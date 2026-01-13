Ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի հոր դեմ նոր հայց է ներկայացվել

ՀՀ Գլխավոր դատախազությունը հերթական քաղաքացիական հայցն է ներկայացրել նախկին համայնքապետ Արա Մկրտչյանի դեմ, որը ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի հայրն է։
Հրապարակ թերթը գրել է․ Արա Մկրտչյանը եղել է Քասախ համայնքի ղեկավար, դեռ 2021 թվականին նրա նկատմամբ քրեական հետապդնում սկսվեց։ Այժմ դատախազությունը պատգամավորի հորից պահանջում է մոտ 35 միլիոն դրամ՝ որպես պետությանը պատճառված վնաս։
Հայցը երկու շաբաթ առաջ է մուտք արվել դատարան, մակագրվել է հայտնի դատավոր Կարապետ Բադալյանին, որը, իշխանության սրտի դատավորներից է, ազգագագետ Հրանուշ Խառատյանի փեսան:
Փորձեցինք զրուցել Արա Մկրտչյանի, Աննա Մկրտչյանի հետ, վերջինս հեռախոսազանգին չպատասխանեց։
