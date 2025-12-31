ԵՄ-ն ԱՄՆ-ի կողմից քաղաքական ճնշման տակ է իր առցանց կանոնների պատճառով

ԱՄՆ-ի հարձակումները ԵՄ տեխնոլոգիական կանոնների վրա այլևս առևտրային պատերազմի կողմնակի ցուցադրություն չեն, այլ լիարժեք տրանսատլանտյան վեճ։
Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև տեխնոլոգիական կանոնների շուրջ պայքարը պաշտոնապես բարձր քաղաքականության թեմա է և 2026 թվականին դադարելու որևէ նշան չի ցույց տալիս։
Անցյալ շաբաթ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ կիրառեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի նկատմամբ՝ պնդելով, որ նա դաշինքի բովանդակության մոդերացիայի մասին օրենքի «գլխավորն» է։ Ճանապարհորդության արգելքը նշան էր, որ Թրամփի վարչակազմը ուժեղացնում է իր հարձակումները այն բանի վրա, ինչը նա անվանում է Եվրոպայի գրաքննության ռեժիմ։
Ճնշումը Բրյուսելին դնում է դժվարին իրավիճակի մեջ։
ԵՄ առաջնորդները, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի Էմանուել Մակրոնը և Եվրախորհրդարանի օրենսդիրները, ԱՄՆ քայլը որակեցին որպես սպառնալիք և նույնիսկ առաջարկեցին քննարկել հակազդեցությունը՝ ուժեղացնելով Բրյուսելին ուղղված կոչերը՝ պահպանելու իր դիրքորոշումը և նվազեցնելու ԵՄ-ի կախվածությունը ԱՄՆ տեխնոլոգիաներից։
Դա ենթադրում է, որ ԱՄՆ-ի ճնշումը ԵՄ տեխնոլոգիական կանոնների վրա այժմ լիարժեք տրանսատլանտյան վեճ է, այլ ոչ թե պարզապես առևտրային բանակցությունների կողմնակի ներկայացում, և պահանջում է համապատասխան արձագանք։
«Իրական արձագանքը պետք է լինի քաղաքական», – ասել է իտալացի սոցիալ-դեմոկրատ օրենսդիր Բրանդո Բենիֆեյը, ով Եվրախորհրդարանի ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների հարցերով պատասխանատուն է, ի պատասխան ամերիկյան պատժամիջոցների։
«Մեր քնկոտ առաջնորդները պետք է արթնանան, քանի որ ժամանակ չի մնացել»։
Մինչ հանձնաժողովը դատապարտել է ԱՄՆ քայլը, դրա նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ներկայացրել է զուսպ պատասխան՝ ընդգծելով միայն խոսքի ազատության կարևորությունը X-ում գրառման մեջ։
Միայն սկիզբը
ԱՄՆ-ի կողմից ֆրանսիացի Թիերի Բրետոնի նկատմամբ ճանապարհորդության արգելք սահմանելու քայլը, որը 2019-ից 2024 թվականներին զբաղեցրել է ԵՄ ներքին շուկայի ղեկավարի պաշտոնը և ղեկավարել է «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի մշակումը, նշանավորել է ԱՄՆ-ի կողմից ԵՄ տեխնոլոգիական կանոնների դեմ արշավի արագացումը։
Բրետոնը կրել է ԵՄ տեխնոլոգիական կանոնների վերաբերյալ քննադատության հիմնական մասը, մասնավորապես՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին դաշնակից, X-ի սեփականատեր Էլոն Մասկի հետ հրապարակային վեճից հետո։ Տեխնոլոգիական միլիարդատերը, կարծես, վերադարձել է նախագահի լավ գրքեր՝ ամռանը տեղի ունեցած դառը վեճից հետո։
Բրետոնի դեմ պատժամիջոցների կիրառումից հետո Թրամփի կողմնակիցները 2024 թվականի օգոստոսին Մասկին զգուշացնելու համար ուղարկված նամակը բազմիցս տարածել են Բրետոնի հավատարիմները։
Պատժամիջոցների տակ են հայտնվել ևս չորս անձինք, այդ թվում՝ երկուսը գերմանական HateAid ոչ կառավարական կազմակերպությունից, որը Բեռլինի կարգավորող մարմինները համարել են «վստահելի» կազմակերպություն՝ անօրինական բովանդակությունը, ինչպիսին է ատելության խոսքը, նշելու համար։
ԱՄՆ-ն նախկինում հիմնականում սպառնացել էր ԵՄ-ին իր տեխնոլոգիական կանոնների համար կամ կիրառել էր դրանք, երբ ԵՄ-ն Վաշինգտոնից պահանջել էր զիջումներ, ինչպիսիք են պողպատի և ալյումինի մաքսատուրքերի իջեցումը դեկտեմբերի սկզբին։
Սակայն այն բանից հետո, երբ Հանձնաժողովը դեկտեմբերի սկզբին անցավ Ռուբիկոնը և Մասկի X-ի վրա կիրառեց իր առաջին թվային ծառայությունների մասին օրենքի տուգանքը, Վաշինգտոնը պատասխանեց ճանապարհորդական արգելքներով։
ԵՄ գործադիր մարմինը բազմիցս հայտարարել է, որ DSA-ի կիրառումը քաղաքական չէ, սակայն Վաշինգտոնը պնդում է, որ դա ոչ այլ ինչ է, քան…
ԱՄՆ-ից ճանապարհորդության սահմանափակումների սպառնալիքները ամռանից ի վեր անընդհատ հնչում են, սակայն հանձնաժողովը հրաժարվել է ասել, թե ինչպես է նախատեսում պաշտպանել իր պաշտոնյաներին։
Երկու կողմերն էլ դեռ տեղ ունեն՝ և բախվում են ներքին կոչերի՝ սրելու այն, ինչը այժմ խոսքի ազատության սահմանափակումների շուրջ լիարժեք տրանսատլանտյան վեճ է։
Այս ամսվա սկզբին, երբ ԱՄՆ-ն հայտարարեց ժամանակավոր վիզաներով երկիր մուտք գործել ցանկացող մարդկանցից սոցիալական ցանցերի մասին հայտարարություններ պահանջելու մտադրության մասին, հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակ Պաուլա Պինյոն պնդեց, որ սրանք միայն ծրագրեր են և հրաժարվեց մեկնաբանել, թե ինչպես է այն պաշտպանելու DSA-ի հետ աշխատող իր աշխատակիցներին։
Լրագրողների ճնշման տակ թվային կանոնների հետ աշխատող անձնակազմի վրա ազդեցության վերաբերյալ, նա ասաց, որ տեխնոլոգիական խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն ԱՄՆ այցելելու ծրագրեր չունի։
Այնուամենայնիվ, Պետդեպարտամենտի կողմից հայտարարված պատժամիջոցները կարող են լինել միայն նախազգուշական կրակոց։
Անցյալ շաբաթ հայտարարված միջոցառումները ուղղված էին հանձնաժողովի նախկին պաշտոնյայի, այլ ոչ թե ներկայումս պաշտոնավարող անձի դեմ։ ԱՄՆ-ն իր զինանոցում դեռևս ունի շատ այլ գործիքներ, որոնք, ըստ ամերիկացի քաղաքական գործիչների, պետք է օգտագործի։
Միսսուրի նահանգի հանրապետական սենատոր Էրիկ Շմիթը կոչ արեց կիրառել Մագնիտսկու պատժամիջոցները, որոնք ֆինանսական միջոցներ են, որոնք կարող են լուրջ գործառնական գլխացավանք առաջացնել, ներառյալ ակտիվների սառեցումը և ԱՄՆ կազմակերպություններին պատժամիջոցների տակ գտնվող կազմակերպությունների հետ առևտուր անելու արգելքը։
Չնայած դրանք սովորաբար նախատեսված են մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների համար, ինչպիսիք են պատերազմական հանցագործությունները կամ սաուդցի լրագրող Ջամալ Խաշոգջիի սպանությունը, Թրամփի վարչակազմն արդեն օգտագործել է դրանք՝ հետապնդելու ժամանակակից գրաքննության գործակալ համարվող մեկ այլ անձի։
Հուլիսին ֆինանսների և պետական դեպարտամենտները հայտարարեցին Մագնիտսկու պատժամիջոցների մասին բրազիլացի դատավոր Ալեքսանդր դե Մորաեսի դեմ, այդ թվում՝ «ԱՄՆ Սահմանադրությամբ պաշտպանված խոսքը» ճնշելու համար։
Դե Մորաեսը նույն քննադատությանն է արժանացել, ինչ Թրամփի վարչակազմի և նրա դաշնակիցների, այդ թվում՝ Մասկի ԵՄ պաշտոնյաները։
Հակազդեցություն
Հանձնաժողովը նույնպես քննադատության է ենթարկվում մյուս կողմից, ԵՄ երկրների առաջնորդները և Եվրախորհրդարանի օրենսդիրները պահանջում են ավելի քաղաքական արձագանք իրավիճակին։
ԵՄ տեխնոլոգիական կանոնները մշտապես քննարկման թեմա են եղել խորհրդարանի լիագումար նիստերում, և մի քանի օրենսդիրներ նշել են, որ ԱՄՆ-ում ճանապարհորդության սահմանափակումները կարող են լինել հունվարյան նստաշրջանի օրակարգում։
Գերմանացի կանաչների պատգամավոր Սերգեյ Լագոդինսկին ասել է, որ ԵՄ-ն չպետք է բացառի որևէ տեսակի հակազդեցության քննարկումը։
«Եվրոպան պետք է արձագանքի։ Այն պետք է մեծացնի ճնշումը առևտրային բանակցություններում և քննարկի միջոցներ ձեռնարկել ԱՄՆ վարչակազմի օրակարգը ակտիվորեն աջակցող բարձրաստիճան տեխնոլոգիական ղեկավարների դեմ», – ասել է նա տարածված հայտարարության մեջ։
Բրետոնն ինքը TF1-ին տված հարցազրույցում մեղադրել է ԵՄ ինստիտուտներին «շատ թույլ» լինելու մեջ։
Դադարից անմիջապես առաջ, համատեղ ելույթում, չորս քաղաքական խմբերի Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են արել ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել ԱՄՆ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների դեմ։
«X-ի դեմ փոքր տուգանքը լավ սկիզբ է, բայց այն անկասկած շատ ուշ է գալիս, և բացարձակապես բավարար չէ», – ասել է Գերմանիայի կանաչների Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ալեքսանդրա Գիզը։
Սոցիալիստները փորձել են ստեղծել հատուկ հետաքննչական հանձնաժողով՝ պարզելու համար, թե արդյոք հանձնաժողովը բավականաչափ ուժեղ է DSA-ն կիրառելու հարցում, չնայած այլ խմբերի աջակցությունը բացակայում է։
Հանձնաժողովը դեռևս չի հայտարարել իր որոշումները X-ի և այլ հարթակների վերաբերյալ DSA-ի հետաքննության ավելի մանրամասն մասի վերաբերյալ։
Մյուսները ԱՄՆ պատժամիջոցները համարում են ևս մեկ նախազգուշացում՝ նվազեցնելու ԱՄՆ տեխնոլոգիաներից կախվածությունը և զարգացնելու ԵՄ-ի սեփական տեխնոլոգիական կարողությունները։
«Հիանալի է, բայց ոչ բավարար», – կատակեց ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Օրոր Լալուկը՝ ի պատասխան Հանձնաժողովի կողմից ԱՄՆ պատժամիջոցների դատապարտմանը։
«Մենք պետք է հիմա կառուցենք մեր անկախությունը։ Ամեն ինչ սկսվում է մեր վճարային համակարգերից, ինքնիշխան ամպից և թվային ենթակառուցվածքների ու սոցիալական ցանցերի համար արդյունաբերական քաղաքականությունից»։
