհային իրավիճակի մասին՝ Թրամփը շեշտել է, որ «ռուսական, ինչպես նաև չինական ականակիրներն ու սուզանավերն այժմ ամենուր են», մատնանշելով համաշխարհային տերությունների աճող ռազմական ներկայությունը։
