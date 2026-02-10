10/02/2026

Երկաթուղային ցանցը ռուսական է, ՀՀ-ն ԵԱՏՄ անդամ է, չեն կարող առանց Ռուսաստանի. Գալուզինը՝ TRIPP-ի մասին

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի՝ Հայաստան ու Ադրբեջան այցի կենտրոնական կետը ռազմավարական տրանսպորտային միջանցքի՝ TRIPP-ի առաջխաղացումն է։

Այս մասին գրում է «Իզվեստիան»՝ նշելով, թե, միաժամանակ, Մոսկվան արդեն իսկ հետաքրքրություն է հայտնել նախագծին մասնակցելու հարցում։

Պարբերականի հետ զրույցում ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինն ասել է, որ ռուսական կողմը պատրաստ է նախագծի հարցով խորհրդակցել Երևանի իր գործընկերների հետ։

Բացի այդ, Ռուսաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանի ենթակառուցվածքներում մնում է հիմնարար, ասել է պաշտոնյան՝ հավելելով, որ «Հարավկովկասյան երկաթուղիներ» ընկերությունը, որը «Ռուսական երկաթուղիներ» ընկերության դուստր ձեռնարկություն է, մինչև 2038 թվականն ունի Հայաստանի ամբողջ երկաթուղային ցանցը կառավարելու կոնցեսիոն պայմանագիր, իսկ գծերն համապատասխանում են ռուսական երկաթուղային չափորոշիչին։

«Տարածաշրջանում օգտագործվում է ռուսական երկաթուղային գիծը։ Մեր սահմանապահները տեղակայված են իրանա-հայկական սահմանին։ Պետք է հաշվի առնել նաև Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին։ Այս պայմաններում ակնհայտ է, որ գործընկերները չեն կարող առանց Ռուսաստանի»,- հայտարարել է Գալուզինը։

Միխայիլ Գալուզինը «Իզվեստիա»-ին ասել է, որ Հայաստանում նոր ատոմակայանի բլոկի կառուցման վերաբերյալ ռուսական առաջարկներին կենսունակ այլընտրանքներ չկան։

«Մենք հայկական կողմին ներկայացրել ենք մանրամասն առաջարկների փաթեթ։ «Ռոսատոմը» պատրաստ է հնարավորինս շուտ սկսել նախագծի իրականացումը՝ բնականաբար հաշվի առնելով մեր հայ ընկերների ցանկությունները։ Կենսունակ այլընտրանքներ չկան հուսալի, ապացուցված տեխնոլոգիաների առկայության, ինչպես նաև գրավիչ ֆինանսական պարամետրերի, այդ թվում՝ շինարարության, հետագա շահագործման և մասնագետների վերապատրաստման ու վերապատրաստման անհրաժեշտության առումով»,- ընդգծել է դիվանագետը։

Գալուզինի խոսքով՝ Մոսկվան մտադիր է շարունակել հանդես գալ որպես Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության երաշխավոր։

«Մեր կողմից մենք մտադիր ենք շարունակելու պատասխանատու կերպով կատարել մեր դերը՝ որպես Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության երաշխավոր և նպաստել հանրապետության միջուկային արդյունաբերության զարգացմանը։ Ինչպես ցույց է տալիս որոշ եվրոպական երկրների, այդ թվում՝ այնպիսի հսկաների փորձը, ինչպիսին է Գերմանիան, միջուկային էներգիայից հրաժարվելը կարող է թանկ նստել ազգային տնտեսության վրա»,- հավելել է նա։

Ռուսաստանը և Հայաստանը մեծ փորձ ունեն միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման ոլորտում համագործակցելու հարցում, նշել է Գալուզինը։

«Մեր միջուկային գիտնականները նույն խորհրդային դպրոցից են և լավ են հասկանում միմյանց։ Մեր մասնագետները ներկայումս աշխատում են մի շարք նախագծերի վրա՝ ապահովելու համար, որ կայանը կարողանա կայուն և արդյունավետ աշխատել մինչև 2036 թվականը։ Մենք վստահ ենք, որ Երևանի ակտիվ աջակցությամբ բոլոր աշխատանքները կավարտվեն ժամանակին»,- եզրափակել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։

