Եղանակային պայմանների պատճառով հետաձգվել են դեպի Հայաստան մի շարք չվերթեր:
«Զվարթնոց» օդանավակայանի առցանց ցուցատախտակի տվյալների համաձայն՝ 5 երկրից չվերթերը Երևանի օդանավակայան ժամանել են կամ կժամանեն ուշացումով՝ Ռուսաստանից, ԱՄԷ-ից, Կիպրոսից, Մոնտենեգրոյից և Թուրքիայից:
Ռուսական չվերթերից ուշացումով վայրէջք կկատարեն Մոսկվայից, Ստամբուլից, Սանկտ Պետերբուրգից և Կազանից ժամանած ինքնաթիռները:
