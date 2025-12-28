Եթե լրատվամիջոցների կողմից ճնշում չլիներ, Միքայել Սրբազանի վիրահատությունը էլի ձգձգելու էին

Միքայել Սրբազանի վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։ Հիմա հետվիրահատական գործընթացի մեջ է, որոշակի դժվարություններ, բնականաբար, կան, որոնք, վստահ եմ, շուտով կհաղթահարվեն:
Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։
«Խնամակալի խնդիրը լուծվեց, բայց Երևանի Կենտրոն քրեակատարական հիմնարկի ղեկավարի վերաբերմունքը արդեն իսկ չի խոսում լավի մասին, որովհետև ցանկացած հարցի դեպքում փորձում են դժվարություններ ստեղծել, այսինքն՝ տեղեկանք են ուզում, հետո տեղեկանք տրամադրում ես, մեկ հատ էլ են ուզում, հետո ասում են ՝ դա բնօրինակով բերեք․ քաշքշուկներ են առաջացնում։ Այդ ամեն ինչը, բնականաբար, մենք արձանագրում ենք, էդ ամեն ինչի պատասխանն էլ ապագայում պահանջելու ենք այդ անձանցից»,– ասաց փաստաբանը:
Նա նշեց, որ Սրբազանը Ամանորը կդիմավորի հիվանդանոցում։ «Չեմ կարծում, որ այդքան շուտ կարող է վերականգնվել, այնպես որ, իմ կարծիքով, հիվանդանոցում կլինի, բայց դա երևի բժիշկները կորոշեն: Կարևորը՝ իր ոգին ամուր է և շատ է ոգևորվել նաև երեկվա շնորհավորանքներից»,– ասաց Զոհրաբյանը։
Նրա խոսքով՝ եթե լրատվամիջոցների կողմից ճնշում չլիներ, Սրբազանի վիրահատությունը էլի ձգձգելու էին և փորձելու էին ուշացնել:
