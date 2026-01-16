Եթե լուրջ պատճառ չլիներ, Հայկ Սարգսյանին ՔՊ ցուցակից չէինք հանի. պատճառը ես չեմ. Սիմոնյան

«Հայկ Սարգսյանը գիտի՝ ինչու ենք մերժել իր բողոքը: Ցավում եմ, որ ասում է, թե պարզաբանում չի ներկայացվել իրեն»:
Այս մասին Ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը՝ անդրադառնալով ավելի վաղ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի արած հայտարարությանը, որ ինքը ՔՊ ընտրական ցուցակում չի լինի, իր թեկնածության առաջադրումը մերժել են, ու չի պարզաբանվել պատճառների մասին:
«Իրեն, ինչպես մնացածին, շատ մանրամասն ներկայացվել է պատճառը: Ասեմ ավելին՝ մնացածին այդպես մանրամասն չի ներկայացվել, ինչպես իրեն՝ որպես գործընկեր»,- ասել է Սիմոնյանը:
Հարցին՝ այդքան լուրջ պատճա՞ռ է եղել, Սիմոնյանն ասել է՝ չի պատրաստվում գնահատական տալ:
«Եթե լուրջ չլիներ, դրա առիթը չլիներ, նման որոշում չէր կայացվի: Այն խոսակցությունները, թե իբր իմ և Հայկ Սարգսյանի միջև խնդիր կա, ճիշտ չեն: Ես հասկանում եմ, որ ով, երբ, որտեղ, ինչ հարցնում է, փորձում է իմ հետ կապված ինչ-որ խնդիր գտնել, ինքն էլ, ցավոք, չի ասում, որ, չէ՛, դա չէ խնդիրը: Հույս ունեմ՝ կնայի այս հարցազրույցը: Ես չէի կարող այդ պատճառը լինել, և ընդհանրապես ես չեմ պատճառը»,- նշել է նա:
Սիմոնյանը նաև հայտնել է, որ ինքը և Հայկ Սարգսյանը բացարձակ որևէ շփում չունեն:
Արտերկիր մեկնած, զինծառայությունից խուսափած և հետախուզման մեջ գտնվող ավելի քան 1200 հայրենակից, որոնց 27 տարին լրացել է, չեն վերադառնում Հայաստան, քանի որ չունեն այլընտրանք, քան 2-5 տարի ժամկետով ազատազրկվելն է:
ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հեղինակել է «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որով առաջարկում է լուծել վերոնշյալ խնդիրը:
ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում Հայկ Սարգսյանը պարզաբանել է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում մեկ անձի պահման միջինացված պահման ծախսը կազմում է 437 հազար 900 դրամ:
«Եթե վերադարձող անձինք դատապարտվեն ազատազրկման 3 տարի ժամկետով, ապա պետական բյուջեից ամեն մեկի պահման համար պետք է ծախսվի 15 մլն 764 հազար 400 դրամ: Այսինքն՝ եթե 1200 քաղաքացին էլ ինքնակամ վերադառնա և դատապարտվի, ապա պետությունը միայն նրանց անազատության մեջ պահելու համար պետք է ծախսի շուրջ 19 մլրդ դրամ»,- ասել է Սարգսյանն ու նշել, որ այս օրենքի նախագծի ընդունմամբ կշահեն և՛ պետությունը, և՛ քաղաքացիները:
Սարգսյանի խոսքով՝ նախագծով սահմանվում է, որ 27-37 տարեկան քաղաքացիները կարող են ազատվել քրեական պատասխանատվությունից՝ կամովին վերադառնալով Հայաստանի Հանրապետություն և ընտրելով նշված հինգ տարբերակներից մեկը՝
ծառայել 24 ամիս ժամկետով,
ծառայել 12 ամիս ժամկետով և պետական բյուջե վճարել 2.5 մլն դրամ,
ծառայել 6 ամիս ժամկետով և պետական բյուջե վճարել 5 մլն դրամ,
ծառայել 1 ամիս ժամկետով և պետական բյուջե վճարել 10 մլն դրամ,
զինվորական ծառայության փոխարեն պետական բյուջե վճարել 15 մլն դրամ:
Հայկ Սարգսյանը նաև պարզաբանել է, որ թեպետ գործող օրենքով ժամկետային ծառայությունը 18 ամիս է, բայց քանի որ այս օրենքը վերաբերում է 1999 և 2000 թվականներին ծնվածներին, որոնք պետք է ծառայեին 24 ամիս, ուստի պետք է նույն ժամկետով ծառայեն: Այսկերպ կպահպանվի նաև արդարության սկզբունքն այդ տարիներին ծառայածների նկատմամբ:
Օրենքի նախագիծն արժանացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը:
