ԵՄ արձագանքը․ Ժամ առ ժամ․ Ինչ է կատարվում Վենեսուելայում․ ԱՄՆ հարձակման արդյունքում քաոս է

Շաբաթ գիշերը ԱՄՆ-ն անսպասելի հարձակում սկսեց Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասի և այլ քաղաքների վրա։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը «գերի են վերցվել և արտաքսվել երկրից»։ Հետևեք ուղիղ թարմացումներին։
ԱՄՆ-ն շաբաթ գիշերը «լայնածավալ հարված» հասցրեց Վենեսուելային և հայտարարեց, որ իր նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն գերի է վերցվել և արտաքսվել երկրից՝ Վաշինգտոնի կողմից ամիսներ շարունակ ուժեղացված ճնշումից հետո։
Անսովոր անակնկալ գիշերային գործողության մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց սոցիալական ցանցերում հարձակումից մի քանի ժամ անց։
Առաջին հերթին պարզ չէր, թե ով էր ղեկավարում երկիրը, և Մադուրոյի գտնվելու վայրը անմիջապես հայտնի չէր։
Նախնական հաղորդագրությունները պնդում են, որ ԱՄՆ-ն հարվածներ է հասցրել Կարակասում և հարավամերիկյան երկրի մի քանի քաղաքներում։
13:51 GMT+1 Միլեյը աջակցում է Թրամփի գործողություններին Վենեսուելայում
Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը գովաբանեց իր ամերիկացի գործընկերոջը և մտերիմ դաշնակից Դոնալդ Թրամփին շաբաթ օրը՝ Նիկոլաս Մադուրոյի գերի վերցման մասին լուրից հետո։
«Ազատությունը առաջ է գնում, կեցցե՛ ազատությունը, անիծվի՛», – ասաց Միլեյը՝ կրկնելով իր ապրանքանիշային կարգախոսը սոցիալական ցանցերում կարճ հաղորդագրության մեջ։
13:48 GMT+1 Մադուրոյի ձերբակալությունը հիշեցնում է Պանամայի Նորիեգայի 1989 թվականի ձերբակալությունը
Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալության մասին հաղորդագրությունները նմանություններ ունեն Պանամայում ԱՄՆ-ի կողմից 1989 թվականի ռազմական գործողության հետ, որի արդյունքում գերի ընկավ գեներալ Մանուել Նորիեգան։
Երկու առաջնորդներն էլ ռազմական գործողություններից առաջ մեղադրվել են ԱՄՆ-ի կողմից թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ, և երկու գործողություններն էլ մասամբ արդարացվել են թմրանյութերի դեմ պայքարի հիմքերով։
ԱՄՆ զորքերը ներխուժել են Պանամա 1989 թվականի դեկտեմբերին՝ Նորիեգային իշխանությունից հեռացնելու համար։ Նա հանձնվել է ամերիկյան զորքերին 1990 թվականի հունվարին և տեղափոխվել Ֆլորիդա, որտեղ դատապարտվել է թրաֆիքինգի և շորթման մեղադրանքներով։
Պանամայից տարիներ պահանջվեցին քաղաքական և տնտեսական կայունության հասնելու համար միջամտությունից հետո, չնայած երկրի համեմատաբար փոքր չափերին և ԱՄՆ-ի հետ աշխարհագրական մոտիկությանը։
Վենեսուելայում իրավիճակը տարբերվում է երկրի ավելի մեծ բնակչության և շատ ավելի հաստատված ռեժիմի պատճառով, որն ավելի ամուր կապեր ունի Ռուսաստանի և Իրանի նման երկրների հետ։
Մադուրոյի օրոք ընդդիմության մեծ մասը կամ լռեցվել է, կամ ստիպված է եղել աքսորվել, և դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք շաբաթ օրը ԱՄՆ-ի հարվածները կարող են հանգեցնել քաղաքական փոփոխությունների։
13:41 GMT+1 Մադուրոն «բախվելու է ամերիկյան արդարադատության ողջ զայրույթին», – ասում է ԱՄՆ գլխավոր դատախազը
Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալման մասին Թրամփի հայտարարությունից հետո Վաշինգտոնը հաստատել է, որ Վենեսուելայի առաջնորդը պետք է դատվի ԱՄՆ-ում։
ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդին ասել է, որ Մադուրոն և նրա կինը՝ Սիլիա Ֆլորեսը, մեղադրանքների կենթարկվեն Նյու Յորքում մեղադրական եզրակացությունից հետո։
Բոնդին սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ խոստացել է, որ զույգը «շուտով կբախվի ամերիկյան արդարադատության ողջ զայրույթին ամերիկյան հողի վրա՝ ամերիկյան դատարաններում»։
Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել «մեր քաջարի զինվորականներին, որոնք իրականացրել են անհավանական և խիստ հաջողված առաքելություն՝ բռնելու այս երկու ենթադրյալ միջազգային թմրավաճառներին»։
13:35 GMT+1 Ինչ գիտենք «Արևների կարտելի» մասին
ԱՄՆ-ն նաև մեղադրել է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին այսպես կոչված «Cartel de los Soles» կամ «Արևների կարտելի» հիմնական դեմքերից մեկը լինելու մեջ, որը Վաշինգտոնը 2025 թվականի նոյեմբերի վերջին որակել է որպես օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն։
Այս տերմինն առաջին անգամ օգտագործվել է լրագրողների կողմից 1990-ականների սկզբին՝ բարձրաստիճան սպաների հետ կապված սկանդալի մասին լուսաբանելու համար, և իր անվանումը ստացել է վենեսուելացի զինվորական գեներալների համազգեստների վրա կրվող արևաձև աստղերից։
ԱՄՆ դատախազները պնդում են, որ սա պարզապես Վենեսուելայի տարածքում գործող հանցավոր կազմակերպություն չէ, այլ հենց Վենեսուելայի պետությունն է, կամ առնվազն նրա ռազմական և քաղաքական իշխանության բարձրագույն էշելոնները։
Մադուրոյի դեմ առաջադրված մեղադրանքի համաձայն՝ կարտելը գոյություն ունի 1990-ականների վերջից՝ աճելով իր իշխանությունն ու կատարելագործվելով ինչպես Ուգո Չավեսի, այնպես էլ նրա իրավահաջորդի՝ Մադուրոյի օրոք։
Կազմակերպությունը, ենթադրաբար, համակարգում է ԱՄՆ-ի համար նախատեսված թմրանյութերի մեծ քանակությամբ արտադրությունն ու շրջանառությունը՝ օգտագործելով Վենեսուելայի ռազմական ենթակառուցվածքները, օդանավակայանները և տարածքային վերահսկողությունը՝ թմրանյութերի առևտուրը հեշտացնելու համար։
13:28 GMT+1 Եվրոպան արձագանքում է Վենեսուելայի վրա հարձակումների մասին լուրերին
Երբ Եվրոպան արթնացավ Վենեսուելայի վրա ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված հարվածների և նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ենթադրյալ ձերբակալման մասին լուրերից, մի շարք եվրոպական կառավարություններ արձագանքեցին՝ հայտարարելով, որ հետևում են զարգացող իրավիճակին։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը կոչ է արել «լիցքաթափման»՝ նշելով, որ Մադրիդը «ուշադիր հետևում է Վենեսուելայում տեղի ունեցող իրադարձություններին»։ Իսպանիայի դեսպանատունը և հյուպատոսությունները աշխատում են, ասել է նա X-ում գրառման մեջ։
Նիդեռլանդները նույնպես կապի մեջ է եղել իր դեսպանատան հետ, իսկ Նիդեռլանդների արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ վան Վիլը հայտարարել է, որ իրավիճակը «դեռևս անորոշ է»։
Բելգիայի դեսպանատունը Կոլումբիայում «լիովին մոբիլիզացված է» և «իրավիճակը ուշադիր հետևվում է՝ մեր եվրոպացի գործընկերների հետ համակարգված», – ասել է Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն X-ում գրառման մեջ։
13:24 GMT+1 Վենեսուելան «կհաղթահարի» ԱՄՆ հարձակումները, ասում է ներքին գործերի նախարարը
Վենեսուելայի ներքին գործերի նախարար Դիոսդադո Կաբելոն շաբաթ օրը հայտարարել է, որ իր երկիրը «կհաղթահարի» ԱՄՆ ռազմական հարվածների ալիքը, որը, ըստ Վաշինգտոնի, ներառում էր նաև նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի գերեվարումը։
Կաբելոն, որը համարվում է Կարակասի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը, տեղական հեռուստատեսության եթերում ասել է, որ «այս հարձակումների վերջում մենք կհաղթահարենք», հավելելով, որ «սա մեր առաջին պայքարը չէ մեր ժողովրդի դեմ … մենք կարողացել ենք գոյատևել բոլոր հանգամանքներում»։
Վաշինգտոնը որևէ թարմացում չի տրամադրել հարվածների և Մադուրոյի գերեվարման վերաբերյալ։ այս պահին։
12:57 GMT+1 Ինչի՞ մեջ է մեղադրվում Մադուրոն
2020 թվականի մարտին ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը աննախադեպ քայլ ձեռնարկեց՝ մեղադրելով գործող պետության ղեկավարին, Մադուրոյին և տասնյակից ավելի ներկա և նախկին վենեսուելացի պաշտոնյաների մեղադրելով թմրավաճառության, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և հրազենի հետ կապված հանցագործությունների մեջ։
Մեղադրանքը մնում է Վաշինգտոնի կողմից օտարերկրյա առաջնորդի դեմ ձեռնարկված ամենակարևոր իրավական գործողություններից մեկը։
Ըստ դաշնային դատախազների՝ Մադուրոն և նրա համախոհները ավելի քան երկու տասնամյակ ԱՄՆ-ն կոկաինով են ողողել՝ օգտագործելով թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը որպես իշխանությունը պահպանելու գործիք՝ միաժամանակ հարստանալով և համայնքներին վնասելով։
ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը սկզբում 15 միլիոն դոլար պարգևատրում էր առաջարկել Մադուրոյի ձերբակալությանը հանգեցնող տեղեկատվության համար։
Բայդենի և Թրամփի վարչակազմերը այնուհետև այն բարձրացրին մինչև 25 միլիոն դոլար և 50 միլիոն դոլար՝ ամենաբարձր պարգևատրումը, որը ԱՄՆ իշխանությունների կողմից երբևէ նշանակվել է պետության ղեկավարի համար։
Մադուրոն և Վենեսուելայի կառավարությունը հերքել են բոլոր մեղադրանքները՝ այն որակելով որպես ռեժիմի փոփոխության պատրվակ։
12:29 GMT+1 Կարակասը պահանջում է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ
Կարակասը պահանջել է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ՝ քննարկելու ԱՄՆ-ի հարվածները և նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի գտնվելու վայրը։
«ԱՄՆ կառավարության կողմից մեր հայրենիքի դեմ իրականացված հանցավոր ագրեսիայի առջև կանգնած՝ մենք խնդրել ենք ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ, որը պատասխանատու է միջազգային իրավունքի պահպանման համար», – Telegram-ում գրել է Վենեսուելայի արտաքին գործերի նախարար Իվան Գիլը։
12:27 GMT+1 ԵՄ-ի ներկայացուցիչ Կալասը կոչ է անում «զսպվածություն» ցուցաբերել և հարգել միջազգային իրավունքը
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը շաբաթ օրը կոչ է արել զսպվածություն ցուցաբերել Վաշինգտոնում ԱՄՆ պաշտոնյաների հետ Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված հարվածների վերաբերյալ զրույցից հետո։
«Ես խոսել եմ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Կարակասում մեր դեսպանի հետ։ ԵՄ-ն ուշադիր հետևում է Վենեսուելայում տիրող իրավիճակին», – ասել է Կայա Կալասը X-ում գրառման մեջ։
Միջազգային իրավունքը պետք է հարգվի «բոլոր հանգամանքներում», – հավելել է նա։
12:24 GMT+1 Կարակասում իրավիճակը հանդարտ է, իշխանությունները հսկիչ կետեր են տեղադրել, Euronews-ին պատմում են տեղացիները
Կարակասի բնակիչները, որոնց հետ Euronews-ը զրուցել է, ասել են, որ Վենեսուելայի մայրաքաղաքում իրավիճակը «հանդարտվել է» հարվածներից հետո։
Այնուամենայնիվ, իշխանությունները քաղաքում տարբեր հսկիչ կետեր են տեղադրել և անվտանգության աշխատակիցներ են տեղակայել, ասում են նրանք։
Euronews-ը խնդրել է լրացուցիչ մանրամասներ և կթարմացնի բլոգը՝ ստանալով վերջին տեղեկությունները։
12:15 GMT+1 Ռուբիոն «չի սպասում որևէ հետագա գործողություն Վենեսուելայում», Մադուրոն կդատվի ԱՄՆ-ում, ասում է սենատորը
ԱՄՆ սենատորը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ Նիկոլաս Մադուրոյին ձերբակալելուց հետո Միացյալ Նահանգներն ավարտել է իր ռազմական գործողությունները Վենեսուելայում։
«Նա չի սպասում որևէ հետագա գործողություն Վենեսուելայում, քանի որ Մադուրոն գտնվում է ԱՄՆ-ի կալանքի տակ», – գրել է սենատոր Մայք Լին, ով սկզբում քննադատում էր գործողությունը, X-ում Ռուբիոյի հետ հեռախոսազրույցից հետո, որը, նրա խոսքով, եղել է։
Մադուրոն «ձերբակալվել է ԱՄՆ անձնակազմի կողմից՝ Միացյալ Նահանգներում քրեական մեղադրանքներով դատվելու համար»։
Վենեսուելայի առաջնորդին մեղադրանք է առաջադրվել 2020 թվականի մարտին Նյու Յորքի հարավային շրջանում «նարկոտեռորիզմի» դավադրության մեղադրանքով։
Հարվածները «տեղակայվել են ձերբակալման օրդերը կատարողներին պաշտպանելու և պաշտպանելու համար», – բացատրել է Լին։
12:10 GMT+1 Վենեսուելայի փոխնախագահը պահանջում է Մադուրոյի կյանքի ապացույց
Վենեսուելայի փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսը հայտարարել է, որ Կարակասը չգիտի «նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի և առաջին տիկին Սիլիա Ֆլորեսի գտնվելու վայրը»։
«Մենք պահանջում ենք կյանքի ապացույց», – հավելել է նա։
Հիշեցնենք, որ Թրամփը նշել է, որ Մադուրոն «կնոջ հետ միասին գերի է վերցվել և արտաքսվել երկրից։ Այս գործողությունը իրականացվել է ԱՄՆ իրավապահ մարմինների հետ համատեղ։ Մանրամասները՝ ավելի ուշ»։ Նա մամուլի ասուլիս է նշանակել շաբաթ օրը։
12:05 GMT+1 Կոլումբիան զորքեր է տեղակայում Վենեսուելայի սահմանին
Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոն շաբաթ օրը հայտարարել է, որ հրամայել է ռազմական ուժեր տեղակայել Վենեսուելայի սահմանին՝ ԱՄՆ-ի հարվածներից հետո, որոնք, ինչպես ասվում է, ավարտվել են Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի գերեվարմամբ։
Պետրոն Վաշինգտոնի գործողությունները որակել է որպես «հարձակում Լատինական Ամերիկայի ինքնիշխանության վրա» և ասել է, որ դրանք կհանգեցնեն մարդասիրական ճգնաժամի։
Առաջարկելով, որ իրավիճակը կարող է լուծվել «երկխոսության միջոցով», Պետրոն X-ում ասել է, որ ինքը նաև հրամայել է «անվտանգության ուժերի տեղակայում» Վենեսուելայի սահմանին։
Պետրոն չի հիշատակել Մադուրոյի ձերբակալման մասին, չնայած Վենեսուելայի առաջնորդը տարածաշրջանում իր կառավարության ամենամտերիմ դաշնակիցներից մեկն է։
Պետրոն եղել է Թրամփի կողմից Կարիբյան ավազանում հրամայված ռազմական տեղակայումների բուռն քննադատ՝ ենթադրյալ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության նավերի դեմ պայքարելու համար։
Կոլումբիայի պաշտպանության նախարար Պեդրո Սանչեսը հայտարարել է, որ անվտանգության ուժերը ակտիվացրել են «բոլոր հնարավորությունները»՝ սահմանին «ցանկացած ահաբեկչական հարձակման փորձ» կանխելու համար՝ անօրինական խմբավորումների, ինչպիսին է Ազգային ազատագրական բանակը, կողմից։
Իր թմրանյութերի դեմ պայքարի ռազմավարության շրջանակներում Թրամփը վերջերս հայտարարել է, որ չի բացառում Կոլումբիայում թմրանյութերի արտադրության լաբորատորիաներին հարվածելը, ինչը Պետրոն այդ ժամանակ դատապարտել էր որպես ներխուժման սպառնալիք։
11:54 GMT+1 Մոսկվան և Թեհրանը դատապարտում են ԱՄՆ-ի գործողությունները Վենեսուելայում
Ե՛վ Մոսկվան, և՛ Թեհրանը շաբաթ օրը դատապարտեցին ԱՄՆ-ի կողմից Վենեսուելայի վրա հարձակումները՝ ի նշան իրենց հարավամերիկյան դաշնակից Նիկոլաս Մադուրոյի հետ համերաշխության։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շաբաթ օրը իր Telegram ալիքում հրապարակված հայտարարության մեջ Վաշինգտոնի գործողությունները որակել է որպես «զինված ագրեսիայի ակտ»։
«Վենեսուելային պետք է երաշխավորվի իր ճակատագիրը որոշելու իրավունքը՝ առանց որևէ ապակառուցողական, առավել ևս՝ ռազմական, արտաքին միջամտության», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ «խստորեն դատապարտում է Վենեսուելայի վրա ամերիկյան ռազմական հարձակումը և երկրի ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության կոպիտ խախտումը»։
Ռուսաստանը հույսը դրել է Իրանի աջակցության վրա, մասնավորապես՝ անօդաչու թռչող սարքերի մատակարարման վրա՝ Ուկրաինայի դեմ իր լայնածավալ պատերազմում, որն այժմ մոտենում է իր չորս տարվա նշաձողին։ Վենեսուելան և Իրանը պահպանել են սերտ ռազմավարական կապեր ավելի քան երկու տասնամյակ՝ համագործակցելով զենքի համակարգերի և ռազմական տեխնոլոգիաների փոխանցման ոլորտում, մինչդեռ իրանական տանկերները բենզին են մատակարարել Վենեսուելա՝ տնտեսական փլուզման և ԱՄՆ պատժամիջոցների պատճառով վառելիքի պակասի ժամանակ։
ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի հետ կապված տանկերի առգրավման փորձից հետո, որը, ենթադրաբար, տեղափոխում էր պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթ, երեքի միջև կապերը սկսվեցին, ինչը Վաշինգտոնի կողմից վերջին շաբաթների ընթացքում նմանատիպ երրորդ առգրավումն էր։
Հաղորդումների համաձայն, այն բանից հետո, երբ անձնակազմը ռուսական դրոշը նկարեց նավի կորպուսի վրա, Մոսկվան խնդրեց Վաշինգտոնին դադարեցնել հետապնդումը։
11:31 GMT+1 Հետագայում մամուլի ասուլիս է սպասվում, ասում է Թրամփը
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է շաբաթ օրը Վենեսուելայի վրա ԱՄՆ-ի հարվածները և իր Truth Social սոցիալական հարթակում հրապարակված գրառման մեջ նշել է, որ նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը «գերի են վերցվել և երկրից դուրս են բերվել»։
«Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հաջողությամբ իրականացրել է լայնածավալ հարված Վենեսուելայի և նրա առաջնորդի՝ նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ, որը, իր կնոջ հետ միասին, գերի է վերցվել և երկրից դուրս է բերվել», – ասել է Թրամփը։
Թրամփն ասել է, որ մանրամասները «կհրապարակվեն»։
«Այսօր ժամը 11:00-ին (17:00 CET) Մար-ա-Լագոյում տեղի կունենա մամուլի ասուլիս։ Շնորհակալություն այս հարցի նկատմամբ ձեր ուշադրության համար։ Նախագահ Դոնալդ Ջ. Թրամփ»։
11:33 GMT+1 Պաշտպանության նախարարն ասում է, որ Վենեսուելայի բոլոր զինված ուժերը տեղակայվելու են
Վենեսուելան կսկսի «բոլոր ցամաքային, օդային, ծովային, գետային և հրթիռային հնարավորությունների զանգվածային տեղակայում… համապարփակ պաշտպանության համար», – սոցիալական ցանցերում տարածված տեսաուղերձում ասել է պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Պադրինո Լոպեսը։
Լոպեսը նաև մեղադրել է ԱՄՆ-ին շաբաթ օրը վաղ առավոտյան հարվածների ալիքի ժամանակ բնակելի տարածքներին հարվածելու մեջ։
«Ներխուժող» ամերիկյան ուժերը «պղծել են մեր հողը՝ հասնելով մինչև այն աստիճանի, որ հարվածել են՝ օգտագործելով հրթիռներ և հրթիռներ իրենց մարտական ուղղաթիռներից արձակված հրթիռներով և հրթիռներով բնակեցված բնակելի տարածքներին», – պնդել է նա։
11:26 GMT+1 ԱՄՆ հարվածները Վենեսուելային. Ինչ գիտենք մինչ այժմ
Միացյալ Նահանգները շաբաթ առավոտյան վաղ ժամերին կտրուկ սրել է իր առճակատումը Վենեսուելայի հետ՝ իրականացնելով այն, ինչ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որակել է որպես «լայնածավալ հարվածներ» Կարակասում և նրա շրջակայքում գտնվող ռազմական թիրախների դեմ։
Իր Truth Social հարթակում գրառման մեջ Թրամփը հայտարարել է, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը «գերի են վերցվել և դուրս են բերվել երկրից» գործողությունից հետո, որը, նրա խոսքով, անցկացվել է ԱՄՆ իրավապահ մարմինների հետ համատեղ։
Կարակասի բնակիչները հայտնել են, որ տեղական ժամանակով ժամը 2-ի սահմաններում լսել են առնվազն յոթ պայթյուն, ականատեսները նկարագրել են հիմնական ռազմական օբյեկտների, այդ թվում՝ Լա Կարլոտա օդանավակայանի և Ֆուերտե Տիունա ռազմական բազայի հարվածները։
Վենեսուելայի կառավարությունը այն անվանել է «իմպերիալիստական հարձակում» և կոչ է արել քաղաքացիներին դուրս գալ փողոցներ։
Հարվածը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Թրամփի վարչակազմը մեծացրել է ճնշումը Մադուրոյի վրա, ով մեղադրվում է ԱՄՆ-ում թմրավաճառության մեջ։ ԿՀՎ-ն կանգնած էր անցյալ շաբաթ անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևում, որը, ենթադրաբար, օգտագործվել է վենեսուելական թմրավաճառների կողմից՝ սեպտեմբերին ԱՄՆ-ի կողմից հարվածներ սկսելուց ի վեր Վենեսուելայի տարածքում առաջին հայտնի ուղղակի գործողությունը։
Թրամփը ամիսներ շարունակ սպառնացել էր, որ շուտով կարող է հրաման տալ հարվածներ հասցնել Վենեսուելայի տարածքում գտնվող թիրախներին՝ թմրանյութեր տեղափոխելու մեջ մեղադրվող նավերի վրա ամիսներ շարունակ տեղի ունեցած հարձակումներից հետո։ Մադուրոն դատապարտել է ԱՄՆ ռազմական գործողությունները՝ որպես իրեն իշխանությունից հեռացնելու թույլ քողարկված փորձ։
