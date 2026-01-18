Եվրոպական առաջնորդները խոստացան միասնական մնալ. Ֆոն դեր Լեյենն ասում է, որ ԵՄ-ն կպաշտպանի իր ինքնիշխանությունը

Եվրոպական առաջնորդները խոստացան միասնական մնալ, քանի որ նախագահ Թրամփը սպառնաց նոր սակագներ սահմանել, մինչև Դանիան չհամաձայնի վաճառել Գրենլանդիան՝ աննախադեպ սրացման միջոցով։ Ֆոն դեր Լեյենն ասում է, որ ԵՄ-ն կպաշտպանի իր ինքնիշխանությունը։
Եվրոպական առաջնորդները խոստացան միասնական արձագանք այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնաց նոր սակագներ սահմանել, մինչև Դանիան չհամաձայնի վաճառել Գրենլանդիան՝ աննախադեպ սրացման միջոցով, որը կարող է նոր առևտրային պատերազմ հրահրել և խզել տրանսատլանտյան դաշինքը։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենից մինչև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերց, ԵՄ առաջնորդները խոստացան «միասնական, համակարգված և նվիրված» մնալ Եվրոպայի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու հարցում, այն բանից հետո, երբ Թրամփի վարչակազմը հայտարարեց, որ փետրվարի 1-ից սկսած ութ եվրոպական երկրների վրա կկիրառվեն լրացուցիչ 10% սակագներ։
Շաբաթ օրը սոցիալական ցանցերում արված գրառման մեջ Թրամփը հայտարարեց, որ Դանիայից, Շվեդիայից, Նորվեգիայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Նիդեռլանդներից, Ֆինլանդիայից և Միացյալ Թագավորությունից ներմուծվող բոլոր ապրանքները կենթարկվեն լրացուցիչ 10% սակագնի, որը կարող է մինչև հունիսը բարձրացվել մինչև 25%, որը պետք է վճարվի մինչև «Գրենլանդիայի ամբողջական և ամբողջական գնման գործարքի կնքումը»։
Գրենլանդիան Դանիային պատկանող կիսաինքնավար տարածք է։ Այս շաբաթվա սկզբին նույն երկրների խումբը հայտարարեց, որ կղզի կտեղակայի համատեղ առաքելություն, ինչը առաջացրեց Սպիտակ տան զայրույթն ու հակադարձ քայլերը՝ նոր մաքսատուրքերի տեսքով։
Անցյալ ամռանը ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն ստորագրեցին համաձայնագիր, որը եռապատկեց եվրոպական ապրանքների մաքսատուրքերը մինչև 15%, մինչդեռ ամերիկյան արդյունաբերական ապրանքների մաքսատուրքերը զրոյացրեց։ Այդ ժամանակ Բրյուսելը նշեց, որ համաձայնագիրը, որը նախատեսում էր ԵՄ-ի կողմից Վաշինգտոնի օգտին խոշոր զիջումներ, այն գինն էր, որը պետք է վճարվեր ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինայի հարցում ներգրավվածության և համաշխարհային կայունության համար։
Չնայած դեռևս պարզ չէր, թե ինչպես կհաշվարկվեն շաբաթ օրը հայտարարված մաքսատուրքերը, լրացուցիչ մաքսատուրքերի սպառնալիքը կարող է նոր առևտրային պատերազմ հրահրել երկու երկրների միջև։
ԵՄ խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հայտարարեց, որ կհամակարգի առաջնորդների արձագանքը։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը միացավ նրա խոսքերին՝ ասելով, որ «մաքսատուրքերը կխաթարեն տրանսատլանտյան հարաբերությունները և կհանգեցնեն վտանգավոր անկման։ Եվրոպան կմնա միասնական, համակարգված և նվիրված իր ինքնիշխանությունը պահպանելուն»։
Մինչդեռ Հանձնաժողովը 27-ի անունից բանակցում է առևտրի հետ կապված հարցերով և ունի առևտրի վերաբերյալ բացառիկ իրավասություններ, Սպիտակ տունը կարող է հետապնդել առանձին երկրների՝ թիրախավորելով այդ երկրներին առնչվող որոշակի ապրանքներ և արդյունաբերություններ։
Եվրոպացի առաջնորդները դատապարտում են «անընդունելի» սպառնալիքները
Վերջին շաբաթներին Թրամփի վարչակազմը ուժեղացրել է Գրենլանդիայի շուրջ ռազմատենչ հռետորաբանությունը՝ ասելով, որ տարածքը պետք է փոխանցվի ԱՄՆ-ին՝ ազգային անվտանգության հարցերով «հեշտ կամ դժվար ճանապարհով» և մերժել է այն ենթադրությունները, որ Դանիան՝ իր եվրոպացի դաշնակիցների օգնությամբ, ի վիճակի է հոգ տանել տարածքի և Արկտիկայի անվտանգության մասին։
Այս շաբաթվա սկզբին դանիացի պաշտոնյաները բանակցություններ են վարել ամերիկացի պաշտոնյաների հետ՝ հակադարձելով «այն պատմությանը», որ ռուսական և չինական ռազմանավերին թույլատրվում է ազատորեն շրջանցել Գրենլանդիան։ Դանիական հետախուզությունը հայտնում է, որ տասնամյակում չինական ոչ մի նավ չի նկատվել։
Դանիային աջակցելու համար մի խումբ եվրոպական երկրներ միացել են Գրենլանդիա կատարած հետախուզական առաքելությանը։ Արդյունքում նրանք բոլորն էլ այժմ բախվում են Թրամփի վարչակազմի կողմից սահմանված մաքսատուրքերի։
Դանիայի արտաքին գործերի նախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենը հայտարարել է, որ «զարմացած է» Սպիտակ տան արձագանքից և ենթադրել է, որ եվրոպական առաքելության նպատակն է «բարելավել անվտանգությունը Արկտիկայում», ինչպես առաջարկել է Սպիտակ տունը։
Միևնույն ժամանակ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուելը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն չի ենթարկվի սպառնալիքների։
«Ոչ մի սպառնալիք կամ սպառնալիք չի ազդի մեզ վրա՝ ո՛չ Ուկրաինայում, ո՛չ Գրենլանդիայում, ո՛չ էլ աշխարհի որևէ այլ վայրում», – գրել է Մակրոնը X սոցիալական ցանցում իր գրառման մեջ։
«Մաքսային սպառնալիքները անընդունելի են և տեղ չունեն այս համատեքստում։ Եվրոպացիները կարձագանքեն միասնական և համակարգված ձևով, եթե դրանք հաստատվեն»։
Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը կրկնել է նրա խոսքերը՝ ասելով, որ «մենք թույլ չենք տա, որ մեզ շանտաժի ենթարկեն» մինչ օրս արված ամենակոշտ հայտարարություններից մեկում։
Խորհրդարանը կոչ է անում ԵՄ-ին դուրս բերել մեծ առևտրային բազուկան
Վերջին վեճը կասկածի տակ է դնում Եվրոպայի հաշտեցման ռազմավարությունը Թրամփի հարցում և վերակենդանացրել է կոչերը՝ կիրառելու իր առևտրային «բազուկան», որը հայտնի է որպես հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիք, որը թույլ կտա ԵՄ-ին խիստ հակահարված տալ ԱՄՆ-ին։
2023 թվականին առևտրի միջոցով քաղաքական շանտաժի դեմ պայքարելու համար ընդունված գործիքը թույլ է տալիս ԵՄ-ին սահմանափակել երրորդ երկրների մասնակցությունը պետական գնումների մրցույթներին, սահմանափակել առևտրային լիցենզիաները և փակել մուտքը եվրոպական միասնական շուկա։
Գերմանացի խորհրդարանական և Եվրախորհրդարանի առևտրային հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն ասել է, որ բիզնեսը չի կարող շարունակվել սովորականի պես, քանի որ «նախագահ Թրամփը առևտուրն օգտագործում է որպես քաղաքական հարկադրանքի գործիք» եվրոպացի դաշնակիցների նկատմամբ։
Նա կոչ է արել կասեցնել ամերիկյան ապրանքների վրա մաքսատուրքերի նվազեցման կիրառումը և ասել, որ ԵՄ-ն այժմ պետք է ակտիվացնի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը։ «Նոր սահման է հատվել»։
Միևնույն ժամանակ, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության պահպանողական ղեկավար Մանֆրեդ Ուեբերը կոչ արեց ԵՄ խորհրդարանին սառեցնել ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագիրը։
«Հաշվի առնելով Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքները Գրենլանդիայի վերաբերյալ, այս փուլում հաստատումը հնարավոր չէ։ ԱՄՆ-ի արտադրանքի վրա զրոյական մաքսատուրքերը պետք է դադարեցվեն», – ասաց նա շաբաթ օրը։
