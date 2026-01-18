ԵՄ-ն արտակարգ նիստ է հրավիրել Գրենլանդիայի հարցով նոր մաքսատուրքեր սահմանելու Թրամփի հայտարարության համար

Եվրոպական երկրների առաջնորդներն արձագանքել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ փետրվարի 1-ից Դանիայից, Նորվեգիայից, Շվեդիայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Նիդեռլանդներից և Ֆինլանդիայից ներմուծվող ապրանքների վրա 10 տոկոս մաքսատուրք սահմանելու որոշմանը։
Բրյուսելում արտակարգ նիստ է հրավիրվել։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը քայլը համարել է ամբողջությամբ սխալ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը՝ անընդունելի։
Հիշեցնենք՝ ԱՄՆ նախագահը ավելի վաղ հայտարարել է, որ այդ մաքսատուրքերը կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ երկրների համաձայնություն չեն տվել Գրենլանդիայի վերաբերյալ իր ծրագրերին։
