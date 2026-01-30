30/01/2026

Ես նաև քնում եմ, հաց ուտում, երբեմն՝ աշխատանքից դուրս, պարում, մարդը պետք է ունենա հետաքրքրություններ. Ավանեսյան

infomitk@gmail.com 30/01/2026

«Ես նաև քնում եմ, հաց եմ ուտում, երեխաներիս հետ հեռախոսով եմ շփվում, երբեմն պարում եմ, որը անում եմ աշխատանքից դուրս երեկոյան ժամերին»:

Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը՝ խոսելով ՔՊ ֆլեշմոբին միանալու և իր պարելու մասին:

«Երկար ու բարդ աշխատանքի հետ նախարարը ունի կյանք, մարդը ծանր աշխատանքից հետո պետք է ունենա նաև այլ հետաքրքրություններ՝ պարի, երգի, շփվի:

Մի քանի օր առաջ Թագուհի Ղազարյանի մոտ հարցազրույցի էինք և քննարկում էինք, քննարկման ժամանակ միտք ծագեց, քանի-որ երգելու կամ նվագելու շնորհք չունեմ, պարի համար դնենք․ դա իմ նախաձեռնությունն էր:

Կատարում շատ մեծ է հնչում, դա պար է, որը երիտասարդների հետ կբեմադրենք 1 օրում»,- նշել է նախարարը:

