15/01/2026

Երևանում թիվ 11 երթուղու ավտոբուսը վրաերթի է ենթարկել հետիոտնին․ վերջինը տեղափոխվել է հիվանդանոց

infomitk@gmail.com 15/01/2026 1 min read

Հունվարի 12-ին վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 13։20-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 54-ամյա Արտակ Ղ․-ն իր վարած «Zhongtong» մակնիշի ավտոբուսով Չեխովի փողոցում վրաերթի է ենթարկել հետիոտն, Երևանի բնակիչ 74-ամյա Հովիկ Ա․-ին։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վրաերթի ենթարկվածը տեղափոխվել է «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն։

Դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի պարեկները։

Դեպքի մասին ՊԾ Երևան քաղաքի գնդից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը՝ ավագ քննիչ Մակար Միրզոյանի գլխավորությամբ։

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով ավտոբուսը հաշվառված է Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում և սպասարկում է թիվ 11 երթուղին։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Սիսիանում քաղաքացու դի է հայտնաբերվել

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրազդան գետից դուրս է բերվել մոտ մեկ ամիս անհայտ որոնվող 18-ամյա տղայի մարմինը․ Լուսանկար

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրասնոդար – Երևան չվերթը կրկին չեղարկվել է, ինչու ․․․

13/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեր գործընկերությունը կայունություն և կանխատեսելիություն է ապահովում անկայուն աշխարհում․ Լուսանկար

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի իրավիճակը հուշում է, որ սա կարող է լինել «լավ պահ» որոշումների համար

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մելոնին ծայրահեղ աջ պոպուլիստ է, որը պետք է բացառվի ԵՄ որոշումների կայացումից

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը ցանկանում է իր ոխերիմ թշնամի Մագյարին ներկայացնել որպես Բրյուսելի կողմից վերահսկվող խամաճիկ

15/01/2026 infomitk@gmail.com