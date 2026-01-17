17/01/2026

Էապես նվազել է հեռախոսազանգերի հաճախականությունը

17/01/2026

Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը հայտնել է, որ Ռուբեն Վարդանյանի գործի շրջանակում նկատվում են գործընթացի ձգձգման որոշակի միտումներ։

Նրա խոսքով՝ դժվար է հստակ ասել, թե ինչ հանգամանքներով է պայմանավորված հետաձգումը, սակայն նման միտումը ակնհայտ է։ Սահակյանը նաև ընդգծել է, որ վերջին շրջանում ավելացել է Վարդանյանի մեկուսացվածությունը արտաքին աշխարհից։

Նրա փոխանցմամբ՝ ընտանիքի անդամները տեղեկացրել են, որ էապես նվազել է հեռախոսազանգերի հաճախականությունը, ինչը լրացուցիչ մտահոգություն է առաջացնում։

