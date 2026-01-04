Բլոգեր Նադեժդա Ստրելեցի հետ հարցազրույցում աստղագուշակ Թամարա Գլոբան բացահայտել է իր կանխատեսումը 2026 թվականի համար: Դրա էությունը ոչ միայն փոփոխությունն է, այլև լճացման դարաշրջանի արմատական խզումը:
Աստղագուշակի խոսքով՝ սա այն տարին է, երբ բառացիորեն բոլորը պետք է արթնանան։
«Վերջի սկիզբը». Հաղթահարման էներգիան
2026 թվականը Կարմիր կրակե ձիու տարի է՝ հազվագյուտ և պայթուցիկ համադրություն: Գլոբան այն նկարագրում է որպես այն պահը, երբ «ձին, երկար ժամանակ ոտքով քայլելով փոսում, վերջապես ազատվում է»: Տարվա էներգիան նույնիսկ ամենազգույշներին կշրջի քնից: Նրանք, ովքեր սովոր են հոսանքի հետ գնալ, դժվար ժամանակներ կունենան, քանի որ գալիս է համարձակ գործողությունների և արագ որոշումների ժամանակը։
Գլոբալ վերագործարկում. Գարունը կսեղմվի ցատկից առաջ
Տեկտոնական տեղաշարժեր են սպասվում բոլոր ոլորտներում՝ տեխնոլոգիաներից և քաղաքականությունից մինչև սոցիալական հարաբերություններ: Հատկապես հզոր ալիք կսկսվի տարվա երկրորդ կեսին: Սակայն առաջընթացի ճանապարհը հարթ չի լինի: Տարվա սկիզբը կարող է անցյալի արձագանքներ բերել՝ սահմանափակումներ, ինտերնետի և էլեկտրաէներգիայի անջատումներ։
«Որքան խիստ են այս «սահմանափակումները», այնքան ավելի հզոր կլինի առաջխաղացման ցատկը», – համեմատում է աստղագուշակը։
Էլիտաների կարմիկ մաքրում և տոնակատարության ժամանակ
Գլոբն կանխատեսում է կառավարության խոշոր վերադասավորումներ. «Մենք կտեսնենք, թե ինչպես են շատերը դուրս մղվում աշխատանքից… կամ ստանում սահմանափակումներ»։ Նման փոփոխությունների հիմնական ալիքները տեղի կունենան ձմռանը, մարտի սկզբին, հուլիսին և ամռան վերջին։ Սակայն տարին նաև բերում է Արևի պայծառ էներգիան՝ հայրենասիրության, գեղեցկության և լայնածավալ մարզական ու տոնական միջոցառումների ալիքի ժամանակ։
«Նրանք այլևս չեն ասի՝ «խնջույք անելու ժամանակը չէ»», – նշում է աստղագուշակը։
Բեկում և նոր սկիզբ. տարվա թվաբանություն
Թվաբանության մեջ 2026 թվականը Մեկի (և նույնիսկ Տասի) տարին է, որը բոլորովին նոր սկիզբների խորհրդանիշ է։ Ստարտափները, հավակնոտ նախագծերը և զրոյից սկզբից ցանկացած բիզնես կստանան կանաչ լույս։ Առավել բարենպաստ ամիսներն են մայիսն ու հունիսը, սակայն հունվարն ու փետրվարի վերջը մեկնարկների համար լավագույն ժամանակները չեն։
Գլխավոր կանխատեսում. շրջադարձային կետ հակամարտության մեջ
Ըստ Թամարա Գլոբայի՝ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև դիվանագիտական կարգավորման ակտիվ փուլը կսկսվի օգոստոսին, իսկ աշնանը կկայացվեն կարևոր որոշումներ։ Հունվարի վերջին – փետրվարի սկզբին հնարավոր են գործընթացը խափանելու փորձեր, բայց դրանք ապարդյուն կլինեն։
Անձնական հորոսկոպ 2026 թվականի համար. ինչպես օգտագործել Ձիու էներգիան
ԽՈՅ. Մեծ եկամուտների և Սատուրնից դասերի տարի։ Զսպեք ձեր ազդակները, և ձեր ֆինանսները կարձագանքեն աճով։
ՑՈՒԼ. Իդեալական ժամանակ ուսման, տեղափոխության և սիրո համար։ Աշունը կարիերայի հեռանկարների գագաթնակետն է։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ. Կենտրոնացեք ընտանիքի և տան վրա։ Օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսները աշխատանքի և հարաբերությունների համար աստղային ժամանակահատված են։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ. Ձեր նվաճումների ճանաչման տարի։ Ամառը սիրո, ընտանիքի և ստեղծագործական հաղթանակների ժամանակ է։
ԱՌՅՈՒԾ. Թռիչքը սկսվում է տնից հեռու։ Տարվա կեսերից՝ Յուպիտերի գալուստով, դուք կվայելեք թագավորական հաջողություններ։
Կույս. Այլ մարդկանց խնդիրները ձեր բախտն են։ Ամառը օգուտներ քաղելու ժամանակն է, մինչդեռ աշունը՝ սովորելու և նոր կապեր հաստատելու ժամանակ։
Կշեռք. Կարիերայի հեղափոխություն։ Դուք ստիպված կլինեք պաշտպանել ձեր դիրքը, բայց ընկերների հզոր կոալիցիան կաջակցի ձեզ։
Կարիճ. Զարգացման տարի՝ ճանապարհորդությունների և նոր նախագծերի միջոցով։ Ամառը կփոխի ձեր աշխարհը՝ կարևոր մարդկանց հետ հանդիպումներով։
Աղեղնավոր. Դժվար, բայց արդյունավետ տարի։ Հաջող անշարժ գույքի ներդրումներ, բայց զգույշ եղեք ձեր ֆինանսների հետ աշնանը։
Այծեղջյուր. Ընտանիքի և գործընկերության տարի։ Սիրելիներին օգնելով՝ դուք կամրապնդեք ձեր բիզնեսը։
Ջրհոս. Ձեր ապագան և առողջությունը կառուցելու ժամանակ։ Մասնագիտական աճի տարի՝ չնայած չարամիտների խարդավանքներին։
Ձկներ. Հակասական տարի. ստեղծագործական վերելք Սատուրնի սահմանափակումների ֆոնի վրա։ Ամռան վերջում սնուցեք ձեր հարաբերությունները։
