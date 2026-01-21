Ես սերում եմ Եվրոպայից՝ Շոտլանդիայից և Գերմանիայից․ Թրամփը երկար ելույթ է ունեցել գլոբալ խնդիրների մասին` Վենեսուելայից մինչեւ Չինաստան

Միացյալ Նահանգները մոլորակի տնտեսական շարժիչն է, և երբ Ամերիկան ծաղկում է, ծաղկում է ամբողջ աշխարհը, Դավոսի Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
– Պատմությունը ցույց է տալիս, որ երբ Ամերիկան վատանում է, ամբողջ աշխարհը վատանում է։ Երբ մենք անկում ենք ապրում, դուք հետևում եք մեզ ներքև։ Երբ մենք բարձրանում ենք, դուք հետևում եք մեզ վերև;
– Եվրոպայի որոշ վայրեր այլևս ճանաչելի չեն;
– Անկեղծ ասած, մեր աշխարհի շատ մասեր ոչնչացվում են մեր աչքերի առաջ, և առաջնորդները նույնիսկ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում, իսկ նրանք, ովքեր հասկանում են, ոչինչ չեն անում դրա դեմ;
– Էներգակայանները փակելու փոխարեն, մենք դրանք բացում ենք;
– Անարդյունավետ, փող կորցնող հողմաղացներ կառուցելու փոխարեն, մենք դրանք քանդում ենք և նորերը չենք հաստատում;
– Բյուրոկրատներին լիազորելու փոխարեն, մենք նրանց աշխատանքից ազատում ենք, և նրանք դուրս են գալիս և աշխատանք են ստանում մասնավոր հատվածում;
– Վենեսուելան 20 տարի առաջ հիանալի երկիր էր, իսկ հիմա խնդիրներ ունի, բայց մենք օգնում ենք նրանց։ Հարձակումն ավարտվեց, և նրանք ասացին՝ «եկեք համաձայնության գանք»։ Վենեսուելան հաջորդ վեց ամիսների ընթացքում ավելի շատ գումար է վաստակելու, քան վերջին 20 տարիների ընթացքում;
– Գերմանիան այժմ 22%-ով պակաս էլեկտրաէներգիա է արտադրում, քան 2017 թվականին։ Եվ դա ներկայիս կանցլերի մեղքը չէ։ Նա լուծում է խնդիրը և հիանալի աշխատանք կկատարի։
– Մի բան, որ ես նկատել եմ, այն է, որ որքան շատ հողմաղացներ ունի երկիրը, այնքան շատ գումար է կորցնում այդ երկիրը և այնքան ավելի վատ է աշխատում այդ երկիրը։ Չինաստանն է արտադրում գրեթե բոլոր հողմաղացները։ Եվ այնուամենայնիվ, ես չեմ կարողացել գտնել որևէ հողմաղաց Չինաստանում։ Չինաստանը շատ խելացի է։ Նրանք դրանք պատրաստում են, վաճառում են հիմար մարդկանց՝ մեծ գումարով, բայց իրենք չեն օգտագործում դրանք;
– Միացյալ Նահանգները շատ են հոգ տանում Եվրոպայի մարդկանց մասին, մենք իսկապես հոգ ենք տանում։ Այսինքն՝ նայեք, ես սերում Եվրոպայից՝ Շոտլանդիայից և Գերմանիայից, հարյուր տոկոսով։ Եվ մենք խորապես հավատում ենք Եվրոպայի հետ մեր ունեցած կապերին, որպես քաղաքակրթություն, ես ուզում եմ տեսնել դրա հաջողությունը։ Ահա թե ինչու էներգետիկայի, առևտրի, ներգաղթի և տնտեսական աճի նման հարցերը պետք է կենտրոնական մտահոգություններ լինեն յուրաքանչյուրի համար, ով ցանկանում է տեսնել ուժեղ և միասնական Արևմուտք;
– Եվրոպան ինքն իրեն է կործանում, մենք ուզում ենք ուժեղ դաշնակիցներ, այլ ոչ թե լրջորեն թուլացածներ։ Մենք ուզում ենք, որ Եվրոպան ուժեղ լինի։
– Ոչ մի պետություն կամ պետությունների խումբ չի կարող ապահովել Գրենլանդիայի անվտանգությունը, բացի Միացյալ Նահանգներից։ Մենք մեծ տերություն ենք՝ շատ ավելի մեծ, քան մարդիկ նույնիսկ պատկերացնում են։ Կարծում եմ՝ նրանք դա հասկացան երկու շաբաթ առաջ Վենեսուելայում։ Մենք դա տեսանք Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, երբ Դանիան ընդամենը վեց ժամ տևած մարտերից հետո ընկավ Գերմանիայի ձեռքը և բացարձակապես անկարող էր պաշտպանել թե՛ իրեն, թե՛ Գրենլանդիան։ Այդ պահին Միացյալ Նահանգները ստիպված եղավ գործել։ Մենք զգացինք պարտավորություն՝ ուղարկել մեր սեփական ուժերը Գրենլանդիան պահելու համար։
