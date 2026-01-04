04/01/2026

Երևանում «գոլդ» համարանիշերով «Համմեր»-ի վարորդը մեքենայից դուրս է բերել ատրճանակն ու ինքնաձիգը և կրակել

infomitk@gmail.com 04/01/2026 1 min read

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Այդ օրը ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում և նույն վարչության Երևանի քրեական վարչությունում միաժամանակ օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևանի բնակիչ 43-ամյա Գոռ Հ.-ն Երևանի շենքերից մեկի բակում կայանում է Hummer մակնիշի ավտոմեքենան, ապա ավտոմեքենայի հետևի նստատեղից վերցնում է ատրճանակ և ինքնաձիգ ու սկսում անկանոն կրակոցներ արձակել դեպի օդ։

Ինչպես հայտնում է Տhamshyan.com-ը, քրեական ոստիկանները պարզել են Hummer-ի համարանիշերը, որը «70 GH 777» է, իսկ Գոռ Հ.-ն հասարակության նկատմամբ անհարգալից կամ իրավական, կամ բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարհական վերաբերմունք է դրսևորել՝ կրակոցներ արձակելով օդ։

Բարեբախտաբար, կրակոցների հետևանքով տուժածներ չկան։

Դեպքի փաստով Երևանի քրեական ոստիկանությունում փաստաթղթեր են կազմվել. «խուլիգանություն» հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Քրեական ոստիկանները ձեռնարկում են անհրաժեշտ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ Գոռ Հ.-ին, ինչպես նաև ավտոմեքենան ու հանցագործության գործիքներ ատրճանակն ու ինքնաձիգը հայտնաբերելու ուղղությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում թալանել են հայտնի ՍՊԸ-ներից մեկի տնօրենի բնակարանը

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին ՔՊ-ական դատավորը կքննի Էջմիածնի նախկին ՔՊ-ական քաղաքապետի գործը

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Արարատում, ամուսինը uուր, կտրnղ-ծակnղ առարկայով վնաuվածքներ է պատճառել hղի կնnջը․ Լուսանկար

03/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուժի օրենքը փոխարինեց օրենքի ուժին․ Տիգրան Խզմալյան

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը 2025-ի տարեվերջին Մադուրոյին առաջարկել է հեռանալ պաշտոնից և գնալ Թուրքիա, սակայն նա հրաժարվել է

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրիտանական և ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռները հարվածել են Սիրիայում ԻՊ-ի ենթադրյալ զենքի օբյեկտին

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թամարա Գլոբան բացահայտել է իր կանխատեսումը 2026 թվականի համար

04/01/2026 infomitk@gmail.com