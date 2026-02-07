ԵՄ-ն առաջարկում է նոր պատժամիջոցներ՝ Ռուսաստանի նավթի վաճառքը թուլացնելու համար՝ ծառայությունների լիակատար արգելքով

Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը ուղղված է նավթին, գազին, «ստվերային նավատորմին», բանկային գործունեությանը, կրիպտոարժույթներին և մետաղներին։
Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փուլ՝ Մոսկվայի բարձր ինտենսիվությամբ պատերազմական տնտեսության վրա ճնշումը ուժեղացնելու և բանակցությունների սեղանի շուրջ զիջումներ պարտադրելու նոր փորձով։
«Մինչ Ուկրաինան շարունակում է իրեն պաշտպանել արտակարգ քաջությամբ մարտադաշտում, Կրեմլը կրկնապատկում է պատերազմական հանցագործությունները՝ դիտավորյալ հարվածելով տներին և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին», – ուրբաթ կեսօրին ասել է հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
«Մենք պետք է պարզորոշ լինենք. Ռուսաստանը բանակցությունների սեղանի շուրջ կգա միայն անկեղծ մտադրությամբ, եթե դրա համար ճնշում գործադրվի։ Սա միակ լեզուն է, որը Ռուսաստանը հասկանում է»։
Փաթեթի հիմնական տարրը ծովային ծառայությունների լիակատար արգելքն է, որը նպատակ ունի ավելի թուլացնել Ռուսաստանի էներգետիկ եկամուտները, որը, ըստ ֆոն դեր Լեյենի, պետք է իրականացվի «համախոհ գործընկերների հետ համաձայնեցված՝ G7 մակարդակում որոշում կայացնելուց հետո»։
Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի կողմից նախկինում պաշտպանված համընդհանուր արգելքը կարգելի է ԵՄ ընկերություններին ռուսական հում նավթ տեղափոխող նավերին մատուցել որևէ տեսակի ծառայություն, ինչպիսիք են ապահովագրությունը, նավագնացությունը կամ նավահանգստային մուտքը։
Մինչ օրս ԵՄ-ն թույլատրել է նման ծառայություններ մատուցել, բայց միայն այն տանկերներին, որոնք համապատասխանում են G7-ի գնային սահմանաչափին, որը գործում է 2022 թվականի դեկտեմբերից։
Սահմանաչափը վերջերս ճշգրտվել է մինչև 44.10 դոլար մեկ բարելի համար՝ շուկայի միտումները արտացոլելու և Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության վրա ճնշումները խստացնելու փորձով։
Դինամիկ գնային սահմանաչափին հետևում են ԵՄ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ճապոնիան և Ավստրալիան, մինչդեռ Միացյալ Նահանգները պահպանում է մեկ բարելի համար 60 դոլարի սկզբնական մակարդակը։
Գործնականում արգելքը կնշանակեր, որ սահմանաչափը գործնականում կդադարի կիրառվել ԵՄ իրավասության շրջանակներում, քանի որ ընկերություններին կարգելվի սպասարկել բոլոր ռուսական նավերին առանց բացառության, անկախ նրանից, թե նրանք վաճառում են գնային սահմանաչափից բարձր, թե ցածր։
Ֆինլանդիան և Շվեդիան պնդում էին, որ արգելքը զգալիորեն կբարձրացնի Ռուսաստանի նավթային ոլորտի նյութական ծախսերը, ավելի հեշտ կլինի կիրառել և կկանխի կեղծված փաստաթղթերի տարածումը, որոնք Մոսկվան հաճախ օգտագործում է արևմտյան սահմանափակումները շրջանցելու համար։
Այնուամենայնիվ, դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք մյուս անդամ պետությունները կհամաձայնվեն այս գաղափարի հետ։ Ցանկացած որոշում կպահանջի 27 մայրաքաղաքների միաձայնությունը։
Մեծ Բրիտանիայի մասնակցության ապահովումը կարևոր կլինի. երկիրը վայելում է այսպես կոչված «Պաշտպանության և փոխհատուցման» (P&I) ապահովագրության համաշխարհային առաջատար հրամանատարությունը ծովում։
Նմանատիպ արգելք կկիրառվի նաև ռուսական հեղուկացված բնական գազի (LNG) տանկերների և սառցահատների սպասարկման և պահպանման համար, ասաց ֆոն դեր Լեյենը։ ԵՄ երկրներն արդեն համաձայնության են եկել մինչև այս տարվա վերջ արգելել ռուսական LNG-ի բոլոր ներմուծումները։
Մոսկվայի «ստվերային նավատորմից» լրացուցիչ 42 նավ՝ խարխուլ նավերը, որոնք օգտագործվում էին G7-ի գնային սահմանաչափից խուսափելու համար, կներառվեն սև ցուցակում, որի արդյունքում ընդհանուր թիվը կհասնի 640-ի։
Շրջանցման դեմ պայքար
Էներգիայից բացի, առաջարկվող փաթեթը թիրախավորում է 20 ռուսական տարածաշրջանային բանկեր, ինչպես նաև կրիպտոարժույթով առևտուր անող ընկերություններ և հարթակներ, որոնք Կրեմլն օգտագործել է պատժամիջոցները շրջանցելու և այլընտրանքային վճարային համակարգեր ստեղծելու համար։
ԵՄ-ն նաև կսահմանափակի մետաղների, քիմիական նյութերի և կարևորագույն հանքանյութերի ռուսական ներմուծումը, որոնց արժեքը կազմում է «մոտ 570 միլիոն եվրո», ըստ ֆոն դեր Լեյենի, և կսահմանի քվոտա պարարտանյութերում օգտագործվող ամոնիակի համար։ Կաուչուկի, տրակտորների և կիբերանվտանգության ծառայությունների արտահանումը նույնպես կարգելափակվի։
Ֆոն դեր Լեյենը հավելեց, որ առաջին անգամ ԵՄ-ն կգործարկի շրջանցման դեմ պայքարի գործիքը՝ արգելելու համար համակարգչային թվային մեքենաների և ռադիոկայանների վաճառքը այն երկրներ, «որտեղ կա բարձր ռիսկ, որ այդ ապրանքները վերաարտահանվեն Ռուսաստան»։
Գործիքը մնացել է անփոփոխ 2023 թվականին իր ներդրումից ի վեր, չնայած Ռուսաստանի հարևանների և քաղաքական դաշնակիցների, մասնավորապես՝ Չինաստանի կողմից շրջանցման բազմաթիվ ապացույցներին։
Բրյուսելը ձգտում է հաստատել պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը մինչև փետրվարի 24-ին լայնածավալ ներխուժման չորրորդ տարին լրանալը։
Ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան այդ օրը պատրաստվում են մեկնել Ուկրաինա՝ վերահաստատելու ԵՄ-ի շարունակական աջակցությունը։
«Մեր պատժամիջոցները գործում են, և մենք կշարունակենք օգտագործել դրանք մինչև Ռուսաստանը լուրջ բանակցություններ սկսի Ուկրաինայի հետ՝ արդար և երկարատև խաղաղության համար», – ասաց նա։
«Ուկրաինայի անվտանգությունը, բարգավաճումը և ազատ ապագան մեր Միության սրտում են»։
ԱՄՆ-ն լրացուցիչ ճնշում է գործադրում
Ուրբաթ օրվա հայտարարությունը հնչում է Աբու Դաբիում ուկրաինացի, ռուս և ամերիկացի պաշտոնյաների միջև երկօրյա եռակողմ բանակցություններից հետո։ Դիվանագիտական ջանքերը հույս են ներշնչել, որ պատերազմը կարող է ավարտվել 2026 թվականին, նույնիսկ եթե առաջընթացը շատ սահմանափակ է եղել։
Աբու Դաբիում կայացած հանդիպման ավարտին Ուկրաինան և Ռուսաստանը համաձայնեցին փոխանակել 314 ռազմագերիների: Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը որոշեցին վերականգնել բարձր մակարդակի ռազմական երկխոսությունը՝ առաջին անգամ ավելի քան չորս տարվա ընթացքում։
Բանակցությունները նշանավորվեցին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ կնքված էներգետիկ հրադադարի ձախողմամբ: Թրամփի կողմից հրադադար հայտարարելուց ընդամենը չորս օր անց Ռուսաստանը հարվածեց Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին 450 անօդաչու թռչող սարքերով և 70 հրթիռներով: Անընդհատ կրակոցները ուկրաինացիներին ցավոտ էլեկտրաէներգիայի անջատումների մեջ են գցել ձմեռային զրոյից ցածր ջերմաստիճանների պատճառով։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը նշեց, որ վերջին զարգացումների լույսի ներքո «քննարկվում են» Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժիչ միջոցներ։
«Կտեսնենք, թե որտեղ կընթանան խաղաղության բանակցությունները», – ասաց Բեսենթը։
Վաշինգտոնը անցյալ տարվա մեծ մասն անցկացրեց՝ խուսափելով Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներից՝ հույս ունենալով արագ համաձայնության գալ պատերազմը դադարեցնելու համար: Սակայն հոկտեմբերին Սպիտակ տունը որոշեց թիրախավորել Ռուսաստանի երկու խոշորագույն նավթային ընկերություններին՝ «Ռոսնեֆտին» և «Լուկոյլին», զգալով, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մաքսիմալիստական պահանջները մնում են անփոփոխ։
Համաշխարհային առևտրում ԱՄՆ դոլարի գերիշխանության պատճառով Վաշինգտոնի պատժամիջոցներն ունեցան արտերկրյա ազդեցություն՝ ստիպելով Մոսկվային վաճառել իր «Ուրալս» նավթը ավելի մեծ զեղչով։
