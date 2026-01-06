06/01/2026

Էս գլխարկով Անգլիայի էլիտայի կանայք գնում են ձիարշավարան. Շպռոտ

infomitk@gmail.com 06/01/2026 1 min read

Էս գլխարկով Անգլիայի էլիտայի կանայք գնում են ձիարշավարան, սևամորթ բողոքական տոտաները ԱՄՆ ում շլյապա են հագնում թաղմանը։

Մենք՝ Հայ կանայք 1700 տարի գլխաշորով ենք գնում Պատարագի։

Քրիստոնյա կնոջ, հայ կնոջ կամ ընդհանրապես կնոջ կերպարի մասին խոսելիս աչքի առաջ առաջին հերթին հայտնվում է Տիրամոր կերպարը։ Նրա կյանքը դարեր շարունակ ողջ մարդկության համար եղել է ներշնչանքի աղբյուր: Սուրբ կույսի կյանքը լավագույն օրինակն է բոլոր կանանց համար` լինելու հեզ, համբերատար, ուժեղ, խոնարհ և առաքինի:

Շպռոտի ֆեյսբուքյան էջից

Էս գլխարկով անգլիացի էլիտայի կանայք գնում են ձիարշավարան, սևամորթ կանայք`թաղում

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 7-ի աստղագուշակ․ Դուք լի կլինեք ուժով և էներգիայով, և չեք անհանգստանա հոգնածության կամ հիվանդության մասին

06/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայրենադավը գցել է տիրադավներին․ Տգետները գոնե պատմություն իմանային․ Տեր Միքայել արք

06/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շատ է ներվել, բայց սա արդեն վերջն է … Հրաժարվում եմ պիղծ Արամ Ալճանյանի բարեկամությունից․ Լուսանկարներ

06/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 7-ի աստղագուշակ․ Դուք լի կլինեք ուժով և էներգիայով, և չեք անհանգստանա հոգնածության կամ հիվանդության մասին

06/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կամավորների կոալիցիան» պատրաստ է աջակցել Ուկրաինային Ռուսաստանի նոր հարձակման դեպքում. հայտարարության նախագիծ

06/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլի բանակը նաև խոցելիություններ ունի

06/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես են տարբեր մարզերից մեքենաներով ուղտերթին բերված «հավատացյալները» նույն մեքենաներով հեռանում. Լուսանկարներ

06/01/2026 infomitk@gmail.com