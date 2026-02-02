ԵՄ վերազինման վերաբերյալ տարաձայնությունները մեծանում են

Եվրոպայի վերազինման ծրագրի մանրամասների շուրջ ԵՄ ինստիտուտների, եվրոպական կառավարությունների և պաշտպանական ընկերությունների միջև տարաձայնությունները սրվել են։
Այս մասին հաղորդել է Euractiv պորտալը՝ հղում անելով ոլորտի ներկայացուցիչներին։
Պորտալի տվյալներով՝ ծրագրերի իրականացումը հաճախ հետաձգվում է ազգային շահերի պատճառով։ Ավելին, արտադրողները դեռևս սպասում են պաշտպանության նախարարություններից հստակ ուղեցույցների՝ կապված այն ապրանքների հետ, որոնք ցանկանում են գնել։
Մտահոգությունները նաև խնդրում են կառավարություններին ապահովել երկարաժամկետ ներդրումներ։ Euractiv-ի տվյալներով՝ շատ ընկերություններ ավելացրել են արտադրությունը՝ չիմանալով, թե ինչ պատվերներ կստանան։
Միացյալ Նահանգներից հակասական ազդանշանները, որոնք պահանջում են, որ Եվրոպան պատասխանատվություն կրի իր սեփական անվտանգության համար, միաժամանակ պնդելով ամերիկյան զենք գնելու վրա, խորացնում են անորոշությունը։
