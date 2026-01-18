18/01/2026

ԵՄ-ն արտակարգ նիստ է հրավիրել Գրենլանդիայի հարցով նոր մաքսատուրքեր սահմանելու Թրամփի հայտարարության համար

infomitk@gmail.com 18/01/2026 1 min read

Եվրոպական երկրների առաջնորդներն արձագանքել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ փետրվարի 1-ից Դանիայից, Նորվեգիայից, Շվեդիայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Նիդեռլանդներից և Ֆինլանդիայից ներմուծվող ապրանքների վրա 10 տոկոս մաքսատուրք սահմանելու որոշմանը։

Բրյուսելում արտակարգ նիստ է հրավիրվել։

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը քայլը համարել է ամբողջությամբ սխալ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը՝ անընդունելի։

Հիշեցնենք՝ ԱՄՆ նախագահը ավելի վաղ հայտարարել է, որ այդ մաքսատուրքերը կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ երկրների համաձայնություն չեն տվել Գրենլանդիայի վերաբերյալ իր ծրագրերին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանում արյան ծով է, պատմեք աշխարհին․ Ռեզա Փահլավի

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոչ մի սպառնալիք չի ազդելու մեզ վրա ոչ Ուկրաինայում, ոչ Գրենլանդիայում․ Մակրոն

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ չի բացառում, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դուրս գալ դաշինքից

18/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա, այնուհետ կնվազի 7-10 աստիճանով․ ձյուն ու բուք կլինի

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում արյան ծով է, պատմեք աշխարհին․ Ռեզա Փահլավի

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ես ու իմ աշխարհի գանձը»․ գերությունից վերադարձած Գևորգ Սուջյանը որդու հետ լուսանկար է հրապարակել

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր մանրամասներ՝ Արարատի մարզում հղի կնոջը դանակահարելու դեպքից. ամուսինը դանակահարել է նաև վարորդին

18/01/2026 infomitk@gmail.com