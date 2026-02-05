Պայմանների շուրջ վեճեր․ Եվրոպական խորհրդարանը վերացնում է ԵՄ – ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի սառեցումը

2024 թվականի հուլիսին ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև կնքվեց համաձայնագիր՝ շաբաթներ տևած առևտրային վեճերից հետո։
ԵՄ օրենսդիրները չորեքշաբթի օրը համաձայնեցին վերսկսել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի կիրառումը։ Բանակցությունները կշարունակվեն այն մասին, թե ինչպես կարող է համաձայնագիրը կասեցվել ապագայում, բայց Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կարող են քվեարկել համաձայնագրի վերաբերյալ արդեն մարտ ամսին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Գրենլանդիայի վերաբերյալ սակագնային սպառնալիքները չեղարկելուց երկու շաբաթ անց, ԵՄ օրենսդիրները չորեքշաբթի օրը համաձայնեցին վերսկսել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի կիրառման աշխատանքները։
2024 թվականի հուլիսին Թրամփի կողմից Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից կնքված համաձայնագիրը սահմանում է ԱՄՆ սակագները ԵՄ արտահանման վրա՝ 15%, մինչդեռ ԵՄ-ն պարտավորվում է ամերիկյան ապրանքների վրա սակագները զրոյի հասցնել։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները, որոնք պետք է իրականացնեն համաձայնագիրը օրենսդրության միջոցով, կասեցրել էին գործընթացը, այն բանից հետո, երբ Թրամփը սպառնաց մի քանի ԵՄ երկրների սակագներով, եթե նրանք հրաժարվեն թույլ տալ ԱՄՆ-ին ձեռք բերել դանիական տարածքը։
«Առևտրի հանձնաժողովի անդամները շարունակում են հանձնառու լինել երկու օրենսդրական առաջարկների վրա աշխատանքը արագորեն առաջ մղելուն, եթե ԱՄՆ-ն հարգի Միության և դրա անդամ պետությունների տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, և հարգի Թըրնբերիի համաձայնագրի պայմանները», – ասել է գերմանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, խորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն՝ հավելելով, որ հանձնաժողովը կարող է քվեարկել համաձայնագրի վերաբերյալ փետրվարի 24-ին։
Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ՝ մարտին կարող է հաջորդել լիագումար քվեարկությունը։
Պայմանների շուրջ վեճեր
Գործը քննարկող քաղաքական խմբերի օրենսդիրները չորեքշաբթի օրը փակ դռների հետևում քննարկել են իրենց հաջորդ քայլերը, և, ի վերջո, մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվել համաձայնագրի սառեցմանը, ըստ Լանգեի։ Այնուամենայնիվ, համաձայնագրի բովանդակության վերաբերյալ քննարկումը բուռն էր։
Սոցիալիստներն ու դեմոկրատները, Renew Europe-ը և կանաչները բոլորը պնդել են այն կետի վրա, որը կարող է կասեցնել համաձայնագիրը Արկտիկական կղզու տարածքային ինքնիշխանությանը նոր սպառնալիքների դեպքում, մինչդեռ ԵԺԿ-ն՝ կենտրոնամետ աջակողմյան ամենամեծ քաղաքական խումբը, ցանկանում է, որ համաձայնագրի վրա աշխատանքները արագ վերսկսվեն՝ բիզնեսի համար որոշակիություն ապահովելու համար։
«ԵԺԿ խումբը ձգտում է վերականգնել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային հարաբերությունների թափը՝ եվրոպական բիզնեսների համար որոշակիություն ապահովելով և տրանսատլանտյան գործընկերությունը ամրապնդելով», – հայտարարության մեջ ասել է խմբի բանակցող խորվաթ պատգամավոր Ժելյանա Զովկոն։
Չորեքշաբթի օրը նա հանդիպումից դուրս եկավ տեսանելիորեն վրդովված։ «Այստեղ դա նման է Գրեմմի մրցանակաբաշխության», – ասել է նա։ «Ոմանք աստղեր են խաղում, բայց հետո ծախսը վճարում են քաղաքացիները»։
Սոցիալիստներն ու դեմոկրատները կողմ են այսպես կոչված մայրամուտի կետին, որը նախատեսում է ԵՄ սակագնային մեղմացումների ժամկետի ավարտ 18 ամիս անց, եթե այն հստակորեն չերկարաձգվի, մինչդեռ ԵԺԿ-ն ցանկանում է, որ կետը ուժի մեջ մտնի միայն երեք տարի անց։
Միևնույն ժամանակ, «Կանաչների» ներկայացուցիչ Աննա Կավազինին ասել է, որ դեռևս կան չլուծված խնդիրներ։
«ԵՄ-ն բախվում է ԱՄՆ-ի կողմից բազմիցս հարկադրանքի փորձերի, բայց անդամ պետությունները աչք են փակում այս իրականության վրա», – ասել է նա։ «Եվրոպական խորհրդարանը պետք է վճռականորեն արձագանքի այս կաթվածահարությանը»։
Ըստ ներքին աղբյուրների՝ ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի հայրենասերներ» խումբը շարունակում է քննադատաբար մոտենալ գործարքին, որը, ըստ նրանց, վատ է քննարկվել Հանձնաժողովի կողմից։
ԵՄ խորհրդարանը չէր կարողանում համաձայնության գալ ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ
ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների և ծովախեցգետնի վրա մաքսատուրքերի վերացման վերաբերյալ լիագումար քվեարկությունը, հավանաբար, տեղի կունենա մարտին։
Եվրախորհրդարանի առևտրային հարցերով առաջատար օրենսդիրները չորեքշաբթի օրը չկարողացան ընդհանուր դիրքորոշման գալ ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ, ինչը կարող է սրել Վաշինգտոնի անհամբերությունը ԵՄ-ի կողմից անցյալ ամռանը կնքված գործարքի իր կողմը պահպանելու հարցում ուշացման նկատմամբ։
Չնայած Եվրախորհրդարանի պատգամավորները համաձայնեցին ապասառեցնել համաձայնագրի իրականացումը, չորեքշաբթի օրվա նիստը չկարողացավ վերացնել մնացած խոչընդոտները՝ կապված ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների և ծովախեցգետնի վրա մաքսատուրքերի վերացման վերաբերյալ խորհրդարանի դիրքորոշման հետ։ Վաշինգտոնն արդեն իսկ նվազեցրել է եվրոպական մեքենաների մաքսատուրքերը, այն բանից հետո, երբ Բրյուսելը ներկայացրեց այն օրենսդրությունը, որի շուրջ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները դեռևս վիճում են։
«Այս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ միասնական Եվրոպա։ Սա քաղաքական նախասիրությունների կամ ազգային մտորումների մարտավարության հարց չէ, սա եվրոպական հարց է», – ասաց Բերնդ Լանգեն, խորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովի նախագահ և գործի գլխավոր օրենսդիրը։
«Մենք համաձայնեցինք [քվեարկությունը] անցկացնել փետրվարի 24-ին հանձնաժողովում, և հավանաբար մենք ստիպված կլինենք քվեարկել լիագումար նիստում մարտի 11-ին… Մենք ունենք իսկապես լավ փոփոխությունների մի ամբողջ փաթեթ, և սա կավարտվի հաջորդ երեքշաբթի», – ասաց նա։
Քանի որ ԵՄ-ն դեռևս մշակում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքների ցնցումը Գրենլանդիայի և Դանիայի Թագավորության տարածքային ինքնիշխանության դեմ, լիբերալ «Renew» խումբը, սոցիալիստներն ու դեմոկրատները և «Կանաչները» ճնշում են գործադրում գործարքը զրահապատելու վրա՝ ներառելով կասեցման կետեր լիազորող օրենսդրության մեջ, եթե ԱՄՆ նախագահը կրկին թշնամական վերաբերմունք ցուցաբերի։
Սրանք նաև նախատեսում են հղում ԵՄ-ի Հակահարվածային գործիքին՝ նրա ամենահզոր առևտրային պաշտպանության գործիքին, ինչին կտրականապես դեմ է կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը։
«Առաջ շարժվելու համար մեզ անհրաժեշտ է «Թրամփի դեմ պաշտպանված» համաձայնագիր։ Եթե ԱՄՆ-ն սպառնա նոր սակագներով, ներդնի նոր սակագներ կամ սպառնա ԵՄ անվտանգության շահերին, համաձայնագիրը կկասեցվի», – ասաց Renew-ի գլխավոր բանակցող Կարին Կարլսբրոն։
ԵԺԿ-ն՝ խորհրդարանի ամենամեծ խումբը, պնդել է համաձայնագրի ստորագրման վրա՝ ԵՄ առաջնորդների կոչերից հետո՝ դադարեցնել դրա կիրառումը։
«Ես հիասթափված եմ, որ այսօր համաձայնության չհասանք», – ասաց Ժելյանա Զովկոն՝ գործով ԵԺԿ գլխավոր օրենսդիրը։
«Մենք վճռականորեն աջակցում ենք հնարավորինս արագ համաձայնագրի հասնելուն։ Ցանկացած հետագա հետաձգում միայն անորոշություն է ավելացնում եվրոպական արդյունաբերության համար և խաթարում է բիզնեսի վստահությունը», – ասաց աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների (ECR) խմբի խոսնակ Միխայել Շտրաուսը։
Այլ խնդիրներից են առաջարկի կիրառումը 18-36 ամսով սահմանափակող «sunset change» կետի տևողությունը, ինչպես նաև այն հարցը, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է հետ վերցնի որևէ սակագնային զիջում մինչև Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև լուծում գտնվի Թրամփի վարչակազմի կողմից պողպատի ածանցյալների վրա սահմանված 50 տոկոս սակագնի վերաբերյալ։
Չորեքշաբթի օրը համաձայնության չհասնելը կարող է հետագայում հետաձգել ԵՄ մայրաքաղաքների և Եվրոպական հանձնաժողովի հետ բանակցությունների մեկնարկը՝ տեքստը օրենքի վերածելու համար։
