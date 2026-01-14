Զինծառայողի՝ հրազենային վնասվածքով, դին է հայտնաբերվել

Հունվարի 14-ին՝ ժամը 09:50-ի սահմաններում, հայտնաբերվել է ՊՆ N զորամասի զինծառայող Վահան Խաչատուրի Պետրոսյանի դին՝ հրազենային վնասվածքով։
Հայտնում են ՀՀ ՊՆ-ից։
Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն:
Հունվարի 14-ին՝ ժամը 09:50-ի սահմաններում, հայտնաբերվել է ՊՆ N զորամասի զինծառայող Վահան Խաչատուրի Պետրոսյանի դին՝ հրազենային վնասվածքով։
Հայտնում են ՀՀ ՊՆ-ից։
Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն:
Բաց մի թողեք
Իրանի դեսպանը սադրում է ու սպառնում Հայաստանին
Շատ իրանցիներ փախչում են դեպի Հայաստան, զոհերի թիվն անցնում է 2 հազարը
ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը մեղադրում է Հայաստանին, ինչ է ակնկալում