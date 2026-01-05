05/01/2026

Երևանում ձերբակալված կինը բաց թողնվելուց հետո հրաժարվել է լքել ոստիկանության շենքը, հայհոյել է, հարվածել, թքել դռան վրա

infomitk@gmail.com 05/01/2026 1 min read

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Գույքը դիտավորությամբ վնասելու կասկածանքով ձերբակալված և ոստիկանության Կենտրոնական բաժին տեղափոխված ՌԴ քաղաքացի՝ 31-ամյա Նադեժդա Կ․-ն բաց է թողնվել, որից հետո հրաժարվել է լքել վարչական շենքը, ինչից հետո ոստիկանության ծառայողների կողմից դուրս է հրավիրվել։

Որոշ ժամանակ անց Նադեժդա Կ․-ն ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի մուտքի դռան մոտ հայհոյանքներ է հնչեցրել ոստիկանության և քննչական բաժնի ծառայողների հասցեին, ձեռքերով և ոտքերով հարվածել մուտքի դռանը և մի քանի անգամ թքել մուտքի դռան վրա, բացահայտ արհամարական վերաբերմունք դրսևորելով հասարակական կարգի նկատմամբ, խաթարելով ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի բնականոն աշխատանքը։

Ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի ծառայողների կողմից խուլիգանության կասկածանքով կրկին ձերբակալվել է և տեղափոխվել ոստիկանության Կենտրոնական բաժին։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Կենտրոնական բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սպանության փորձից մինչև զինամթերքի կուտակում, տղամարդը կալանավորվել է

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում «գոլդ» համարանիշերով «Համմեր»-ի վարորդը մեքենայից դուրս է բերել ատրճանակն ու ինքնաձիգը և կրակել

04/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում թալանել են հայտնի ՍՊԸ-ներից մեկի տնօրենի բնակարանը

04/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճրագալույցի պատարագներ Հայ առաքելական եկեղեցիներում, Սուրբ Խաչը հոսանքազրկվել էր

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունվարի 6-ի աստղագուշակ․ Հավանական են անսպասելի իրադարձությունները

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեսպան Տիգրան Մկրտչյանն ընդունել է ճանաչողական այցով Հունաստանում գտնվող հայաստանցի ուսանողներին. Լուսանկարներ

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ձերբակալված կինը բաց թողնվելուց հետո հրաժարվել է լքել ոստիկանության շենքը, հայհոյել է, հարվածել, թքել դռան վրա

05/01/2026 infomitk@gmail.com