02/02/2026

Երևանում բախվել են «Ժոնգ-թոնգ» մակնիշի ավտոբուսն ու ևս 3 մեքենա․ կա վիրավոր. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 01/02/2026 1 min read

Փետրվարի 1-ին շղթայական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 12։40-ի սահմաններում Սեբաստիա փողոցում, թիվ 230 հասցեի դիմաց, բախվել են «Nissan Rogue» մակնիշի, «ՎԱԶ 2106» մակնիշի, «Mercedes» մակնիշի, «Nissan Bluebird» մակնիշի ավտոմեքենաները և «Zongtong» մակնիշի ավտոբուսը, հայտնում է Shamshyan.com-ը։

Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղափոխվել է «Աստղիկ» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են վարորդների և վիրավորի ինքնությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ Մայր Աթոռում պատարագ է մատուցվում․ Տեսանյութ

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Նիկոլ Փաշինյանը Մրգաշատ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ․․․ Տեսանյութ

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

6 եպիսկոպոսների արգելվել է լքել երկիրը, ինչու էին հրավիրվել ՔԿ․ Լուսանկար

31/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուս կոմպոզիտորների ամենահայտնի բալետները՝ երգեհոնով. Լուսանկարներ, Տեսանյութեր

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փետրվարի 2-ի աստղագուշակ․ Դուք բարենպաստ տպավորություն եք թողնում ձեր զրուցակիցների վրա

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են «Ժոնգ-թոնգ» մակնիշի ավտոբուսն ու ևս 3 մեքենա․ կա վիրավոր. Լուսանկար

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի «խորհրդավոր ընթրիքը»․ Ի՞նչ են քննարկել առանց Թրամփի ու Թրամփի դեմ

01/02/2026 infomitk@gmail.com