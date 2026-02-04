04/02/2026

Երևանում մայրն ու մանկահասակ երեխաները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց

infomitk@gmail.com 04/02/2026 1 min read

Փետրվարի 2-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Ոստիկանությունում տեղեկություն է ստացվել, որ Ներքին Շենգավիթ տներից մեկից շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը լոգարանի լոգախցիկի ապակին կոտրվելու և վնասելու հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներով «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն է տեղափոխել 3 քաղաքացու։

Պարզվել է, որ բուժօգնության տեղափոխվածներն են 2-ամյա Գ․ Գ․-ն՝ «ձախ ուսահոդի ապակու կտրած վերք» ախտորոշմամբ, 3-ամյա Ա․ Գ․-ն՝ «աջ ոտնաթաթի կտրած վերք» ախտորոշմամբ, 32-ամյա Քրիստինե Բ․-ն՝ «աջ ոտնաթաթի ու աջ ձեռքի ապակու կտրած վերք» ախտորոշմամբ։

Շենգավիթի համայնքային ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորները մարմնական վնասվածքները ստացել են նույն օրը՝ ժամը 15։30-ի սահմաններում, իրենց տան լոգարանում լոգանք ընդունելու ժամանակ լոգախցիկի դռան ապակին կոտրվելու և վերջիններիս վրա ընկնելու հետևանքով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայում կրոնական ազատության ֆորումը դատապարտել է Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ ուղղված հարձակումները. Լուսանկար

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել է 4 մեքենա․ կան տուժածներ. Լուսանկար

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Երևանում․ շտապօգնության բժիշկների հերթապահ բրիգադները 2 բուժառուի տեղափոխել են «Արմենիա» բժշկական կենտրոն, որտեղ հրաժարվում են նրանց ընդունել

03/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանդիպումն անցել է բարդ, ցավոտ հարցերի բաց քննարկմամբ, առանց ձևականությունների ու  անկեղծ

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախկին նախագահի տիկնոջ նախկին ամուսինը uպանել է ներկայիս կնոջը. Լուսանկար

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում մայրն ու մանկահասակ երեխաները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացուն ծեծում է և հայհոյում. Գլխավոր դատախազությունը հանցագործության մասին հաղորդում է ստացել

04/02/2026 infomitk@gmail.com