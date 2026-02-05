ԵՄ խորհրդարանը արտահերթ լիագումար նիստ կանցկացնի Ուկրաինա ներխուժման տարելիցի կապակցությամբ

Բրյուսելում վերջին լիագումար նիստը տեղի է ունեցել Հոլոքոստի զոհերի հիշատակի միջազգային օրվա կապակցությամբ։
Նստաշրջանի ընթացքում Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նաև կհաստատեն Կիևին 90 միլիարդ եվրոյի վարկի տրամադրումը, որը կֆինանսավորվի համատեղ պարտքով՝ Ուկրաինայի պատերազմական ջանքերը շարունակելու համար։
Եվրախորհրդարանի արտահերթ լիագումար նիստը տեղի կունենա Բրյուսելում փետրվարի 24-ին՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ներխուժման չորրորդ տարեդարձի կապակցությամբ և Կիևին Եվրամիության անդամ երկրներից 90 միլիարդ եվրոյի վարկի հաստատման համար։
Որոշումը կայացվել է խորհրդարանի նախագահների խորհրդակցության ժամանակ չորեքշաբթի օրը՝ խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի նախաձեռնությամբ, Euronews-ին հայտնել են ներքին աղբյուրները։
Մեկօրյա նստաշրջանի ընթացքում խորհրդարանը կքննարկի պատերազմը և կհաստատի Ուկրաինայի համար վարկը, որը կֆինանսավորվի համատեղ պարտքի միջոցով, որը պաշտոնապես համաձայնեցվել է չորեքշաբթի օրը ԵՄ 27 անդամ պետությունների կողմից։
Գործարքի շրջանակներում Հունգարիան, Սլովակիան և Չեխիան լիովին կազատվեն բոլոր ֆինանսական պարտավորություններից, ներառյալ տարեկան տոկոսային վճարումները։
Խորհրդարանի հավանությունը գրեթե անխուսափելի է, քանի որ քաղաքական խմբերի մեծ մասը կողմ է Ուկրաինային ֆինանսապես և ռազմական աջակցություն ցուցաբերելուն։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան կայցելեն Ուկրաինա՝ անձամբ նշելու տարեդարձը։
