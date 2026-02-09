Մինչ Եվրոպան փորձում է լուծել Էպշտեյնի խնդիրը, այն ընդգծում է ԱՄՆ-ում հաշվետվողականության համեմատական ​​​​բացակայությունը

Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում գլուխները պտտվում են Ջեֆրի Էպշտեյնի բացահայտումների շուրջ։
Նորվեգիայում մեկ ականավոր դիվանագետ արդեն կասեցվել է, և ոստիկանական հետաքննություն է սկսվել նախկին վարչապետի նկատմամբ։ Մեծ Բրիտանիայում ԱՄՆ-ում նախկին դեսպանը ազատվել է աշխատանքից։ Երեքշաբթի օրը նա հրաժարական տվեց Լորդերի պալատից։ Ոստիկանությունը վերանայում է այն հաղորդագրությունները, որոնց համաձայն նա Էպշտեյնի հետ կիսվել է շուկայական զգայուն տեղեկություններով։
Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորը, որը նախկինում հայտնի էր որպես արքայազն Էնդրյու, զրկվել է իր թագավորական տիտղոսներից և բնակության վայրից։ Նրա նախկին կնոջ՝ Յորքի նախկին դքսուհի Սառա Ֆերգյուսոնի կողմից հիմնադրված բարեգործական կազմակերպությունը անորոշ ժամանակով կփակվի էլեկտրոնային նամակների հրապարակումից հետո, որտեղ նա Էպշտեյնին անվանել է «լեգենդ» և «եղբայր, որին միշտ երազել եմ»։
Սակայն, քանի որ Եվրոպայի քաղաքական դասը քայլեր է ձեռնարկում մաքրելու իր խառնաշփոթը և լուծելու դատապարտված սեռական հանցագործի հետ կապերի հետ կապված իր ամոթը, այն ակամա ընդգծում է մեկ այլ բան՝ ԱՄՆ-ում հաշվետվողականության համեմատական բացակայությունը։
Ոչ մի ականավոր քաղաքական գործիչ չի անկում ապրել։ Հետևանքները սահմանափակ են եղել։ Սայլակները շրջանառվել են ամենաակնառու քաղաքական գործիչների շուրջ, որոնց անունները հայտնվել են իրավական փաստաթղթերի կույտերում։
Մեծ Բրիտանիայում ԱՄՆ-ում նախկին դեսպան Պիտեր Մանդելսոնը, ով ասել է, որ սխալվել է՝ հավատալով Էպշտեյնին դատապարտվելուց հետո և շարունակելով նրա հետ իր կապը դրանից հետո, դարձել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի վզի շուրջ աղացաքար։ Չնայած Սթարմերը երբեք իրականում չի հանդիպել Էպշտեյնին, ոմանք պահանջում են նրա հրաժարականը՝ Մանդելսոնի նշանակման պատճառով։ Վարչապետը հինգշաբթի օրը հրապարակավ ներողություն խնդրեց Էպշտեյնի զոհերից։
«Ես ցավում եմ», – ասաց Սթարմերը։ «Կներեք ձեզ հետ կատարվածի համար, ցավում եմ, որ այդքան շատ իշխանություն ունեցող մարդիկ հիասթափեցրին ձեզ, ցավում եմ, որ հավատացիք Մանդելսոնի ստերին և նշանակեցիք նրան, և ցավում եմ, որ նույնիսկ հիմա դուք ստիպված եք կրկին հրապարակայնորեն դիտել այս պատմության բացահայտումը»։
ԱՄՆ-ում այլ պատմություն է։ Դոնալդ Թրամփի Հանրապետական կուսակցությունը մեծ մասամբ խուսափել է իր հայացքներից կամ միավորվել է նախագահի պաշտպանության շուրջ՝ չնայած Էպշտեյնի հետ նրա փաստաթղթավորված կապերին և նախագահի դեմ անցյալ շաբաթ հայտնված չհաստատված լրացուցիչ մեղադրանքներին։
Թրամփը հերքել է Էպշտեյնի մեղադրանքների հետ կապված իր մեղքը, և ոչ մի ապացույց չի վկայում, որ նա մասնակցել է Էպշտեյնի մարդկանց ապօրինի շրջանառության գործողությանը: Նախագահը նաև պնդել է, որ ինքն ու Էպշտեյնը վիճաբանել են տարիներ առաջ։
Առևտրի նախարար Հովարդ Լաթնիկը մնում է անվնաս իր կաբինետի պաշտոնում։ Լաթնիկը անցյալ տարի փոդքասթի ժամանակ ասել է, որ 2005 թվականին այնքան է զզվել իր հարևան Էպշտեյնից, որ երդվել է այլևս երբեք նույն սենյակում չլինել նրա հետ։
Սակայն, երբ Արդարադատության նախարարությունը անցյալ ուրբաթ հրապարակեց հանգուցյալ ամերիկացի ֆինանսիստի հետ կապված ավելի քան երեք միլիոն էջ նյութեր, էլեկտրոնային նամակներ հայտնվեցին, որոնք ենթադրում էին ավելի մտերիմ հարաբերություններ, և որ Լաթնիկը իրականում տեսել էր Էպշտեյնին մի քանի տարի անց Էպշտեյնի Կարիբյան կղզի կատարած ուղևորության ժամանակ։
Մամուլի խոսնակը նշել է, որ առևտրի նախարարը «սահմանափակ շփումներ է ունեցել պարոն Էպշտեյնի հետ նրա կնոջ ներկայությամբ և երբեք չի մեղադրվել մեղքի մեջ»։ Մինչ այժմ չկան նշաններ, որ դա ազդել է նրա դիրքի վրա Թրամփի կաբինետում։
Նմանապես, Goldman Sachs-ը և դրա գործադիր տնօրեն Դեյվիդ Սողոմոնը ուս ուսի կանգնած են եղել ընկերության գլխավոր խորհրդական Քեթրին Ռումմլերի հետ, քանի որ նա ամիսներ շարունակ բախվել է դաժան վերնագրերի Էպշտեյնի հետ իր կապերի հետ, որոնց թվում են 9,400 դոլար արժողությամբ Hermes պայուսակի և Վաշինգտոնի Four Seasons հյուրանոցում սպա-բուժման նվերները: Սողոմոնը մի քանի շաբաթ առաջ Wall Street Journal-ին ասել է, որ Բարաք Օբամայի Սպիտակ տան նախկին խորհրդական Ռումմլերը «լայնորեն հարգված և հիացմունքի է արժանանում ընկերությունում»:
Ռումմլերն ասել է, որ զղջում է «նրան երբևէ ճանաչելու համար, և ես մեծ համակրանք ունեմ Էպշտեյնի հանցագործությունների զոհերի նկատմամբ»:
Նույնիսկ դոկտոր Պիտեր Ատտիան՝ հեղինակը և ազդեցիկ երկարակեցության հետազոտողը, որը CBS News-ի աշխատակից է, շարունակում է աշխատել, չնայած Էպշտեյնի հետ բազմաթիվ էլեկտրոնային նամակներում իր հայտնվելուն, որտեղ նրանք քննարկել են կանանց սեռական օրգանները և այն, թե ինչպես է Էպշտեյնի կյանքը «այդքան կատաղի»:
X-ում հրապարակված էլեկտրոնային նամակում Ատտիան ներողություն է խնդրել և ասել, որ ինքը որևէ հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավված չի եղել, Էպշտեյնի հետ իր շփումները որևէ կապ չունեն նրա կողմից որևէ մեկի նկատմամբ սեռական բռնության կամ շահագործման հետ, և որ ինքը երբեք չի եղել իր ինքնաթիռում կամ կղզում, և երբեք ներկա չի եղել որևէ սեքս-երեկույթի։
Ոմանք համեմատաբար սահմանափակ հետևանքները՝ հանրային ասպարեզում, որտեղ անհավատարմությունը կամ նույնիսկ մարիխուանա ծխելը մի ժամանակ բավարար էին կարիերան խորտակելու համար, համարում են Թրամփի դարաշրջանի նվազած չափանիշների արտացոլում, երբ նախագահի սեփական անզգուշությունները և ծայրահեղ բևեռացումը հանգեցրել են սկանդալի հոտի նկատմամբ ավելի մեծ հանդուրժողականության: Նրանք մատնանշում են Ֆլորիդայից նախկին կոնգրեսական Մեթ Գեթցի և պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթի կաբինետի նշանակումները, որոնցից երկուսն էլ անցյալում անհավանական կլինեին, հաշվի առնելով սեռական հանցագործությունների մեջ նրանց ներգրավվածության մասին մեղադրանքները, որոնք երկուսն էլ հերքել են։
«Դա որոշ չափով կապված է լճակի այս կողմում տիրող ընդհանուր քաոսի հետ, որտեղ Փենսիլվանիա պողոտա 1600 հասցեից սկանդալների անվերջ հոսք է, և Թրամփը մարտահրավեր է նետել որևէ ամոթ չընդունելու և չզգալու մերժմանը», – ասել է Չեխիայում ԱՄՆ նախկին դեսպան Նորմ Այզենը, որն այժմ Թրամփի գլխավոր քննադատն է և «Ժողովրդավարության պաշտպանների գործողություն» երկկուսակցական խմբի հիմնադիրը, որը հետևում է վարչակազմի «ավտորիտար» վարքագծին: «Նրանք, ովքեր պետք է ամոթ զգան, փոխարենը թաքնվում են»։
Ճիշտ է, որ Էպշտեյնի հետ կապված մի քանի ամերիկացի գործիչներ ստիպված են եղել հեռանալ հասարակական կյանքից: Նրանց թվում են նախկին ֆինանսների նախարար Լարի Սամերսը, ով ասել է, որ «խորապես ամաչում է իր գործողություններից և գիտակցում է դրանց պատճառած ցավը», և Փոլ Վայսի նախագահ Բրեդ Կարպը, ով չորեքշաբթի օրը հրաժարական է տվել իրավաբանական ընկերության նախագահի պաշտոնից՝ ասելով, որ դա ընկերության շահերից է բխում: Ուիթնիի ամերիկյան արվեստի թանգարանի նախկին տնօրեն Դեյվիդ Ռոսը այս շաբաթ հրաժարական է տվել Մանհեթենի արվեստի դպրոցում իր պաշտոնից և հայտարարության մեջ ասել է, որ ամաչում է Էպշտեյնի ստերին ընկնելու համար: Սակայն շատ հայտնի էլիտայի համար, ովքեր կապի մեջ էին մահացած սեռական հանցագործի հետ, այդ թվում՝ Թրամփի նախկին օգնական Սթիվ Բեննոնի և միլիարդատեր տեխնոլոգիական մագնատ Էլոն Մասկի համար, միակ հետևանքը հեղինակության հարվածն էր։
«Կարևորը Էպշտեյնի ֆայլերի որևէ ենթաբազմության հրապարակումը չէ, այլ Էպշտեյնի հետ սարսափելի հանցագործություններ կատարածների հետապնդումը», – գրել է Մասկը X-ում։ «Երբ կա առնվազն մեկ ձերբակալություն, որոշակի արդարադատություն արդեն իրականացված կլինի։ Եթե ոչ, ապա սա բոլորը ցուցադրական է։ Միայն ուշադրությունը շեղող գործոն»։
Բեննոնը հրապարակավ քիչ բան է ասել իրենց հարաբերությունների մասին, բայց նախկինում նա կոչ էր արել ֆայլերի անկախ հետաքննություն անցկացնել։
Բեննոնը, որը հաճախակի այցելում էր Էպշտեյնի Նյու Յորքի տուն, պլանավորում էր վավերագրական ֆիլմ նկարահանել՝ Էպշտեյնի կերպարը վերականգնելու համար, և նույնիսկ 2019 թվականին ձերբակալության օրը Էպշտեյնին ուղարկում էր վավերագրական ֆիլմ՝ հարցեր պլանավորելով։ Այնուամենայնիվ, քիչ արտաքին նշաններ կան, որ սկանդալը նրան ազդել է. Բեննոնը դեռևս վարում է իր «Պատերազմի սենյակ» շոուն Rumble-ում, և նրա քաղաքական մտորումները լայնորեն լուսաբանվում են մամուլում։
Սա մոտեցում է, որը համապատասխանում է Թրամփի սեփական՝ «երբեք մի դյույմ անգամ չզիջելու» ոճին։
«Մենք՝ որպես ամերիկացիներ, պետք է նայենք մեզ հայելու մեջ։ Ինչո՞ւ մենք նույն արձագանքը չունենք [ինչպես Եվրոպան]», – ասաց Ռուֆուս Գիֆորդը, Դանիայում Օբամայի կողմից նշանակված նախկին դեսպանը։ «Անկասկած, Թրամփի վարքագիծը տարածվել է ավելի լայն հասարակության վրա։ Բայց կարծում եմ, որ հարցը, որը մենք պետք է տանք, այն է, թե արդյոք սա գոյություն ուներ Թրամփից առաջ, և արդյոք Թրամփը այդ ավելի մեծ խնդրի միայն ախտանիշն է»։
