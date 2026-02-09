Եվրոպայի ճգնաժամային դիվանագիտության մեծ շաբաթը․ Լուսանկարներ

Մայրցամաքի ապագան քննարկման առարկա կդառնա բարձր մակարդակի մի քանի օրվա հագեցած բանակցությունների ժամանակ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն պատրաստվում է հրեշավոր շաբաթվա, որի ընթացքում առաջնորդները կլուծեն մայրցամաքի առջև ծառացած ամենադժվար հարցերից մի քանիսը։
Նրանց առաքելությունն է՝ պարզել, թե ինչպես Եվրոպան դարձնել ուժեղ գլոբալ խաղացող ավելի ու ավելի դաժան աշխարհում։ Դա նշանակում է ԵՄ-ն դարձնել տնտեսապես ավելի մրցունակ, նվազեցնել կախվածությունը ԱՄՆ-ից և օգնել Ուկրաինային դիմակայել Ռուսաստանի չորս տարվա կոպիտ ներխուժմանը։
Առաջիկա օրերը ցույց կտան, թե արդյոք «Եվրոպան կարող է շրջադարձ կատարել և դառնալ իսկապես միասնական, լիովին հասուն և անկախ», – ասել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Էնրիկո Լետտան։ Ինչպես 1992 թվականին Մաաստրիխտի պայմանագրի ստորագրումը «Եվրոպան դարձրեց այն, ինչ այն դարձել է վերջին 35 տարիների ընթացքում», – ասաց Լետտան, – «հիմա մենք պետք է նույնը կրկնենք»։
Առաջնորդները իրենց ճգնաժամային դիվանագիտությունը կանցկացնեն ճանապարհով՝ Բրյուսելի խորհրդակցական սենյակից դեպի Բելգիայի գյուղական ամրոց, և վերջապես՝ Մյունխեն՝ աշխարհի ամենամեծ միջազգային անվտանգության համաժողովին։ Բացի այդ, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կհանդիպեն Ստրասբուրգում՝ քննարկելու ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրի սառեցումը և 2028-ից 2034 թվականների երկարաժամկետ բյուջեի հաստատումը, մինչդեռ յուրաքանչյուր անդամ երկրի դեսպանները երեքշաբթի օրը բանակցություններ կանցկացնեն Բրյուսելում։
Չորեքշաբթի. ԵՄ պաշտպանության նախարարների հանդիպում։ ԵՄ պաշտպանության նախարարների Բրյուսելում Արտաքին գործերի խորհրդի նիստի օրակարգում միայն մեկ հարց կա՝ աջակցություն Ուկրաինային։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը, որը նշանակվել էր անցյալ ամիս թվային վերափոխման նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո, պատրաստվում է մասնակցել և դաշինքի պաշտպանության նախարարներին ներկայացնել իր երկրի «ամենահրատապ» կարիքները՝ Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժման չորսամյակին մոտենալիս, ասել է հանդիպման մասին տեղյակ եվրոպացի պաշտոնյան: Պաշտոնյային անանունությունը թույլատրվել է քննարկել զգայուն բանակցությունները։
Ֆեդորովը, հավանաբար, կխնդրի լրացուցիչ հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր, այդ թվում՝ Patriot և NASAMS, որոնք վաղուց Կիևի ցանկությունների ցանկում են: Հանդիպման ժամանակ կքննարկվի նաև «պաշտպանական նորարարությունների ոլորտում համագործակցությունը», որը անօդաչու թռչող սարքերի և այլ նոր ռազմական տեխնոլոգիաների կոդ է։
Չորեքշաբթի օրվա հանդիպումը պետք է ցույց տա, որ «Եվրոպան շտապ կմտածի իր սեփական անվտանգության համար իրական B պլանի մասին», քանի որ ԱՄՆ-ն ավելի ու ավելի է դուրս գալիս տրանսատլանտյան դաշինքից, ասել է Rasmussen Global խորհրդատվական ընկերության գործադիր տնօրեն Ֆաբրիս Պոտյեն: «Եվրոպան պետք է կարողանա կանգնել իր սեփական ոտքերի վրա, եթե մենք մենակ մնանք», – ասել է նա:
Հանդիպմանը կհաջորդի ոչ պաշտոնական ընթրիք և երեկոյան մամուլի ասուլիս ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասի կողմից:
Հինգշաբթի. Եվրոպական առաջնորդները անցկացնում են տնտեսական գագաթնաժողով
Ուկրաինայի ճգնաժամը կմնա երկրորդ պլանում, երբ ԵՄ 27 անդամ երկրների առաջնորդները կժամանեն բելգիական փոքրիկ Ռիյխովեն գյուղ՝ դաշինքի տնտեսական խնդիրները լուծելու համար:
16-րդ դարի Ալդեն Բիզենի ամրոցում փակված՝ նրանք կքննարկեն, թե ինչպես կարելի է ԵՄ-ն ավելի հարուստ դարձնել՝ օրենսդրության պարզեցումից մինչև միասնական շուկայի ամրապնդում և աշխարհի այլ մասերից ներմուծվող կարևորագույն հումքից կախվածության նվազեցում:
Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան կամեո կհայտնի ամբողջօրյա գագաթնաժողովում՝ առաջնորդներին ներկայացնելով ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի հաստատման գործընթացը (բոլոր Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների և ծովախեցգետնի վրա մաքսատուրքերի վերացման վերաբերյալ քվեարկությունը, հավանաբար, մարտին է):
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագին և Իտալիայի նախկին վարչապետ Լետտան նույնպես ելույթ կունենան առաջնորդների առջև և «կիսվեն իրենց տեսլականներով եվրոպական մրցունակության վերաբերյալ», ըստ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի կողմից առաջնորդներին ուղարկված հրավերի նամակի: Դրագին և Լետտան զեկույցներ են գրել այն մասին, թե ինչպես կարելի է Եվրոպան ավելի մրցունակ դարձնել:
Չնայած ո՛չ ԱՄՆ-ն, ո՛չ էլ Չինաստանը անունով չեն հիշատակվել, Կոստայի հրավերը ընդգծում է, որ ԵՄ-ն այժմ գտնվում է «աճող և ոչ միշտ արդար տնտեսական մրցակցության և առևտրային անհավասարակշռության աշխարհում»:
Ինչպես անցյալ ամիս Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում զգուշացրել էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը. «Հարցն այն է, որ աշխարհը մշտապես փոխվել է: Եվ մենք պետք է փոխվենք դրա հետ միասին»:
Հինգշաբթի օրվա բանակցությունների ժամանակ ԵՄ-ն կփորձի ուրվագծել իր ուղին այդ փոփոխվող աշխարհում:
Ուրբաթից կիրակի. Մյունխենի անվտանգության համաժողով
Վերադառնում ենք պաշտպանությանը՝ Մյունխենի ամենամյա համաժողովին, որին ներկա կլինեն մի շարք հայտնի անձինք, այդ թվում՝ ֆոն դեր Լեյենը, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Պաշտոնապես, այս տարի քննարկվող թեմաները կլինեն Եվրոպայի անվտանգությունն ու պաշտպանությունը, ինչպես նաև տրանսատլանտյան հարաբերությունների ապագան։ Ոչ պաշտոնապես, բոլորի շուրթերին հարց է ծագելու՝ արդյոք ԵՄ-ն հույս ունի՞ ինքնուրույն կանգնել առանց Վաշինգտոնի օգնության։
Մյունխենի ամենամյա համաժողովին կմասնակցեն հայտնի անձինք, այդ թվում՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, Ֆրիդրիխ Մերցը, Մարկ Ռյուտեն, ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Բորիս Ռյոսլեր/նկար՝ Getty Images-ի միջոցով
Ռուտտեն այդպես չի կարծում՝ անցյալ ամիս ԵՄ օրենսդիրներին կոչ անելով «շարունակել երազել», եթե նրանք հավատում են, որ Եվրոպան կարող է դա անել առանց ԱՄՆ-ի։
«Դուք չեք կարող», – անկեղծորեն ասաց նա։
Ռասմուսենի գործադիր տնօրեն Պոտյեն ասաց, որ Եվրոպայի «հետախուզական գործակալությունները մեզ անընդհատ ասում են, որ Ռուսաստանը կարող է պատրաստ լինել հարձակվել եվրոպացի դաշնակցի վրա, քանի դեռ [ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ] Թրամփը դեռ պաշտոնավարում է», և ընդգծեց, որ Եվրոպան պետք է պատրաստ լինի «գործել անկախ և իրականացնել բարդ ռազմական գործողություններ»։
Շաբաթվա վերջում նման կարևոր հարցերի պատասխաններ կարող են չլինել, բայց ԵՄ առաջնորդները հույս կունենան գոնե որոշել շարժման ուղղությունը։
