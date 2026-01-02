ԵՄ-ն ուշադիր հետևում է․ Իրանը բախվում է 2022 թ․ ի վեր ամենալայնածավալ անկարգություններին. Ինչ գիտենք մինչ այժմ

Իրանում աճող անկարգությունները, ըստ հաղորդումների, նոր կյանքեր են խլել կենսապահովման գների աճի դեմ բողոքի հինգերորդ օրը։
Ե՛վ կիսապաշտոնական Fars լրատվական գործակալությունը, և՛ մարդու իրավունքների պաշտպանության խումբը՝ Hengaw-ը, հայտնել են, որ Իրանի հարավ-արևմուտքում գտնվող Լորդեգան քաղաքում ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև բախումների ժամանակ երկու մարդ է զոհվել։ Fars-ը հաղորդել է, որ ևս երեք մարդ զոհվել է Ազնայում, իսկ մեկը՝ Քուհդաշտում, բոլորը երկրի արևմուտքում։
Լորդեգանում, ըստ պնդումների, ցուցարարները Ղուրանի օրինակը այրել են այլ գրքերի հետ միասին, և փորձել են հրկիզել մզկիթը։
Հինգշաբթի օրը սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութերում երևում էր, թե ինչպես են մեքենաները հրկիզվում ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։
Շատ ցուցարարներ կոչ են արել վերջ դնել երկրի գերագույն առաջնորդի կառավարմանը։ Ոմանք նաև կոչ են արել վերադառնալ միապետության։
Օրվա ընթացքում ավելի շատ հաղորդագրություններ են ստացվել երկրում անկարգությունների մասին՝ բողոքի հինգերորդ օրը, որը սկսվել էր արժույթի փլուզման պատճառով։
BBC Persian-ի կողմից ստուգված տեսանյութերը ցույց են տալիս հինգշաբթի օրը Լորդեգան կենտրոնական քաղաքում, մայրաքաղաք Թեհրանում և հարավային Ֆարս նահանգի Մարվդաշտում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը։
Fars-ը հայտնել է, որ Լորդեգանում երկու մարդ է զոհվել՝ հղում անելով տեղեկացված պաշտոնյայի։ Հաղորդագրությունում չի նշվում, թե սպանվածները ցուցարարներ էին, թե անվտանգության ուժերի անդամներ։ Այն նաև հաղորդել է հարևան Լորեստան նահանգի Ազնա քաղաքում տեղի ունեցած երեք մահվան մասին՝ առանց նշելու, թե արդյոք ցուցարարներ էին, թե անվտանգության աշխատակիցներ։
Hengaw իրավապաշտպան խումբը հայտնել է, որ Լորդեգանում սպանված երկու անձինք ցուցարարներ են եղել՝ անվանելով նրանց Ահմադ Ջալիլ և Սաջջադ Վալամանեշ։
BBC Persian-ը չի կարողացել անկախ կերպով հաստատել մահվան դեպքերը
Առանձին, պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ չորեքշաբթի երեկոյան արևմտյան Լորեստան նահանգի Քուհդաշտ քաղաքում ցուցարարների հետ բախումների ժամանակ սպանվել է Իրանի հեղափոխական պահապանների (IRGC) հետ կապված անվտանգության ուժերի անդամ։
BBC-ն չի կարողացել ստուգել սա, և ցուցարարները պնդում են, որ տղամարդը իրենցից էր և սպանվել է անվտանգության ուժերի կողմից։
Պետական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ տարածքում քարեր նետելու հետևանքով վիրավորվել են ևս 13 ոստիկան և «Բասիջ» անդամներ։
Չորեքշաբթի օրը դպրոցները, համալսարանները և պետական հաստատությունները փակվել են ամբողջ երկրում, այն բանից հետո, երբ իշխանությունները հայտարարել են տոնական օր՝ ակնհայտորեն անկարգությունները ճնշելու նպատակով։
Դա ակնհայտորեն իրականացվել է ցուրտ եղանակի պատճառով էներգիա խնայելու համար, չնայած շատ իրանցիների կողմից դա ընկալվել է որպես բողոքի ցույցերը զսպելու փորձ։
Դրանք սկսվել են Թեհրանից՝ խանութպանների շրջանում, որոնք զայրացած էին բաց շուկայում իրանական արժույթի ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ արժեքի կտրուկ անկումից։
Երեքշաբթի օրվա դրությամբ համալսարանական ուսանողներն էլ էին ներգրավված, և դրանք տարածվել էին մի քանի քաղաքներում, մարդիկ վանկարկել են երկրի հոգևորական կառավարիչների դեմ։
Բողոքի ցույցերը ամենատարածվածն են եղել 2022 թվականի ապստամբությունից հետո, որը բռնկվել էր Մահսա Ամինիի՝ մի երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառով, որին բարոյականության ոստիկանությունը մեղադրել էր իր գլխարկը պատշաճ կերպով չկրելու մեջ։ Սակայն դրանք նույն մասշտաբով չեն եղել։
Ցանկացած սրացում կանխելու համար Թեհրանի այն շրջաններում, որտեղ սկսվել են ցույցերը, այժմ հայտարարվել է անվտանգության խիստ միջոցների մասին։
Նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը կլսի ցուցարարների «օրինական պահանջները»։
Սակայն գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Մովահեդի-Ազադը նաև զգուշացրել է, որ անկայունություն ստեղծելու ցանկացած փորձ կհանդիպի այսպես կոչված «վճռական պատասխանի»։
Իրանում բողոքի ցույցերի հետևանքով մի քանի մարդ է զոհվել
Ըստ որոշ տեղեկությունների՝ բախումների ժամանակ զոհվել է նաև անվտանգության կամավոր աշխատակից։ Քանի որ Իրանը խորանում է տնտեսական ճգնաժամի մեջ, կիրակի օրը Թեհրանում սկսված անկարգությունները տարածվել են նաև այլ քաղաքներում։
Իրանը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է հայտնվել, և երկիրը համակվել է Թեհրանում առևտրականների գործադուլով սկսված բողոքի ցույցերով, որոնք հետագայում տարածվել են այլ քաղաքներում։
Իրանական կիսապաշտոնական Fars լրատվական գործակալությունը հինգշաբթի օրը հաղորդել է, որ արևմտյան Լորդեգան քաղաքում ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև բախումների ժամանակ երկու մարդ է զոհվել։
Fars-ը հաղորդել է, որ հարևան Լորեստան նահանգի Ազնա քաղաքում երեք մարդ է սպանվել։
Hengaw իրավապաշտպան խումբը նույնպես հայտնել է, որ քաղաքում մահեր են եղել։ Hengaw-ը հայտնել է, որ անվտանգության ուժերը մի քանի ցուցարարների վրա կրակ բացելուց հետո սպանել և վիրավորել են։
Խումբը նաև հայտնել է, որ չորեքշաբթի օրը կենտրոնական Սպահան նահանգում ևս մեկ ցուցարար է սպանվել։
«Իրանի կառավարությունը մտահոգված է» արտաքին ճնշումից
Անվտանգության աշխատակցի մահը վախ է առաջացնում կոշտ ճնշման մասին
Միևնույն ժամանակ, պետական IRNA լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ չորեքշաբթի երեկոյան երկրի արևմուտքում գտնվող Կուհդաշտում սպանվել է Հեղափոխական պահակազորի Բասիջ ուժերի կամավոր անդամ։ Սա Իրանի անվտանգության ուժերի շարքերում կիրակի օրը սկսված անկարգություններից ի վեր առաջին մահն է։
«Բասիջ» կամավորական ուժերը հավատարիմ են Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեիին և կապված են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (IRGC) հետ, որը գործում է Իրանի զինված ուժերին զուգահեռ և անմիջականորեն հաշվետու է այաթոլլահին։
«Ուսանողական լրատվական ցանցը», որը ենթադրաբար մոտ է «Բասիջ»-ին, մեջբերել է Լորեստան նահանգի փոխնահանգապետի խոսքերը, որը հայտարարել է, որ պահապանը «նահատակվել է բողոքի ցույցերի ժամանակ անկարգությունների մասնակիցների ձեռքով»։
«Ուսանողական լրատվական ցանց»-ի փոխանցմամբ՝ բախումների ժամանակ վիրավորվել են «Բասիջ» ուժերի ևս 13 անդամներ և ոստիկաններ։
Սակայն Իրանում սոցիալական ցանցերի շատ օգտատերեր վիճարկել են իշխանությունների կողմից ներկայացված իրադարձությունների վարկածը։ Բողոքի ցույցերը ամենամեծն են 2022 թվականին իրանական քուրդ կնոջ՝ Մահսա Ամինիի մահից հետո «Կանայք, կյանք, ազատություն» շարժումից ի վեր։
Այդ բողոքի ցույցերը ճնշվել են դաժան ճնշումներով, որի արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ զոհվել են, իսկ հազարավորները՝ բանտարկվել։
Կան մտավախություններ, որ 21-ամյա կամավոր անվտանգության աշխատակցի մահը կարող է նշանավորել Իրանի թեոկրատական ռեժիմի կողմից ցույցերի դեմ նոր ճնշման սկիզբը, որոնք իսլամական ռեժիմի համար ամենալուրջ մարտահրավերն են «Կանայք, կյանք, ազատություն» շարժումից ի վեր։
Ինչո՞ւ են իրանցիները բողոքում
Վերջին օրերին բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել ամբողջ Իրանում։ Անկարգությունները սկսվել են դեկտեմբերի 28-ին Թեհրանում առևտրականների գործադուլով՝ երկիրը տիրող ծանր տնտեսական ճգնաժամի դեմ, որի արդյունքում արժույթի արժեքը կտրուկ անկում է ապրել, մինչդեռ դեկտեմբերին գնաճը հասել է ավելի քան 40%-ի։
Իրանական տնտեսությունը տարիներ շարունակ պայքարել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով։
Անկարգությունները վերածվել են քաղաքական փոփոխությունների ավելի լայն պահանջների, քանի որ ուսանողներն ու բնակչության այլ շերտեր միացել են երկրի տարբեր քաղաքներում անցկացվող բողոքի ցույցերին։
Ի պատասխան՝ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկիանը փոխարինել է կենտրոնական բանկի ղեկավարին և հանձնարարել է իր ներքին գործերի նախարարին լսել ցուցարարների «օրինական պահանջները»։
Պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված միջոցառման ժամանակ Պեզեշկիանն ասել է. «Իսլամական տեսանկյունից… եթե մենք չլուծենք մարդկանց կենսապահովման հարցը, մենք կհայտնվենք դժոխքում»։
Սակայն իշխանությունները նաև զգուշացրել են ցուցարարներին չշահարկել իրավիճակը՝ խոստանալով «կոշտ» արձագանք անկարգություններին։
Իրանում բողոքի ցույցեր են սկսվել շարունակական հիպերինֆլյացիայի պատճառով, որը հանգեցրել է խանութների փակման և անվտանգության ուժերի հետ բախումների: Ուսանողներն ու մի շարք քաղաքներ միացել են բողոքի ցույցերին՝ պահանջելով տնտեսական կայունություն:
Իրանի առևտրականները փակել են խանութները, և մարդիկ ցույցեր են անցկացրել մի քանի քաղաքներում՝ ռիալի արժեքի անկումից հետո բողոքի ցույցերի հինգերորդ օրը, որը նշանավորել է Իսլամական Հանրապետության ամենանշանակալի քաղաքացիական անկարգությունները 2022 թվականի վերջից ի վեր:
Թեհրանի առևտրային թաղամասերի վաճառողները կիրակի օրը սկսեցին խանութները փակել, երբ արժույթը հասավ 1.42 միլիոն ռիալի մեկ դոլարի դիմաց, որը ռեկորդային ցածր մակարդակն է: Բազմությունը հավաքվել է Հանրապետության փողոցի և պատմական Մեծ շուկայի մոտ:
Երեքշաբթի օրը ցույցերը տարածվել են Սպահանում, Շիրազում, Մաշհադում, Քերմանշահում և Համադանում: Մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում իշխանությունները արցունքաբեր գազ են օգտագործել հավաքվածների դեմ:
Երկուշաբթի օրը պետական հեռուստատեսությունը հայտարարեց, որ Մոհամմադ Ռեզա Ֆարզինը հրաժարական է տվել կենտրոնական բանկի կառավարչի պաշտոնից: Խորհրդարանի բյուջետային հանձնաժողովը միաժամանակ մերժել է կառավարության ծախսերի առաջարկները մարտից սկսվող ֆինանսական տարվա համար:
Նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը չորեքշաբթի օրը Ֆարզինին փոխարինեց Նասեր Հեմմատիով: Հեմմատին նախկինում զբաղեցրել է էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը, նախքան օրենսդիրները նրան ազատեցին նախկին արժութային ճգնաժամի ժամանակ:
Պեզեշկիանը X սոցիալական հարթակում գրել է, որ ինքը խորապես գիտակցում է տնտեսական դժվարությունները: Նա նշել է, որ իր վարչակազմը կհանդիպի բողոքի ակցիայի ներկայացուցիչների հետ:
Կառավարության խոսնակ Ֆաթեմեհ Մոհաջերանին հրապարակավ ընդունել է ցույցերը՝ ասելով, որ պաշտոնյաները կքննարկեն քննադատական արձագանքները:
Հեղափոխական պահակախմբի (IRGC) հրամանատարները նախազգուշացումներ են տարածել՝ անկարգությունները բնութագրելով որպես արտաքին ազդեցության տակ գտնվող ապակայունացման ջանքեր, որոնք ուղղված են Իրանի քաղաքական համակարգին:
Համալսարանական ուսանողները միացել են բողոքի ակցիաներին երրորդ օրվա ընթացքում, և հավաքներ են գրանցվել Թեհրանի և այլ քաղաքների համալսարաններում: Համալսարանի անվտանգությունը ձերբակալել է Թեհրանի համալսարանի մի քանի ուսանողների, նախքան նրանց 24 ժամվա ընթացքում ազատ արձակելը:
Անկարգությունները ներկայացնում են Իրանի ամենալայն հանրային դժգոհությունը 2022 թվականի աշնանը կալանքի տակ Մահսա Ամինիի մահից հետո տեղի ունեցած բողոքի ցույցերից ի վեր: Այդ ցույցերը շարունակվել են ամիսներ, մինչև իշխանությունները դրանք ճնշել են:
Որոշ մասնակիցներ իրենց աջակցությունն են հայտնել միապետության վերականգնմանը, որը գլխավորում էր թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին, որի հայրը՝ շահ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավին, կառավարել է մինչև 1979 թվականը:
Թեհրանի սեփական «Տանկիստը»
Լայնորեն տարածված լուսանկարներից մեկում պատկերված էր միայնակ ցուցարար, որը նստած էր մայթեզրին՝ ցրվող ամբոխի վերահսկողության գործակալների մեջ, ինչը խորհրդանշական դարձավ սոցիալական ցանցերում:
Տեսանյութը, որը ցույց էր տալիս միայնակ ցուցարարի, որը բախվում էր Թեհրանի կենտրոնում անվտանգության ուժերի հետ, լայն ուշադրության արժանացավ սոցիալական ցանցերում, համեմատություններ արվեցին 1989 թվականի Տյանանմեն հրապարակի ցույցերի ժամանակ Չինաստանի «Տանկիստի» հետ:
AFP-ն հաստատել է, որ տեսանյութը նկարահանվել է Հանրապետության փողոցում գտնվող «Ալադին» առևտրի կենտրոնի դիմաց և առաջին անգամ հայտնվել է առցանց կիրակի օրը՝ տեղական ժամանակով ժամը 17:00-ի սահմաններում։
Հարևան շենքից նկարահանված տեսանյութում երևում է մուգ հագուստով մի տղամարդու, որը նստած է փողոցի կենտրոնում՝ մոտոցիկլետներով մոտ 26 հատուկ նշանակության ջոկատի անդամների առջև։ Անվտանգության ուժերը մի քանի րոպե առաջ արցունքաբեր գազով ցրել էին մյուս ցուցարարներին։
Տղամարդը անշարժ նստած է, ապա գլուխը կախում և բաճկոնը քաշում է իր վրա, մինչ ոստիկանները հետևում են։ Ավելի մոտիկից նկարահանված երկրորդ տեսանյութում նա ավելի ուշ կանգնած է և մոտենում է մեկ սպայի՝ խոսելու, նախքան մեկ այլ անվտանգության աշխատակից կհայտնվի և կհարվածի նրան։
Ցուցարարի ինքնությունը մնում է անհայտ։ Նրա ճակատագիրը նույնպես անհայտ է։
Մի քանի իրանցի ակտիվիստներ պատկերը բնութագրել են որպես ցույցերի խորհրդանշական
Նախկին քաղբանտարկյալ և մարդու իրավունքների պաշտպան Արաշ Սադեղին գրել է, որ ցուցարարների անշարժությունը նրա գործողությունները դարձրել է արմատական։ «Նրա մարմինը չի փախչում, չի դիմադրում ագրեսիվ կերպով, չի գոռում պահանջներ. այն պարզապես «կա»։ Եվ դա լինելը խանգարում է այն կարգին, որը սովոր է մարմիններ կառավարելուն», – հայտարարել է Սադեղին։
Սպառողական գները կտրուկ աճում են
Պեզեշկիանը պլանավորել էր կիրակի օրը ներկայացնել բյուջետային օրենսդրություն, որը նախատեսում էր պետական աշխատողների աշխատավարձի 20%-ով բարձրացում: Պաշտոնական տվյալները ցույց են տվել, որ սպառողական ծախսերը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում աճել են 52%-ով:
Կառավարության վիճակագրության համաձայն՝ դեկտեմբերին սննդամթերքի գները 72%-ով ավելի բարձր էին, քան նախորդ տարի: Բժշկական պարագաներն ու ծառայությունները աճել են 50%-ով: Ընդհանուր գնաճը կազմել է 42.2%:
Փոփոխական փոխարժեքները սառեցրել են առևտրային գործունեությունը, քանի որ առևտրականներն ու հաճախորդները հետաձգել են գործարքները մինչև փոխարժեքների կայունացումը:
20 նահանգներում կառավարական գրասենյակները փակվել են չորեքշաբթի օրը, ինչը պաշտոնապես պայմանավորված է ցածր ջերմաստիճաններով և էլեկտրաէներգիայի պակասով: Փակումները համընկել են Իրանի մոտեցող հանգստյան օրերի հետ:
Հեմմատին խոստացել է վերականգնել կարգուկանոնը արժույթի շուկայում և լուծել այն խնդիրը, որը նա անվանել է բազմակի փոխարժեքային համակարգերի պատճառով առաջացած աղավաղումները:
Միջազգային պատժամիջոցները տարիներ շարունակ սահմանափակել են Իրանի տնտեսությունը, որոնք ուժեղացել են այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը 2015 թվականին դուրս է եկել 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրից:
Այդ համաձայնագիրը նախատեսում էր պատժամիջոցների մեղմացում՝ միաժամանակ սահմանափակելով հարստացման գործունեությունը։ Դոլարն այնուհետև գնվում էր մոտ 32,000 ռիալի գնով։
Արժույթի թուլացումը շարունակվում է Իրանի և Իսրայելի միջև հունիսին տեղի ունեցած 12-օրյա հակամարտությունից հետո ռազմական էսկալացիայի մասին ենթադրությունների ֆոնին։
Սեպտեմբերը վերականգնեց ՄԱԿ-ի միջուկային պատժամիջոցները՝ ավտոմատ կիրառման դրույթների միջոցով, որոնք արգելափակեցին իրանական արտասահմանյան ակտիվները և արգելեցին զենքի փոխանցումը։
Բաց մի թողեք
Վերլուծում ենք վեց գլոբալ սցենարներ 2026 թվականի համար․ Լուսանկար
Եվ իմաստություն՝ նոր ժամանակների մեջ քայլելիս․ Շնորհավոր Նոր տարի
ԵՄ-ն ԱՄՆ-ի կողմից քաղաքական ճնշման տակ է իր առցանց կանոնների պատճառով