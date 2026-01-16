Էրզրումի երբեմնի հայկական Սանասարյան վարժարանի շենքը կքանդվի. Լուսանկար

Թուրքիայի Էրզրում նահանգի նախկին նախահանգապետ Մուստաֆա Չիֆթչին հայտարարել էր, որ Էրզրումի կոնգրեսի շենքը կքանդվի։
Միջանկյալ նշենք,որ Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում այդ շենքում գործել է հայկական Սանասարյան վարժարանը, որը հիմնադրվել է 19-րդ դարում Մկրտիչ Սանասարյանի միջոցներով և Կարապետ Եզյանի ջանքերով։
Այս մասին գրում է Ermenihaber.am-ը:
2026-ի հունվարի 6-ին Էրզրումի տեխնիկական համալսարանը զեկույց էր հրապարակել, որտեղ նշվել էր, որ այդ շենքը կիսավեր է ու փակ է այցելուների համար։ Էրզրումի տեղական լրատվամիջոցներից մեկը՝ «Pusula»-ն այդ հարցի շուրջ զրուցել է Էրզրումի նախկին նահանգապետի հետ։
Նա նշել է, որ Օսմանյան շրջանի կառույցները, ընդհանուր առմամբ, ամուր են և դրա հետ մեկտեղ հիշատակել է, որ Էրզրումի կոնգրեսի շենքը հայերի կողմից օգտագործվել է որպես դպրոց։ Նրա կարծիքով՝ հայկական կառույցները նույնպես պետք է ուսումնասիրվեն։
«Եթե այն քանդվի, ապա կվերականգնվի իր սկզբնական տեսքին համապատասխան»,- հայտնել է նախկին նահանգապետը։
Շենքի հնարավոր քանդմանն է անդրադարձել Թուրքիայի «Ազգայնական շարժում կուսակցության» (ԱՇԿ-MHP) Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Քամիլ Այդընը։
«Էրզրումի Կոնգրեսի շենքի քանդումն անընդունելի է։ Այն եղել է Ազգային պայքարի սկզբնական շտաբը և այնտեղ պատրաստվել էր Թուրքիայի Հանրապետության ճանապարհային քարտեզը»,- շեշտել է պատգամավորը։
Նշենք, որ 1919-ին այդ շենքում տեղի է ունեցել քեմալականների համաժողովը, որը փաստացի հիմք է դրել մերօրյա Թուրքիային։
Ըստ նրա՝ նույնիսկ եթե այն կառուցվածքային առումով անկայուն է, քանդման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Քանի որ գոյություն ունեցող շենքը պատմական հուշարձան է, նույնիսկ մեկ քար չի կարող քանդվել։
«Ազգայնական շարժում կուսակցության» Էրզրումի նահանգային վարչությունը ևս հայտարարություն է տարածել՝ նշել, որ քանդման փոխարեն կարելի է կիրառել ամրաշինական ժամանակակից մեթոդներ։
Բաց մի թողեք
Սամվել Ալեքսանյանի ընկերությունն ու Ժաննա Անդրեասյանը հուշագիր են ստորագրել․ Լուսանկար
Հաստատվել են 2026 թվականի միասնական քննությունների առաջին փուլի օրերը
«Ակադեմիական քաղաքի» գլխավոր հատակագծի փաթեթը ներկայացվել է հաստատման. ԿԳՄՍ նախարար