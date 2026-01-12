Թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին ընդդեմ թուրքականության

Իսրայելական աղբյուրները չափազանց ուշագրավ տեղեկություն են հրապարակել: Եթե այն հավաստի է, կարելի է ասել, որ Իրանի հարցում Իսրայելը ճակատագրական սխալ թույլ է տվել 1979 թ-ին, երբ վարչապետ Բեգինը մերժել է «Խոմեյնիի հետ մի բան անելու» մասին Իրանի շահի խնդրանքը:
Ըստ տեղեկության, Բեգինը «մեծամտաբար ասել է, որ «Մոսադը» վարձու մարդասպանների գրասենյակ չէ, թեև Ֆրանսիայում ապաստանած Խոմեյնին բազմիցս Իսրայելի ոչնչացման հրապարակային կոչեր էր հնչեցրել»:
Պետք է ենթադրել, որ «Խոմեյնիի հետ մի բան անելու» հարցում Իսրայելը չի ունեցել ԱՄՆ-ի կամ հենց նրան ապաստան տված Ֆրանսիայի, ինչպես նաև՝ Մեծ Բրիտանիայի համաձայնությունը:
Ըստ երևույթին, Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, որի հետեւանքով միապետությունը տապալվել է, Արևմուտքում դիտարկվել է որպես այդ երկրում ԽՍՀՄ ազդեցությունը թուլացնելու միջոց:
Արդյունքում միջազգային քաղաքականություն է մտել քաղաքական իսլամը, որի ազդեցությունը կանխելու կամ չեզոքացնելու համար Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը մի քանի տասնամյակ է՝ ահռելի ջանքեր են գործադրում:
Իրանում աշխարհիկ պետություն հաստատելու սահմանադրական միապետության վերականգնումը դիտվում է ամենահավանական տարբերակ: Թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին ներկայացնում է մի արքայատոհմ, որ Իրանի խորհրդարանի որոշմամբ հիմնադրվել է 1925 թ. դեկտեմբերի 12-ին, և Ռեզա խանը հռչակվել է Իրանի շահնշահ:
Մինչ այդ Իրանում իշխել է Ղաջարական արքայատոհմը, որի ծագումը, ինչպես ընդունված է, թուրքական է:
Ռեզա խանը ծագումով Իրանի Մազանդարան նահանգից էր: 1921թ.-ին, լինելով բանակի բարձրաստիճան սպա, նա զինված խռովություն է կազմակերպել, գրավել Թեհրանը: Ղաջարական արքայատոհմը նա տապալել է՝ զբաղեցնելով արդեն վարչապետի պաշտոնը:
Ռեզա-խանը իրեն հռչակել է պարթևական տոհմի Կարենյան ճյուղի ժառանգորդ և վերցրել «Փահլավի-Պահլավիկ» անվանումը:
Պարթեւական ծագում են ունեցել նաև Արշակունի հայ արքաները, Պահլավունի իշխանական տունը և Գրիգոր Լուսավորիչը: Նրա ժառանգները պատմագրության մեջ հայտնի են «պարթև» մականունով:
Այդ տոհմը սպառվել է Սահակ Պարթև կաթողիկոսով, որ արու ժառանգ, եթե հավատանք պատմիչներին, չի ունեցել: Նրա դուստրը Մամիկոնյան Համազասպ իշխանի կինն էր, Վարդան Մամիկոնյանի մայրը, ում փոխանցվել է Լուսավորչի ողջ սեփականությունը:
Իրանի թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին, հավանաբար, պատմական անցյալի մանրամասնություններին տեղյակ չէ: Բայց դա չի խանգարում, որ Բաքվի քարոզչությունը Փահլավիներին վերագրի «կեղծ ազնվականի» կերպար և ներկայացնի որպես Իրանի «թուրքական արքայատոհմը դավադրաբար տապալած» Ռեզա խանի թոռ:
Ամենայն հավանականությամբ, Իրանի նախաիսլամական ինքնության դեմ են նաև Թուրքիան, արաբական աշխարհի ազդեցիկ միապետությունները: Որեւէ մեկը Ռզա Փահլավիին «մի բան անելու» խնդիր կդնի՞:
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը Պարագվայում կստորագրի Մերկոսուրի հետ համաձայնագիրը
Սլովակ լրագրողի վրա հարձակում են գործել, նախարարները քննադատում են նրա հրապարակային հայտարարությունները
Եթե Բարդելան փոխարինի Լը Պենին և հաղթի, ապա հետևանքները Ֆրանսիայի դատական համակարգի համար կարող են խորը լինել