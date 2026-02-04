04/02/2026

Եվրոպայում կրոնական ազատության ֆորումը դատապարտել է Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ ուղղված հարձակումները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 04/02/2026 1 min read

Եվրոպայում կրոնական ազատության ֆորումը դատապարտել է Հայ Առաքելական եկեղեցու ազատության, ինքնավարության և անկախության դեմ ուղղված հարձակումները։

«Մենք ականատես ենք լինում Հայաստանում կրոնական ազատության ու Սահմանադրության դեմ ուղղված անօրինական գործողությունների… Հատկապես Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ ուղղված գործողություններն անընդունելի են իրավական, քաղաքական ու բարոյական առումներով։

Զգուշացնում ենք, որ սա վնասակար է ոչ միայն եկեղեցու, այլև ամբողջ երկրի և ամբողջ ազգի համար»,- հայտարարել է X-ում գրել է Եվրոպայում կրոնական ազատության ֆորումի (FOREF Europe) նախագահ Յան Ֆիգելը:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում մայրն ու մանկահասակ երեխաները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել է 4 մեքենա․ կան տուժածներ. Լուսանկար

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մուրացան» մանկական հիվանդանոց է տեղափոխվել 2 ամսական տղայի մարմին

02/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանդիպումն անցել է բարդ, ցավոտ հարցերի բաց քննարկմամբ, առանց ձևականությունների ու  անկեղծ

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախկին նախագահի տիկնոջ նախկին ամուսինը uպանել է ներկայիս կնոջը. Լուսանկար

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում մայրն ու մանկահասակ երեխաները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացուն ծեծում է և հայհոյում. Գլխավոր դատախազությունը հանցագործության մասին հաղորդում է ստացել

04/02/2026 infomitk@gmail.com