Երևանում ձերբակալված կինը բաց թողնվելուց հետո հրաժարվել է լքել ոստիկանության շենքը, հայհոյել է, հարվածել, թքել դռան վրա

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Գույքը դիտավորությամբ վնասելու կասկածանքով ձերբակալված և ոստիկանության Կենտրոնական բաժին տեղափոխված ՌԴ քաղաքացի՝ 31-ամյա Նադեժդա Կ․-ն բաց է թողնվել, որից հետո հրաժարվել է լքել վարչական շենքը, ինչից հետո ոստիկանության ծառայողների կողմից դուրս է հրավիրվել։
Որոշ ժամանակ անց Նադեժդա Կ․-ն ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի մուտքի դռան մոտ հայհոյանքներ է հնչեցրել ոստիկանության և քննչական բաժնի ծառայողների հասցեին, ձեռքերով և ոտքերով հարվածել մուտքի դռանը և մի քանի անգամ թքել մուտքի դռան վրա, բացահայտ արհամարական վերաբերմունք դրսևորելով հասարակական կարգի նկատմամբ, խաթարելով ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի բնականոն աշխատանքը։
Ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի ծառայողների կողմից խուլիգանության կասկածանքով կրկին ձերբակալվել է և տեղափոխվել ոստիկանության Կենտրոնական բաժին։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Կենտրոնական բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։
