05/02/2026

Զգուշավոր լավատեսությամբ կարելի է համարել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առաջընթաց

infomitk@gmail.com 05/02/2026 1 min read

Աբու-Դաբիում կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պատվիրակությունների կազմով հանդիպումը: Ըստ որոշ աղբյուրների, Փաշինյանը և Ալիևը նաև «դեմ առ դեմ քննարկումներ են ունեցել»:

Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ՝ «կողմերը ողջունել են ԱՄՆ նախագահի աջակցությամբ և մասնակցությամբ Վաշինգտոնում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովի արդյունքների իրացման առաջընթացը, կարևորել երկկողմ հիմքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առաջընթացի համար դրական դինամիկայի պահպանումը»:

Ադրբեջանական կողմի ներկայացմամբ, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներն «ընդունել են, որ երկու երկրների հանրություններն արդեն տեղերում զգում են խաղաղության իրական օգուտները»:

Նրանք նաև գոհունակություն են հայտնել «երկկողմ առևտրի սկզբի և Ադրբեջանից Հայաստան նավթամթերքների շարունակվող արտահանման» առթիվ: Փաշինյանը և Ալիևը «ողջունել են քաղհասարակության ներկայացուցիչների փոխադարձ այցելությունները»:

Նրանք նաև «քննարկել են TRIPP և տրանսպորտային հաղորդակցության զարգացման այլ ծրագրերը»: Կողմերը «հաստատել են իրենց երկրների միջև խաղաղության և կայունության հետագա ամրապնդման աշխատանքները շարունակելու պատրաստակամությունը և պայմանավորվել երկկողմ կարգավորմանը նպաստելու նպատակով շարունակել շփումները»:

Փետրվարի 4-ին Աբու-Դաբիում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման արարողակարգային առանձնահատկությունը, թերևս, պատվիրակությունների կազմում Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի ներկայությունն է:

Դա զգուշավոր լավատեսությամբ կարելի է համարել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում շոշափելի առաջընթաց: Գրիգորյանը և Մուստաֆաևը քննարկում են կողմերի համար շատ զգայուն հարցեր:

Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպմանը նրանց մասնակցությունից կարելի է ենթադրել, որ տեսանելի ապագայում հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացում «տեղաշարժ է սպասվում»:

Աբու-Դաբիում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը քաղաքական առումով վկայում է, որ կողմերը գոնե այս փուլում միջնորդության խիստ կարիք չունեն: Ընդգծվում է, որ խաղաղության գագաթնաժողովն անցյալ օգոստոսին կայացել է ԱՄՆ նախագահի աջակցությամբ և մասնակցությամբ, ուստի ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրացման համար երրորդ կողմի միջամտությունը, ինչպես դիվանագետներն են նման դեպքերում ասում, «պահանջված» չէ:

Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի տարածած՝ հիմնականում դրական տոնայնության, տեղեկատվությունը, կարծես, վկայում է, որ Ալիևը «հաղթահարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսի հավանական այցից մտահոգությունները»:

Ըստ երևույթին, դա պայմանավորված է իրանա-ամերիկյան երկխոսության վերականգնման մասին նրա տեղեկացվածությամբ:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհրդարանը արտահերթ լիագումար նիստ կանցկացնի Ուկրաինա ներխուժման տարելիցի կապակցությամբ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ և ինչո՞ւ է Աբու-Դաբին նշանակել» հայ-ադրբեջանական սկզբունքային հաշտության կայացման մայրաքաղաք»

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի Ազգային ժողովը միաձայն ընդունել է բանաձև` կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել Ադրբեջանի կողմից պահվող հայ քաղբանտարկյալներին

05/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարիաննա Մուրի տողերը սուր են, ինտիմ, կրքոտ․ Այսօր նրա ծննդյան օրն է․ Բանաստեղծություններ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտաքին ճնշումները ստիպել են ԵՄ-ին վերափոխվել. Եվրոպան պետք է արագ գործի

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ ճնշման ներքո բաժանված ԵՄ-ին կոչ են անում չեղյալ հայտարարել իր կանաչ նավագնացության ծրագիրը

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդելսոնը պետք է զրկվի կենսաթոշակից, եթե խախտել է ԵՄ կանոնները Էպշտեյնի սկանդալի ժամանակ

05/02/2026 infomitk@gmail.com