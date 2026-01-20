Երբեմն պետք է ընդունել ավարտը․ Անահիտ Կիրակոսյանը ամուսնալուծվել է. Լուսանկար

Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը 14 տարվա համատեղ կյանքից հետո ամուսնալուծվել է։
«14 տարի՝ լի պատմություններով, փորձություններով ու մեծ նվերներով՝ մեր երեխաներով ու թոռնիկներով։
Այսօր մեր ճանապարհները բաժանվում են, բայց հարգանքը, միմյանց հանդեպ հոգատարությունն ու ընտանիքի արժեքը մնում են։ Մենք դադարում ենք լինել ամուսիններ , բայց շարունակում ենք մնալ 4 հրաշալի զավակների ծնողներ ,հրաշք թոռնիկների տատիկ ու պապիկ։
Կյանքը միշտ չէ, որ գնում է մեր պատկերացրած սցենարով։
Երբեմն պետք է ընդունել ավարտը՝ շնորհակալ լինելով անցած ճանապարհի համար:
Սիրելի հարազատներ, բարեկամներ և մեզ լավը կամեցող մարդիկ՝ խնդրում եմ այս փուլում զերծ մնալ հարցերից ու մեկնաբանություններից։ Ձեր ըմբռնումը, լռությունն ու հարգանքը այս պահին ամենամեծ աջակցությունն են ինձ համար»,- գրել է դերասանուհին և լուսանկար հրապարակել։
