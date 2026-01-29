Եվրոպան պետք է լինի Ուկրաինայի կարգավորման բանակցային գործընթացի անբաժանելի մասը․ Ֆրանսիայի նախագահ. Լուսանկար

Եվրոպան պետք է լինի Ուկրաինայի կարգավորման բանակցային գործընթացի անբաժանելի մասը, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն X սոցիալական ցանցում։
Մակրոնը գրել է, որ խոսել է Վոլադիմիր Զելենսկու հետ։ «Մենք վերանայեցինք անցյալ շաբաթ Աբու Դաբիում սկսված բանակցությունների ընթացքը։ Մենք համաձայնեցինք, որ եվրոպացիները պետք է լիովին ներգրավված լինեն քննարկվող հարցերում», – նշել է նա։
Ֆրանսիայի առաջնորդը հավելել է, որ Փարիզը «շարունակում է վճռականորեն տրամադրված լինել Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու հարցում»։
