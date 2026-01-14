14/01/2026

Զինծառայողի՝ հրազենային վնասվածքով, դին է հայտնաբերվել

infomitk@gmail.com 14/01/2026 1 min read

Հունվարի 14-ին՝ ժամը 09:50-ի սահմաններում, հայտնաբերվել է ՊՆ N զորամասի զինծառայող Վահան Խաչատուրի Պետրոսյանի դին՝ հրազենային վնասվածքով։

Հայտնում են ՀՀ ՊՆ-ից։

Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն:

