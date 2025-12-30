30/12/2025

Երևանում տուն է այրվում, ժամանել են 4 մարտական հաշվարկ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/12/2025 1 min read

Դեկտեմբերի 30-ին՝ ժամը 12։09-ին, Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Սարի Թաղ փողոցի Որմնադիրներ հասցեում տուն է այրվում։

Այս մասին տեղեկացնում են Փրկարար ծառայությունից:

Հրդեհի բարդության «1 ԲԻՍ» կանչով դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից չորս մարտական հաշվարկ, Հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի և Բժշկական ապահովման վարչության հերթապահ խմբերը:

Երևանում տուն է այրվում. դեպքի վայր է մեկնել 4 մարտական հաշվարկ

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀԷՑ-ը հայտնել է՝ երբ հնարավոր կլինի վերականգնել հոսանքազրկված հասցեների էլեկտրամատակարարումը

29/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայրաքաղաքում բարդակ է, շտապ օգնությունը չի կարողանում մոտենալ հիվանդին, էլեկտրաէներգիա չկա

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ամբողջական թաղամասեր հոսանքազրկվել են՝ ձյան պատճառով հրդեհ․ Լուսանկար

28/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 14-18 աստիճանով, դեկտեմբերի 31-ի երեկոյից սկսած՝ սպասվում է ձյուն, բուք. Սուրենյան

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի մետրոպոլիտենի դրամարկղերի աշխատանքը դադարեցվում է․ ինչ է պետք անել քարտ ձեռք բերելու համար

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք, Էջմիածնում 36-ամյա հարսը դա նակով hարվածել է սկեսրոջը և ամուսնուն, վերջինն էլ՝ կնոջը

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի վարչապետի բռնաճնշումները մտահոգիչ են բոլոր քրիստոնյաների համար. Դենի Քրյուգեր

30/12/2025 infomitk@gmail.com