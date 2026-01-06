Էս գլխարկով Անգլիայի էլիտայի կանայք գնում են ձիարշավարան. Շպռոտ

Էս գլխարկով Անգլիայի էլիտայի կանայք գնում են ձիարշավարան, սևամորթ բողոքական տոտաները ԱՄՆ ում շլյապա են հագնում թաղմանը։
Մենք՝ Հայ կանայք 1700 տարի գլխաշորով ենք գնում Պատարագի։
Քրիստոնյա կնոջ, հայ կնոջ կամ ընդհանրապես կնոջ կերպարի մասին խոսելիս աչքի առաջ առաջին հերթին հայտնվում է Տիրամոր կերպարը։ Նրա կյանքը դարեր շարունակ ողջ մարդկության համար եղել է ներշնչանքի աղբյուր: Սուրբ կույսի կյանքը լավագույն օրինակն է բոլոր կանանց համար` լինելու հեզ, համբերատար, ուժեղ, խոնարհ և առաքինի:
Շպռոտի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Հունվարի 7-ի աստղագուշակ․ Դուք լի կլինեք ուժով և էներգիայով, և չեք անհանգստանա հոգնածության կամ հիվանդության մասին
Հայրենադավը գցել է տիրադավներին․ Տգետները գոնե պատմություն իմանային․ Տեր Միքայել արք
Շատ է ներվել, բայց սա արդեն վերջն է … Հրաժարվում եմ պիղծ Արամ Ալճանյանի բարեկամությունից․ Լուսանկարներ