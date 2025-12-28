28/12/2025

Եղանակային պայմանների պատճառով հետաձգվել են դեպի Հայաստան մի շարք չվերթեր

infomitk@gmail.com 28/12/2025 1 min read

Եղանակային պայմանների պատճառով հետաձգվել են դեպի Հայաստան մի շարք չվերթեր:

«Զվարթնոց» օդանավակայանի առցանց ցուցատախտակի տվյալների համաձայն՝ 5 երկրից չվերթերը Երևանի օդանավակայան ժամանել են կամ կժամանեն ուշացումով՝ Ռուսաստանից, ԱՄԷ-ից, Կիպրոսից, Մոնտենեգրոյից և Թուրքիայից:

Ռուսական չվերթերից ուշացումով վայրէջք կկատարեն Մոսկվայից, Ստամբուլից, Սանկտ Պետերբուրգից և Կազանից ժամանած ինքնաթիռները:

Բաց մի թողեք

1 min read

Եթե լրատվամիջոցների կողմից ճնշում չլիներ, Միքայել Սրբազանի վիրահատությունը էլի ձգձգելու էին

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է ֆրանսիացի դերասանուհի Բրիժիտ Բարդոն․ Լուսանկար, Մտքեր

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիր Սթարմերը նշում է, որ ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերը չեն հատի Brexit-ի առկա կարմիր գծերը

28/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 29-ի աստղագուշակ․ Օրը բարենպաստ կլինի, բայց լավագույնն այն է, որ միայն բախտին չհույս դնեք

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

2026-ին ընդառաջ աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ տոնածառերը. Լուսանկարներ

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եղանակային պայմանների պատճառով հետաձգվել են դեպի Հայաստան մի շարք չվերթեր

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե լրատվամիջոցների կողմից ճնշում չլիներ, Միքայել Սրբազանի վիրահատությունը էլի ձգձգելու էին

28/12/2025 infomitk@gmail.com