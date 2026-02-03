03/02/2026

Էպշտեյնն է Դոնալդ Թրամփին ծանոթացրել Մելանյայի հետ` գիշերային ակումբում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/02/2026 1 min read

Անչափահասների սեռական շահագործման համար դատապարտված հանգուցյալ բանկիր Ջեֆֆրի Էպշտեյնի գործով գաղտնազերծված ֆայլերը բացահայտել են, որ ֆինանսիստն է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ծանոթացրել վերջինիս կնոջ՝ Մելանիայի հետ։

Փաստաթուղթը հրապարակվել էր ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության կողմից։

Ֆայլերը ներառում են Ջեֆֆրի Էպշտեյնի նախկին օգնականի վկայությունը, որի ինքնությունը չի բացահայտվել։ Նա այն տվել է Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին 2019 թվականի հուլիսի 12-ին՝ Էպշտեյնի ձերբակալությունից մեկ շաբաթ անց։ Նա ասել է, որ մոդել է եղել, նախքան Էպստեյնի նրա համար աշխատելու առաջարկը ընդունելը։ Նրանց համագործակցությունը տևել է 2005-ից 2006 թվականները։

«Էպշտեյնն է Մելանյա Թրամփին ծանոթացրել Դոնալդ Թրամփի հետ», – նշել է նա իր վկայության մեջ։

Անցյալ տարի Առաջին տիկինը սպառնացել էր դատի տալ Թրամփի վաղեմի կենսագիր Մայքլ Վոլֆին՝ պահանջելով 1 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում, այն բանից հետո, երբ նա «The Daily Beast» փոդքասթի մի դրվագում հայտարարել էր, որ Մելանյա Թրամփը «շատ է ներգրավված եղել» Էպշտեյնի սոցիալական շրջապատում։

2005 թվականին՝ հարսանիքից անմիջապես հետո, CNN-ի Լարի Քինգի հետ հարցազրույցում Մելանյա Թրամփը պատմել էր, որ իր ապագա ամուսնուն հանդիպել է գիշերային ակումբում 1998 թվականին, և որ նրանց միջև «քիմիա» է առաջացել այդ ժամանակ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփի երեք խորհրդականներն ասել են, որ ռազմական գործողությունը Իրանի դեմ հիմա սխալ կլինի

03/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես Ջեֆֆրի Էպշտեյնի հետ ընկեր չեմ եղել․ Դոնալդ Թրամփը սեքս սկանդալի մեջ է, ստում է․ Լուսանկար

03/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեխիայի համար Գերմանիան համեմատաբար կարևոր գործընկեր է

03/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Պեպո 90»․ ժամանակավոր ցուցադրություն Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում. Լուսանկարներ

03/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Շնչում եմ, ուրեմն հոսում է» կամ՝ «Անհասկանալի այո»․ Նվիրում՝ Ջեյմս Ջոյսին․ Ինտիմ էսսե

03/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փետրվարի 4-ի աստղագուշակ․ Նման մարդկանց հետ շփումը այսօր շատ վտանգավոր է ձեր հեղինակության համար

03/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր ցանկանում են զբաղվել նաև կրիպտոակտիվներով, պարտավոր են ստանալ առանձին լիցենզիա

03/02/2026 infomitk@gmail.com