30/12/2025

Երևանի մետրոպոլիտենի դրամարկղերի աշխատանքը դադարեցվում է․ ինչ է պետք անել քարտ ձեռք բերելու համար

infomitk@gmail.com 30/12/2025 1 min read

Հարգելի ուղևորներ

Տեղեկացնում ենք, որ 2026 թվականի հունվարի 1-ից Երևանի մետրոպոլիտենի դրամարկղերի աշխատանքը դադարեցվում է։

Տրանսպորտային քարտը կարող եք ձեռք բերել՝

Մետրոպոլիտենի կայարանների վճարահաշվարկային տերմինալներից,

Telcell սպասարկման կետերից,

Քարտը ստանալուց հետո անհրաժեշտ է կցել նախընտրած տոմսային փաթեթը՝ transport.yerevan.am կայքում, Telcell տերմինալներով կամ Telcell սպասարկման կետերում:

Երևանի մետրո

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես այս ամրակը, այնպես էլ մեր ազգային արժեքները «վերաձևավորման» կարիք չունեն. Լուսանկար․ #ՄերՁևով

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

EuroNews. Բաքվի «Սպիտակ քաղաքը» ցույց է տալիս, թե ինչպես է մարդակենտրոն պլանավորումը վերաձևավորում քաղաքային կյանքը

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Քոչարյանը, Աննա Գրիգորյանը, Աղվան Վարդանյանը և Էլինար Վարդանյանը` Սյունիքի դիրքերում. Լուսանկար

30/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 14-18 աստիճանով, դեկտեմբերի 31-ի երեկոյից սկսած՝ սպասվում է ձյուն, բուք. Սուրենյան

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի մետրոպոլիտենի դրամարկղերի աշխատանքը դադարեցվում է․ ինչ է պետք անել քարտ ձեռք բերելու համար

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք, Էջմիածնում 36-ամյա հարսը դա նակով hարվածել է սկեսրոջը և ամուսնուն, վերջինն էլ՝ կնոջը

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի վարչապետի բռնաճնշումները մտահոգիչ են բոլոր քրիստոնյաների համար. Դենի Քրյուգեր

30/12/2025 infomitk@gmail.com