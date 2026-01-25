26/01/2026

Զինված միջադեպ Գորիսում. նռնակի պայթյունի հետևանքով սպանվել են Առուշանյանի վարորդն ու ևս մեկ երիտասարդ

25/01/2026

Գորիսում զինամթերքի գործադրմամբ զինված միջադեպ է տեղի ունեցել:

Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ, ըստ նախնական տեղեկությունների, նռնակի պայթյունի հետևանքով կա 2 զոհ, 1 վիրավոր:

ՆԳՆ քրեական ոստիկանության ծառայողները ձեռնարկում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ:

Լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն՝ սպանվել է Գորիսի համայնքապետ Առուշ Առուշանյանի վարորդը և ևս մեկ երիտասարդ:

Գորիսում վեճի ժամանակ, ըստ ԶԼՄ-ին հասած տեղեկությունների, նռնակ է պայթել, որի հետևանքով սպանվել է Առուշ Առուշանյանի վարորդը, երկար ժամանակ Հայաստանում չբնակված նրա հեռավոր բարեկամը, ում հետ էլ եղել է վեճը: Արցախից դուրս եկած մի երիտասարդ էլ վիրավորվել է, այժմ նրան վիրահատում են: Լրատվամիջոցների տեղեկություններով, ողբերգական միջադեպը կենցաղային պատճառ ունի, Առուշանյանն այս թեմայի հետ կապ չունի:

Մեր աղբյուրները հայտնում են, որ հողային վեճի պատճառով այսօր սպանվել է Առուշ Առուշանյանի վարորդը, նա եղել է ընկերոջ հետ, որի ազգականը հողային վեճի պատճառով նռնակ է պայթեցրել եւ երկու երիտասարդներն էլ մահացել են:

Երկու եղբայրների միջև վեճ է առաջացել պապական տան հարցի շուրջ։ Առուշ Առուշանյանի վարորդը հանգիստ, համեստ ու հավասարակշռված երիտասարդ էր, իսկ հորեղբոր որդին՝ հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձ, որը որոշել է պայթեցնել տունը։ Արդյունքում, ցավոք, մահացել են երկուսը։
Նրանց հետ եղած ևս մեկ տղա վիրավորվել է և այս պահին վիահատվում է:
Միջադեպի պահին Գորիս համայնքի ղեկավարը գտնվել է սպորտզալում․ վերջինս գրեթե ամեն օր մարզասրահ է հաճախում և այդ պահին տեղի ունեցածից տեղեկացված չի եղել։ Այդ ժամանակ ես էլ նրան ուղարկել էի իմ այսօրվա հրապարակման նյութը՝ հաստատման համար, ինչին նա պատասխանել էր, որ զալում է և մի փոքր ուշ կնայի: Այս մասին գրել է Արմինե Սիմոնյանն իր ֆեյսբուքյան էջում։

