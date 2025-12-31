Եվրոպան պատրաստ է մինչև 15,000 զինվոր ուղարկել Ուկրաինա․ Welt

Եվրոպական երկրները հայտարարել են անվտանգության երաշխիքների շրջանակներում ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո առաջին վեց ամսվա ընթացքում Ուկրաինա 10,000-15,000 զինվոր ուղարկելու իրենց պատրաստակամության մասին՝ որպես անվտանգության երաշխիքների մաս, գրել է Welt-ը։
Բրյուսելի դիվանագիտական շրջանակներից ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ եվրոպացիները պատրաստ են մասնակցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հնարավոր հրադադարի մոնիթորինգին։
«Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ ծրագրերն արդեն պատրաստ են։ Դրանք մշակվել են հիմնականում բրիտանական և ֆրանսիական զինված ուժերի ռազմական փորձագետների կողմից՝ Բրյուսելի հետ համագործակցությամբ», – ասել են բանակցություններին ծանոթ դիվանագիտական ներկայացուցիչները։
Ֆրանսիան ու Մեծ Բրիտանիան պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում վերահսկել հրադադարը ցամաքային զորքերով, որոնք, ըստ գնահատականների, կկազմեն 10,000-ից 15,000 անձնակազմ՝ ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո առաջին վեց ամիսների ընթացքում։
Դիվանագիտական աղբյուրները նաև հայտնել են, որ «Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան պատրաստ են մասնակցել հրադադարի մոնիթորինգին նույնիսկ առանց Միավորված Ազգերի Կազմակերպության կամ Եվրոպական Միության մանդատի»։
Երկու երկրների համար էլ բավարար կլինի Ուկրաինայից հրավերը։ Հրադադարի օդային ու ծովային մոնիթորինգը պետք է իրականացնեն Ուկրաինայի հարևան պետությունները։ Սևծովյան տարածաշրջանի մոնիթորինգի համար մշակված ծրագրերում դեր է խաղում նաև Թուրքիան, որը կարող է վերահսկել հրադադարի ռեժիմը։
