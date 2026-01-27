ԵՄ խորհրդարանը հետաձգում է ԱՄՆ-ի առևտրային համաձայնագրի սառեցման որոշումը

Օրենսդիրները բաժանված են այն հարցում, թե արդյոք կոշտ խաղ ցուցադրել Վաշինգտոնի հետ, թե՞ վավերացնել համաձայնագիրը՝ առևտրային հարաբերությունները հարթելու համար։
Խորհրդարանը սառեցրեց Թրամփի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից հուլիսին ստորագրված համաձայնագրի վավերացումը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահը սպառնաց մաքսատուրքեր սահմանել Գրենլանդիային աջակցող եվրոպական դաշնակիցների նկատմամբ։
Եվրախորհրդարանը հետաձգել է ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի սառեցման որոշումը, սակայն ազդարարել է, որ դա կանի ավելի ուշ։
Երկուշաբթի օրը երկու ու կես ժամ տևած փակ դռների հետևում բանակցություններից հետո խորհրդարանի առևտրային հարցերով առաջատար օրենսդիրները չկարողացան համաձայնության գալ՝ տրանսատլանտյան համաձայնագիրը քվեարկության դնելու վերաբերյալ։ Սա չնայած ԵՄ երկրների անցյալ շաբաթ արված կոչերին՝ ապաշրջափակել իրականացումը, քանի որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հետ էր կանչել Գրենլանդիան բռնագրավելու իր սպառնալիքները։
«Իհարկե, մենք ուզում ենք համաձայնագիրը», – հանդիպումից հետո ասաց սոցիալ-դեմոկրատ օրենսդիր Քեթլին վան Բրեմպտը։ Սակայն «մեզ անհրաժեշտ է պարզություն» այն համաձայնագրի վերաբերյալ, որը Թրամփը, ըստ նրա, կնքել է ՆԱՏՕ-ի հետ և, ի վերջո, համոզել է նրան հետ կանգնել։
Խորհրդարանի միջազգային առևտրի հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն ասաց, որ գլխավոր բանակցողները կհանդիպեն փետրվարի 4-ին՝ հաջորդ քայլերը որոշելու համար։
Նիստի ժամանակ օրենսդիրները ընդհանուր առմամբ համաձայնության եկան, որ գործարքը պետք է իրականացվի, քանի որ Թրամփը հետ է քաշվել։ Սակայն քաղաքական խմբերը բաժանված են այն հարցում, թե արդյոք նրանք պետք է նախ կոշտ խաղ ցուցադրեն ԱՄՆ-ի հետ և պահանջեն ՆԱՏՕ-Թրամփ համաձայնագրի վերաբերյալ ավելի շատ մանրամասներ, ըստ բանակցություններին ծանոթ չորս անձանց։
Աջակենտրոն Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը ցանկանում է «շարժվել առաջ» որքան հնարավոր է շուտ, քանի որ «բիզնեսի համար լավագույնն է … ստեղծել ավելի շատ կայունություն», – ասաց ԵԺԿ-ի առևտրի գծով գլխավոր օրենսդիր Յորգեն Վարբորնը։ Աջակողմյան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը և ծայրահեղ աջ «Հայրենասերները» նույնպես պնդեցին, որ գործարքի վրա աշխատանքները շարունակվեն։
Սակայն սոցիալիստները, «Renew»-ի լիբերալները և «Canales»-ը ցանկանում են ավելի կոշտ խաղալ և նախ ցանկանում են տեսնել Գրենլանդիայի գործարքի ավելի շատ մանրամասներ՝ մատնանշելով Թրամփի անկանխատեսելիությունը։
«Այն մարդը սպառնաց մաքսատուրքերով, ապա չարեց», – ասաց S&D-ի անդամ վան Բրեմպտը՝ հավելելով, որ սոցիալիստները ցանկանում են իմանալ, թե ինչ դիրքորոշում ունի Եվրոպական հանձնաժողովը՝ օգտագործելով հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը՝ իր ամենաուժեղ առևտրային զենքը, որի պատրաստմանը մոտեցել է Թրամփը, նախքան իր մաքսատուրքերի սպառնալիքները հետ քաշելը։
«ԱՄՆ-ԵՄ առևտրային հարաբերությունների բարելավումը բարձրագույն նշանակություն ունի, բայց պետք է կառուցվի փոխադարձ հարգանքի վրա», – ասել է առևտրի լիբերալ օրենսդիր մարմնի ղեկավար Կարին Կարլսբրոն։ «Դուռը բաց է, բայց ժամանակացույցը շտապեցնելու կարիք չկա»։
Հանձնաժողովի առևտրի բարձրաստիճան պաշտոնյան հանդիպմանը հայտնել է, որ գործադիրը ցանկանում է արագացնել գործարքը Թրամփի շրջադարձից հետո։
«Հանձնաժողովն այժմ վերադառնում է իր նախկին դիրքորոշմանը», – ասաց դահլիճում գտնվող Եվրախորհրդարանի անդամներից մեկը, որը անանուն մնաց՝ գաղտնի հանդիպման մասին խոսելու համար, հավելելով, որ խորհրդարանը պետք է ճնշում գործադրի հանձնաժողովի վրա՝ «ճնշումը բարձր պահելու» համար Վաշինգտոնի վրա։
Օրենսդիրները նաև քննարկեցին, թե արդյոք պաշտոնապես դիմեն հանձնաժողովին սկսելու հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքի առաջին՝ հետաքննչական փուլը, սակայն ԱՄՆ պատվիրակության նախագահ Բրանդո Բենիֆեյը նշեց, որ մեծամասնություն չի կազմել դրա համար։
