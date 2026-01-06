Ընտանիքապետություն․ Կադիրովը որդուն փոխվարչապետ է նշանակել․ Լուսանկար

Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը իր 20-ամյա որդուն՝ Ախմատին, նշանակել է հանրապետության կառավարության ղեկավարի ժամանակավոր տեղակալի պաշտոնում՝ պահպանելով սպորտի նախարարի պաշտոնը, հաղորդում է «Կովկաս․իրողություններ» պորտալը։
Նմանատիպ պաշտոնի բարձրացում է ստացել նաև ազգային քաղաքականության, արտաքին հարաբերությունների, մամուլի և տեղեկատվության նախարար Ախմեդ Դուդաևը։
Ռամզան Կադիրովի խոսքով՝ այս փոփոխությունները կատարվել են վարչապետ Մագոմեդ Դաուդովի խնդրանքով։
Հանրապետության ղեկավարը նոր նշանակումների մասին հայտարարել է իր Telegram ալիքում՝ դրանք անվանելով «աննշան կադրային փոփոխություններ»։
Կադիրովը չի մանրամասնել, թե արդյոք որդու նշանակումը կապված է իր առողջական վիճակի հետ։ Հիշեցնենք, Նոր տարվա նախօրեին լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Կադիրովը հոսպիտալացվել է Մոսկվայում։ Սա պաշտոնապես հաստատված չէ։
Ախմատ Կադիրովից բացի, տարածաշրջանային առաջնորդի մի քանի այլ ազգականներ պաշտոններ են զբաղեցնում Չեչնիայի կառավարությունում։ Օրինակ՝ Ռամզան Կադիրովի դուստրը՝ Խադիժատը, 24 տարեկանում նշանակվել է Չեչնիայի նախագահի վարչակազմի և կառավարության ղեկավարի առաջին տեղակալ։ 18 տարեկանում Ախմատ Կադիրովը դարձել է Չեչնիայի սպորտի փոխնախարար և երիտասարդության հարցերով նախարար, ինչպես նաև «Ախմատ» ֆուտբոլային ակումբի նախագահ։ Կադիրովի մեկ այլ որդի՝ Ադամ Կադիրովը, 16 տարեկանում դարձել է հոր «անվտանգության ղեկավարը» և վերահսկում է Շեյխ Մանսուրի գումարտակը։ Այնուհետև Ռամզան Կադիրովը նրան նշանակել է Գուդերմեսում գտնվող այսպես կոչված Վլադիմիր Պուտինի անվան ռուսական հատուկ նշանակության համալսարանի վերահսկիչ։
Նրա ընտանիքի մոտ 100 անդամ կապված է կառավարության հետ, ինչը նրան դարձնում է Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ ընտանիքի անդամը։
