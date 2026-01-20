20/01/2026

Ընթացող «Լեքսուս»-ի ուղևորները իջեցրել են ապակիները, հայհոյել պարեկներին․ կան ձերբակալվածներ

infomitk@gmail.com 20/01/2026 1 min read

Հունվարի 14-ին Երևանում պարեկները ուժեղացված ծառայության ժամանակ նկատել են, որ Հերացի փողոցում «Լեքսուս» մակնիշի ավտոմեքենան ընթանալիս ուղևորները իջեցրել են ապակիները և հայհոյանքներ հնչեցրել ոստիկանության ծառայողների հասցեին։

Ինչպես հայտնել է Shamshyan.com-ը, պարեկները Խանջյան 35 հասցեի մոտ կանգնեցրել են նշված ավտոմեքենան, որից հետո ավտոմեքենայից դուրս եկած ուղևորները, խախտելով հասարակական կարգը, տևական ժամանակ հնչեցրել են սեռական բնույթի հայհոյանքներ՝ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության և ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ։

Նշված հասցեից խուլիգանություն կատարելու հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել և ոստիկանության Մարաշի բաժին են տեղափոխվել Արմավիրի մարզի բնակիչներ 43-ամյա Ռոման Մ․-ն, 43-ամյա Արտակ Ս․-ն, 48-ամյա Աշոտ Խ․-ն, 39-ամյա Վաղուշ Մ․-ն և 44-ամյա Գևորգ Հ․-ն, իսկ ավտոմեքենան տեղափոխվել է ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի հատուկ պահպանվող տարածք։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Մարաշի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կենդանաբանական այգուց հիվանդանոց է տեղափոխվել 24-ամյա տղա՝ պարանոցի հատվածում ստացած վնասվածքներով

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Գեղարքունիքում, Սևանի առափնյա շինությունում հայտնաբերվել է մաhացած տղամարդ, վիրավnր կա

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հովիկ Աբրահամյանի խափանման միջոցը փոխվել է

20/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաշինգտոնը ներկայումս թե Հնդկաստանի, թե Եվրամիության հետ բավական բարդ հարաբերություններ ունի

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովան ԱՊՀ-ից դուրս գալու ընթացակարգ է մեկնարկել

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«ԱՄՆ-ի մրցակցությունը նպատակ ունի ենթարկել», «Մեզ անհրաժեշտ են ավելի շատ չինական ներդրումներ Եվրոպայում»․ Մակրոն

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ու Հնդկաստանը պատրաստում են առևտրային մեգահամաձայնագիր․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

20/01/2026 infomitk@gmail.com