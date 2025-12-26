Էքսկլյուզիվ․ 2025 թվականի լավագույնները. Եվրոպական խորհրդարանի հինգ կարևորագույն պահերը

Նոր դաշինքներ, Եվրահանձնաժողովի ղեկավարին տապալելու բազմակի փորձեր և կոռուպցիայի վերաբերյալ ևս մեկ հետաքննություն նշանավորեցին Եվրախորհրդարանի տարին:
Ահա 2025 թվականի կարևորագույն պահերը, որոնք ընտրվել են մեր կողմից:
Տարվա ավարտին մոտենալուն զուգընթաց, Euronews-ը ուսումնասիրում է այն հիմնական պահերը, որոնք ձևավորել են Եվրախորհրդարանի քաղաքականությունն ու քաղաքականությունը 2025 թվականին:
Այս խորհրդարանական տարին ձևավորվել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին տապալելու բազմակի, անհաջող փորձերով:
Այնուհետև ի հայտ եկավ պահպանողականների և ծայրահեղ աջերի միջև ձևավորվող, թեև ոչ պաշտոնական, դաշինք, որը կարող է հիմք հանդիսանալ նոր աջերի համար՝ 2027 թվականին Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Իսպանիայում կայանալիք ընդհանուր ընտրությունների նախաշեմին:
Դա նաև այն տարին էր, երբ խորհրդարանը ընդունեց միգրացիայի հարցում շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում, կրկնապատկեց բյուրոկրատիայի և կարգավորման պարզեցումը՝ օգնելու համար հիվանդ եվրոպական արդյունաբերությանը, և ավելի հեռացավ այժմ ուսումնասիրության տակ գտնվող «Կանաչ գործարքից»:
1. Խորհրդարանի շուրջ նոր կոռուպցիոն սկանդալ է սպասվում
Մարտին Եվրախորհրդարանը ցնցվեց խոշոր կոռուպցիոն հետաքննությամբ:
Բելգիացի դատախազները հետաքննել են Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և օգնականների, ինչպես նաև չինական Huawei տեխնոլոգիական ընկերության միջև կոռուպցիայի ենթադրյալ դեպքը։
Ըստ մեղադրանքների՝ Եվրախորհրդարանի անդամների վրա ազդելու համար օգտագործվել են վճարումներ, չափազանց մեծ նվերներ, ինչպիսիք են սնունդը և ճանապարհորդության ծախսերը, ինչպես նաև ֆուտբոլային խաղերի կանոնավոր հրավերներ, որոնք Բելգիայի իշխանությունները համարում են կոռուպցիայի վկայություն։
Այս բոլոր խթանները, ենթադրաբար, նախատեսված էին չինական ընկերությանը հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ բարենպաստ քաղաքական դիրքորոշում ապահովելու համար։
Ութ անձանց մեղադրանք է առաջադրվել կոռուպցիայի, փողերի լվացման և հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու համար։
Դատախազները նաև խնդրել են վերացնել անձեռնմխելիությունը չորս Եվրախորհրդարանի պատգամավորների՝ իտալացի Սալվատորե Դե Մեոյի և Ֆուլվիո Մարտուսիելոյի (ԵԺԿ), մալթացի Եվրախորհրդարանի անդամ Դանիել Ատարդի (Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցություն) և բուլղարացի պատգամավոր Նիկոլա Մինչևի (Renew Europe) միջև։
Նրանք հերքել են մեղադրանքները։
Խորհրդարանի քաղաքացիական ազատությունների, արդարադատության և ներքին գործերի հանձնաժողովը դեռևս քննարկում է չորս դեպքերը, իսկ անձեռնմխելիությունը վերացնելու կամ պահպանելու որոշումը նախատեսված է 2026 թվականի առաջին ամիսներին։
Մինչդեռ, Եվրախորհրդարանը արգելել է Huawei-ի լոբբիստներին մուտք գործել Բրյուսելում, Ստրասբուրգում և Լյուքսեմբուրգում գտնվող իր շենքեր։
2. Ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովը գոյատևեց անվստահության քվեների դեմ
Եվրախորհրդարանի անդամները երեք անգամ փորձեցին տապալել Եվրահանձնաժողովը՝ գրեթե անընդմեջ անվստահության քվեների քվեարկություն անցկացնելով պալատի համար աննախադեպ հաջորդականությամբ։
Հաստատվելու համար անվստահության ցանկացած առաջարկ պահանջում է Խորհրդարանում տրված ձայների առնվազն երկու երրորդը, որը ներկայացնում է բոլոր անդամների մեծամասնությունը։ Շեմը բարձր է, և անցկացված երեք քվեարկություններից ոչ մեկը չմոտեցավ Հանձնաժողովին հրաժարական տալուն։
Բայց կարևորը ժեստն էր։ Սա անհնազանդ խորհրդարան է, նույնիսկ նրա պահպանողական շարքերի շրջանում։
Հուլիսին անցկացված առաջին քվեարկությունը նախաձեռնել էին Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների (ECR) որոշ անդամներ՝ մարտահրավեր նետելով Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին։
Անվստահության քվեի դեմ քվեարկած և, հետևաբար, Եվրոպական հանձնաժողովին պաշտպանած 360 Եվրախորհրդարանի պատգամավորները 2024 թվականի նոյեմբերին հանձնաժողովին հաստատած 370-ից պակաս էին։
«Սոցիալիստական և դեմոկրատական» և «Renew Europe» խմբերի մի քանի պատգամավորներ, որոնք երկուսն էլ կենտրոնամետ մեծամասնության մաս են կազմում, որոշեցին չմասնակցել քվեարկությանը. դա ֆոն դեր Լեյենի քաղաքականության նկատմամբ իրենց դժգոհությունը արտահայտելու միջոց էր՝ առանց ծայրահեղ աջակողմյանների կողմից ներկայացված առաջարկին աջակցելու։
Հաջորդ երկու քվեարկություններում, որոնք տեղի ունեցան հոկտեմբերին և ներկայացվեցին համապատասխանաբար «Եվրոպայի հայրենասերներ» (PfE) խմբերի կողմից, ավելի զգալի մեծամասնությունը պաշտպանեց Հանձնաժողովը, և արդյունքում ամրապնդվեց ֆոն դեր Լեյենի դիրքերը։
Խորհրդարանը ցույց տվեց իր ատամները, և ֆոն դեր Լեյենին հաջողվեց ապացուցել, որ Հանձնաժողովի ղեկավարությանը այլընտրանք չկա։
3. Մագյարը և Սալիսը հաղթեցին Հունգարիայի դատական համակարգի դեմ
Հունգարիայի ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցության առաջնորդ Պետեր Մագյարը, հունգարացի սոցիալիստ օրենսդիր Կլարա Դոբրևը և իտալացի ակտիվիստ և ձախակողմյան Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Իլարիա Սալիսը Հունգարիայի դատական համակարգի կողմից հետախուզվում էին տարբեր մեղադրանքներով, սակայն նրանք շարունակում էին պաշտպանված լինել ԵՄ խորհրդարանական անձեռնմխելիությամբ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հունգարացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորները փորձում էին ներքին քաղաքականությունը Բուդապեշտից տեղափոխել Բրյուսելի մեծ բեմ։
Մագյարը բախվել է խորհրդարանական անձեռնմխելիությունը վերացնելու երեք խնդրանքի՝ երկուսը՝ զրպարտության համար, իսկ մեկը՝ այն մեղադրանքի համար, որ նա տղամարդու հեռախոսը նետել է Դանուբ գետը՝ Բուդապեշտի գիշերային ակումբում իրեն նկարահանող տղամարդու հետ վիճաբանությունից հետո։
Նա մեղադրանքները համարեց «քաղաքական հարց», հաշվի առնելով Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի ընդդիմության առաջնորդի իր դերը և նախկին սիրային կապը Հուդիթ Վարգայի հետ, ով Օրբանի օրոք արդարադատության նախարար էր։
Նա մեղադրանքները համարեց «քաղաքական խնդիր», հաշվի առնելով իր դերը որպես Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի ընդդիմության առաջնորդ և նրա նախկին սիրային հարաբերությունները Հուդիթ Վարգայի հետ, որը Օրբանի օրոք արդարադատության նախարար էր, որը չավարտվեց բարեկամական պայմաններով։
Եվրախորհրդարանի անդամ Դոբրևը նույնպես մեղադրվեց զրպարտության մեջ, այն բանից հետո, երբ նա պնդեց, որ տեղական պաշտոնյան ներգրավված է մանկապղծության սկանդալում, որը հանգեցրեց Հունգարիայի նախագահ Կատալին Նովակի և Մադյարի նախկին զուգընկերոջ՝ Վարգայի անկմանը։ Նա պահպանեց իր խորհրդարանական անձեռնմխելիությունը։
Առանձին, իտալացի Եվրախորհրդարանի անդամ Իլարիա Սալիսը ձերբակալվեց 2023 թվականի փետրվարին Բուդապեշտում տեղի ունեցած ծեծկռտուքից հետո, որի ժամանակ նա մեղադրվեց այսպես կոչված Պատվո օրվա՝ Եվրոպայում նեոնացիստական հավաքույթի ժամանակ ծայրահեղ աջ զինյալներ նկարագրված երկու տղամարդկանց վրա հարձակվելու և ծեծելու մեջ։
Խնդիրը լարվածության կետ դարձավ Բուդապեշտի և Հռոմի միջև, որոնք բաժանված էին Սալիսի և Մելոնիի կառավարության միջև բախվող քաղաքական հայացքների և արտերկրում Իտալիայի քաղաքացուն պաշտպանելու պարտականության միջև։ Նրա խորհրդարանական անձեռնմխելիությունը նույնպես պահպանվեց։
Հոկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած լարված քվեարկության ժամանակ խորհրդարանը մերժեց բոլոր խնդրանքները։
Սալիսի գործը հասավ իր ավարտին. գաղտնի քվեարկության ժամանակ 306 Եվրախորհրդարանի անդամ քվեարկեց «կողմ» և 305 «դեմ», ինչը բացահայտեց խորհրդարանի ներսում խորը տարաձայնություններ։
Սալիսը հետագայում դա անվանեց Եվրոպայում ֆաշիզմի դեմ հաղթանակ։
4. ԵԺԿ-ի «վտանգավոր կապը» ծայրահեղ աջերի հետ
Այս տարին նշանավորվեց նաև Եվրախորհրդարանում պահպանողականների, սոցիալիստների և լիբերալների միջև ավանդական մեծամասնությանը այլընտրանքի ի հայտ գալով, որոնցից յուրաքանչյուրը հաճախ ներկայացվում է որպես Եվրոպայի կողմնակից և օրենքի գերակայության կողմնակից։
Հատուկ դեպքերում ԵԺԿ-ն հրաժարվեց իր ավանդական դաշնակիցներից՝ օրենսդրությունը առաջ մղելու համար՝ աջակողմյան Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական միության (ECR) և ծայրահեղ աջակողմյան «PfE» և «Սուվերեն ազգերի Եվրոպայի» (ESN) ձայներով։
Ոչ պաշտոնական դաշինքը օգուտ բերեց ԵԺԿ-ին միգրացիայի և շրջակա միջավայրի հարցերի վերաբերյալ քվեարկություններում։
Մի օրինակ էր Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից առաջարկված «Omnibus I» վերնագրով օրենսդրական փաթեթը՝ եվրոպական բիզնեսին աջակցելու համար։
Փաթեթը մեղմացրեց ԵՄ-ի պատշաճ ուսումնասիրության մասին օրենքը, որը պահանջում էր ընկերություններից գնահատել իրենց մատակարարման շղթաները՝ հնարավոր բնապահպանական և աշխատանքային խախտումների համար։
Կայունության մասին հաշվետվությունների և պատշաճ ուսումնասիրության պարտավորությունների վերաբերյալ նոր կանոնները, որոնք ավելի մեղմ էին, քան սկզբնական օրենքը, սկզբում համաձայնեցվել էին կենտրոնամետ մեծամասնության քաղաքական խմբերի կողմից։ Սակայն, Սոցիալ-դեմոկրատների և «Renew»-ի որոշ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ քվեարկեցին դրանք մերժելու օգտին։
Հետևաբար, հոկտեմբերի 22-ին Ստրասբուրգում օրենսդիրները չեղյալ հայտարարեցին խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովի կողմից հոկտեմբերի 13-ին ընդունված որոշումը, և պարզեցման փաթեթը մերժվեց 318 դեմ, 309 կողմ և 34 ձեռնպահ ձայներով։
Երեք շաբաթ անց ԵԺԿ-ն կարողացավ ընդունել օրինագիծը՝ Եվրոպական խորհրդարանի, Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրոպական խորհրդարանի անդամների ձայներով, այլ ոչ թե բանակցել փոխզիջումային տարբերակի շուրջ իր ավանդական դաշնակիցների հետ։
Փաթեթը զգալիորեն փոխեց «Պատշաճ ուսումնասիրության մասին» օրենքի սկզբնական դրույթները, որոնք այժմ կկիրառվեին միայն 5000-ից ավելի աշխատակից ունեցող և 1.5 միլիարդ եվրոյից ավելի տարեկան զուտ շրջանառություն ունեցող ընկերությունների համար (1000 աշխատակցի և 450 միլիոն եվրոյի տարեկան շրջանառության փոխարեն, ինչպես սկզբնապես խմբագրվել էր):
Խորհրդարանի ընդունած տարբերակը նաև չեղարկեց մինչև 5% տուգանքները չկատարման համար՝ ներմուծելով ավելի անորոշ բանաձև՝ պատժամիջոցների «համապատասխան մակարդակների» վերաբերյալ, որոնք պետք է որոշեն անդամ պետությունները:
5. Ավելի կոշտ դիրքորոշում անօրինական միգրացիայի նկատմամբ
Դեկտեմբերին խորհրդարանում տեղի ունեցավ շտապողականություն միգրացիայի հետ կապված հիմնական փաստաթղթերը հաստատելու հարցում, ինչը վիճահարույց հարց էր:
Ստրասբուրգում կայացած վերջին լիագումար նիստում խորհրդարանը հաստատեց «անվտանգ երրորդ երկրի» հայեցակարգի փոփոխությունը, որը կընդլայնի այն հանգամանքների շրջանակը, որոնց դեպքում ապաստանի դիմումները կարող են մերժվել՝ թույլ տալով ԵՄ երկրներին ապաստան խնդրողներին արտաքսել երրորդ երկրներ, նույնիսկ եթե նրանք կապ ունեն դրա հետ:
Մյուս ընդունված օրենսդրական օրինագիծը ԵՄ-ում ապաստանի նպատակով «անվտանգ ծագման երկրների» նոր ցանկն էր, որն այժմ ներառում է Բանգլադեշը, Կոլումբիան, Եգիպտոսը, Հնդկաստանը, Կոսովոն, Մարոկկոն և Թունիսը, ինչպես նաև ԵՄ-ի բոլոր թեկնածու երկրները, բացառությամբ Ուկրաինայի: ԵՄ-ում ապաստանի համար դիմել ցանկացող երկրներից ապաստանի դիմորդների ընտրությունը ազգության հիման վրա կգնահատվի արագացված ընթացակարգերով։
Միգրացիայի հարցում Խորհրդարանի և Խորհրդի դիրքորոշումները համընկնում են, ինչը վկայում է Եվրոպայում անօրինական միգրացիայի հարցում ավելի կոշտ դիրքորոշման մասին։
Բաց մի թողեք
«Եվրոպան պայքարի մեջ է», – պնդեց նա՝ «կայսերական նկրտումների և կայսերական պատերազմների» «անողոք» աշխարհում
Սուրբ Ծնունդը դառնում է Եվրոպայի մշակութային պատերազմների նոր ճակատագիծ
Եվրոպական առաջնորդները համերաշխություն են հայտնում Դանիային՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի վերջին սպառնալիքից հետո