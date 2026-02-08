Սթարմերն ու ՄաքՍվինին պայքարում էին խարդախներին իշխանությունից հեռու պահելու համար, նրանք վարձեցին Մանդելսոնին:
Էպշտեյնի սկանդալը սպառնում է ոչնչացնել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի և նրա աշխատակազմի ղեկավարի կարիերան, ինչպես նաև նրանց առաքելությունը՝ վերականգնել Լեյբորիստական կուսակցության նկատմամբ վստահությունը։
Պիտեր Մանդելսոնի անդամակցությունը Ջեֆրի Էպշտեյնի գերհարուստների և հզորների ակումբին այժմ սպառնում է կործանել Քիր Սթարմերի և Մորգան ՄաքՍվինիի կարիերան։
Երբեմն քաղաքականության մեջ թվում է, թե աստվածները միայն իրոնիայով են զբաղվում։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի աշխատակազմի ղեկավար Մորգան ՄաքՍվինիի համար դա հիմա դառը ճշմարտություն է։
ՄաքՍվինին ավելի շատ աշխատեց, քան որևէ մեկը, որպեսզի Սթարմերի համար ապահովի Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարությունը, ապա վերանայի կուսակցության գործունեության ձևը՝ այն ընտրություններին մասնակցելու համար պատրաստելու համար, ներառյալ թեկնածուների ստուգման հիմնական խնդիրը՝ համոզվելու համար, որ նրանք հավաստի և մաքուր են։
Նրա ջանքերը հաջողությամբ պսակվեցին՝ տպավորիչ կերպով՝ 2024 թվականի հուլիսին ապահովելով դարերի համար անմոռանալի հաղթանակ։ Սակայն 19 ամիս անց իռլանդական ծագում ունեցող խորհրդականը բախվում է նույն այն քաղաքական գործիչների զայրացած պահանջներին՝ հրաժարական տալու համար, ովքեր խորհրդարանում տեղեր են ստացել իր զարմանալիորեն արդյունավետ քարոզարշավի շնորհիվ։
Լեյբորիստական կուսակցության այդ պատգամավորները զզվել են Սթարմերին և նրա խորհրդականին ներթափանցած ճգնաժամից՝ կապված Փիթեր Մանդելսոնին ԱՄՆ-ում դեսպան նշանակելու որոշման հետ, չնայած նրան, որ տեղյակ էին նրա բարեկամության մասին հանգուցյալ պեդոֆիլ ֆինանսիստ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ։ Այդ թունավոր կապը այժմ սպառնում է վերջ դնել Սթարմերի վարչապետությանը։
Վերջերս բացահայտված փաստաթղթերը ենթադրում են, որ Մանդելսոնը տեղեկություններ է արտահոսել Էպշտեյնին օգնելու համար, երբ նա ավելի քան 15 տարի առաջ ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ Լեյբորիստական կառավարությունում ավագ նախարար էր։ Սթարմերը հակահարված է տալիս՝ պնդելով, որ Մանդելսոնը դավաճանել է իր երկիրը և ներողություն է խնդրում Էպշտեյնի զոհերից, սակայն վարչապետի և նրա ամենաբարձրաստիճան օգնականի վրա ճնշումը մնում է ուժեղ։ ՄաքՍվինին, ավագ հետևողական աշխատակազմի համար կազմակերպված համաժողովից հետո, հրապարակավ որևէ մեկնաբանություն չի արել։
Նրանց ճակատագիրն այժմ կախված է երկու հարցից. որքանո՞վ էին Սթարմերն ու ՄաքՍվինին իրականում իմացել Մանդելսոնի և Էպշտեյնի սերտ հարաբերությունների մասին՝ նախքան նրան դեսպան նշանակելը։ Եվ, ամենակարևորը, որքանո՞վ են նրանք փորձել պարզել դա։
Թեկնածուների ստուգումը, կառավարական պաշտոնների և խորհրդարանական ընտրությունների համար, կենսական գործընթաց է։ Անդադար վերահսկողության և շտապողական դատողությունների դարաշրջանում առաջատար քաղաքական գործիչները պարբերաբար տապալվում են սխալների և թույլ կողմերի պատճառով, որոնք իրենք կամ իրենց թիմերը չեն կարողացել նկատել։
Ըստ ընտրարշավի վրա աշխատող Լեյբորիստական կուսակցության ներքին աղբյուրների՝ և՛ Սթարմերը, և՛ ՄաքՍվինին լավ գիտեին դա։ Նրանք իրենց 2020-ից 2024 թվականներին ընդդիմության մեջ անցկացրել են՝ դիտելով և աշխատելով շահագործել ստուգման և էթիկայի աղետալի ձախողումները, որոնք հետապնդել են նախկին պահպանողական վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի վարչակազմը։
Կար սկանդալ համավարակի ժամանակ Դաունինգ սթրիթում անցկացվող կարանտինային խափանումների երեկույթների շուրջ, որը մահացու վնաս հասցրեց Ջոնսոնի հեղինակությանը։
Այնուհետև եկավ Ջոնսոնի դարաշրջանի անբարոյականության վճռորոշ վերջին գլուխը, երբ պարզվեց, որ նա տեղյակ էր իր դաշնակից Քրիս Փինչերի դեմ սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքների մասին, բայց այնուամենայնիվ նրան նշանակեց բարձր պաշտոնի։ Երբ Փինչերը հետագայում հրաժարական տվեց՝ մասնավոր անդամների ակումբում երկու տղամարդկանց սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքով, հուսահատված պահպանողական պատգամավորները շուտով հեռացրին Ջոնսոնին։
ՄաքՍվինին կարծում էր, որ Փինչերի գործը ցույց է տալիս, թե ինչու է անհրաժեշտ խստացնել Լեյբորիստական կուսակցության կանոնները խորհրդարանի թեկնածուներ ընտրելու համար։ Իր դիրքորոշումը ներկայացնելիս ՄաքՍվինին կբերեր մեկ այլ օրինակ, որն ավելի մոտ էր իրեն։ 2021 թվականին Մայք Հիլը հրաժարական տվեց Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորի պաշտոնից, երբ պարզվեց, որ նա խախտել է խորհրդարանի սեռական ոտնձգությունների դեմ քաղաքականությունը։
Նրա դեմ մեղադրանքները հրապարակվել էին երկու տարի առաջ, բայց նա դեռևս առաջադրվել էր որպես Լեյբորիստական կուսակցության թեկնածու 2019 թվականի ընտրություններում և հաղթել։
Հիլի հրաժարականին հաջորդած հատուկ լրացուցիչ ընտրությունները աղետալի էին Սթարմերի համար. Լեյբորիստական կուսակցությունը կորցրեց այն տեղը, որը մի ժամանակ անվտանգ էր, նրան ընկղմելով վստահության խորը ճգնաժամի մեջ, և նա գրեթե հրաժարական տվեց։
Իրոնիայի աստվածների մեկ այլ միջամտությամբ Հիլի տեղը՝ Հարթլփուլը Անգլիայի հյուսիս-արևելքում, երկար տարիներ զբաղեցրել է այսօրվա փոթորկի կենտրոնում գտնվող մարդը՝ Մանդելսոնը։
2021 թվականի այդ պարտությունից հետո ՄաքՍվինին եզրակացրեց, որ կենսականորեն կարևոր է կանխել Հիլի նման անհատների ընդգրկումը Լեյբորիստական կուսակցության թեկնածուների ցուցակում 2024 թվականի ընդհանուր ընտրություններում: Ներքին կատաղի ընդդիմության պայմաններում նա սկսեց ավելի կենտրոնացված վերահսկողություն հաստատել թեկնածուների ընտրության գործընթացում՝ խլելով իշխանությունը տեղական Լեյբորիստական մասնաճյուղերից՝ կանխելու համար, որ նրանք անվստահելի մարդկանց առաջադրեն ընտրությունների համար։
Հարմար և պատշաճ
ՄաքՍվինին իր լսարանին կասեր, որ թեկնածու ընտրելու առաջին չափանիշը պետք է լինի այն, որ նա լինի «հարմար և պատշաճ» անձնավորություն այդ աշխատանքի համար։
Նա պնդում էր, որ ցինիկ դարաշրջանում, երբ ընտրողների մեծ մասը ավտոմատ կերպով հավատարմություն չունի կուսակցություններին, ինչպես նախկինում, հավաստի թեկնածուներ առաջադրելն ավելի կարևոր է։ ՄաքՍվինիի խոսքով՝ վստահությունը մարմնավորված է դռան շեմին կանգնած անհատի մեջ։ Նրա կարծիքով՝ ընտրողները պետք է տեսնեն Լեյբորիստական կուսակցության վարդակը թեկնածուի ուսադիրին ամրացված որպես որակի նշան։
ՄաքՍվինին կարծում էր, որ Լեյբորիստական կուսակցությունը, որը Սթարմերը ժառանգել էր 2020 թվականին առաջնորդ դառնալիս, որոշ տեղերում «կոռումպացված» էր։ Դրանով նա նկատի ուներ, որ Լեյբորիստական կուսակցության պաշտոնյաները վարվում էին այնպես, կարծես կուսակցությունը մի տեսակ «մասնավոր ակումբ» լիներ, որը նախատեսված էր իր անդամներին և նրանց շահերին ծառայելու, այլ ոչ թե երկրին։
Մանդելսոնի անդամակցությունը Էպշտեյնի գերհարուստների և հզորների ակումբին այժմ սպառնում է կործանել Սթարմերի և ՄաքՍվինիի կարիերան՝ քաղաքականության նկատմամբ ընտրողների վստահությունը վերականգնելու նրանց առաքելության հետ մեկտեղ։ Լեյբորիստական կուսակցության վրդովված պատգամավորների համար այժմ կասկածն այն է, որ ՄաքՍվինիի Մանդելսոնի հետ մտերմությունը կուրացրել է նրան ռիսկերի նկատմամբ։
Ի վերջո, ամեն ինչ կարող է վերադառնալ վստահությանը՝ այն բանին, թե ինչպես է այն կառուցվում։ Սթարմերը վստահում էր իր վաղեմի ընկերոջը և դաշնակցին ՄաքՍվինիին, ով, ըստ լուրերի, պնդել է Մանդելսոնի նշանակման վրա։ ՄաքՍվինին վստահում էր Մանդելսոնին, ով տասնամյակներ շարունակ եղել է նրա ընկերն ու խորհրդատուն։
Եվ Մանդելսոնը, ինչպես ցույց է տալիս վերջին քառորդ դարը, թուլություն ուներ հարուստ մարդկանց նկատմամբ, ինչը թունավոր կլիներ իր ծառայած կուսակցության համար։
Քաղաքականության մեջ կառավարությունները այնքան ուժեղ են, որքան նրանց ամենաթույլ օղակը, այդ իսկ պատճառով միայն վստահությունը հազվադեպ է բավարար։ ՄաքՍվինին մի անգամ գիտեր դա։
Բաց մի թողեք
Թրամփը հրաժարվում է ներողություն խնդրել Օբամաների մասին ջնջված ռասիստական գրառման համար
ՌԴ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գտնվում է արհեստական կոմայի մեջ
Երուսաղեմից էլ Ալիևին «հրահանգել են» Իրանի «մոլլապետության» դեմ ընդգծված քարոզչություն նախաձեռնել